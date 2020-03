Arkangeli

Jelena Kalininasta tuli aktivisti runsas vuosi sitten, kun vallanpitäjät päättivät kuljettaa moskovalaisten jätteitä syrjäiselle arkangelilaiselle suolle.

”En ollut koskaan aiemmin osallistunut protesteihin.”

Eikä hän ollut ainoa. Ympäri maakuntaa alettiin osoittaa mieltä, kun tieto syrjäiseen Šiesiin rakenteilla olevasta isosta jätelaitoksesta levisi. Sen oli tarkoitus käsitellä vuosittain puoli miljoonaa tonnia jätettä. Niitä oltiin rahtaamassa 1 200 kilometrin päästä.

”Alueellemme oltiin antamassa roskiksen roolia!”

Protestien laajuus yllätti kaikki, niin vallanpitäjät kuin aktivistit. Osallistujat olivat pitkälti muita kuin opposition mielenosoituksissa yleensä nähtyjä, Kalininan mukaan ”kypsään ikään ehtineitä”.

”Se oli emäntien kapina. Enemmistö oli naisia.”

Naiset ovat aina olleet alueella vahvoja, hän selittää. Miehet olivat pitkiä aikoja merellä, joten naiset hoitivat asiat.

Meteli myös tehosi. Alkuvuodesta tuli päätös, että rakennustyöt Šiesissä keskeytetään. Nyt tunnelma on odottava, rakennustyöt voivat myöhemmin vielä jatkua.

Koko prosessi toimi kuitenkin herättäjänä, Kalinina sanoo.

”Ihmiset kiinnostuivat siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu ja miten vallanpitäjät hallitsevat.”

Arkangelilainen Jelena Kalinina Vienanjoen rannalla Arkangelin keskustassa. Laukussa näkyy Šiesin jätelaitosta vastustava tarra. Kuva: Oksana Juško

Niinpä Arkangelissa seurataan nyt myös Venäjän johdon hanketta perustuslain muuttamiseksi tarkemmin kuin ilman Šiesin tapahtumia olisi seurattu.

Presidentti Vladimir Putinin tammikuussa esittelemä uudistus etenee kuin juna. Parlamentin molempien kamarien ja paikallisparlamenttien on määrä hyväksyä Putinin esittelemät muutokset vielä tällä viikolla.

Käynnissä on siis iso prosessi, jolla on yksi poikkeuksellinen erityispiirre. Juuri kukaan – on kyse sitten asiantuntijoista, useimmista eliitin jäsenistä tai tavallisista arkangelilaisista – ei tiedä, miksi perustuslakia pitää juuri nyt muuttaa kovalla kiireellä.

”Ei sitä kyllä tavalliset ihmiset ymmärrä”, Kalinina sanoo.

Luoteis-Venäjällä sijaitseva Arkangeli on pohjoinen kaupunki, maaliskuun alussa on vielä täysi talvi. Lunta on paljon, Vienanjoen yli vievä jäätie on edelleen käytössä.

Arkangeli on pohjoinen kaupunki, jossa maaliskuun alku on täyttä talvea. Kuvassa lasketaan joentörmältä jäälle. Kuva: Oksana Juško

Kaupunki on vanha. Se perustettiin jo 1500-luvulla ja oli ennen Pietarin rakentamista Venäjän pääsatamakaupunki. Paikalliset tuntevat historiasta ylpeyttä, mutta keskustan muutamat vanhat puu- ja kivitalot jäävät neuvostoaikaisten laatikoiden varjoon.

Ollaan siis selvästi entisessä neuvostokaupungissa, vaikka ydinkeskustassa onkin trendikkäitä baareja ja kahviloita sekä useita ostoskeskuksia. Niissä voi käydä Sparissa, H&M:ssä, Mangossa, Burger Kingissä tai McDonald’sissa, mutta selvästikään ei olla erityisen vauraassa maakuntakaupungissa.

Šiesiin liittyvät protestit olivat nyky-Venäjälle tyypillisiä. Eri puolilla maata puhkeaa säännöllisesti protesteja, joissa järjestään vastustetaan jotain. Monessa muussakin paikassa kiukku on liittynyt jätteisiin, jotka ovat Venäjällä iso ongelma.

Lue lisää: Tämä juttu haisee. Moskova vie roskansa muualle, ja se suututtaa satojen kilometrien päässä.

Usein painetta on kertynyt jo pidempään, koska taloustilanne on ajanut monet ahtaalle.

Niin oli Arkangelissakin, sanoo mielenosoituksia järjestänyt Dmitri Sekušin. Šies oli vain viimeinen pisara. Eikä pääsyy liittynyt hänestä luontoon, vaan tunteeseen ”halveksunnasta ja nöyryytyksestä”.

”Meistä tuntui ihan fyysisesti, että meitä pidettiin toisen luokan ihmisinä. Resurssimme viedään, [neuvostoajan] pohjoisen edut perutaan ja viimeisenä pisarana sitten loukkaus: ’meillä ei ole paikkaa roskillemme, joten tuomme ne sinne teille’.”

Šies-aktivisti Dmitri Sekušin Lenininaukiolla Arkangelin keskustassa. Hänestä protesteissa oli luontoa enemmän kyse siitä, että ihmiset pitivät hanketta loukkauksena. Kuva: Oksana Juško

Venäjällä yleistunnelmana onkin nyt toive muutoksesta.

Tämä on alkanut näkyä myös kyllästymisenä Putiniin, joka on ollut vallassa jo 20 vuotta.

Mielipiteitä seuraavan Levada-keskuksen mittauksissa Putinin toimien hyväksyntä on edelleen korkea ja vuoden aikana jopa vahvistunut. Sen sijaan Putinin oma suosio on laskenut jo pitkään.

Levada-keskuksen apulaisjohtaja Denis Volkov sanoo, että ensimmäiseen vastatessaan ihmiset näyttävät ajattelevan mennyttä ja nykyisyyttä, jälkimmäiseen vastatessaan tulevaisuutta.

”Hänen ansioitaan arvioidaan myönteisesti, mutta sanotaan, että ’jo riittää, perustuslaki asettaa rajoja, ikä asettaa rajoja’”, Volkov sanoo.

Putin ei voi nykyisen perustuslain mukaan enää jatkaa presidenttinä vuoden 2024 jälkeen. Perustuslain muutosprojektin onkin yleisesti ajateltu liittyvän Putinin aseman varmistamiseen jossain roolissa myös sen jälkeen.

”Vuoden 2024 ongelma” on herättänyt jo jonkin aikaa eliitissä hermostuneisuutta. Nyt siihen on tullut uusi sävy, kun kukaan ei tiedä tarkoittaako perustuslain muuttaminen myös muita isoja muutoksia.

Perustuslain muutosesitykset jättävät Putinille kuitenkin useita vaihtoehtoja, eikä asia selviä ehkä vielä vuosiin.

Kokonaisuudessaan muutoslista on pitkä ja osin ristiriitainen. Parlamentin äänestykseen tulevassa esityksessä on kymmeniä sivuja.

Perustuslakiin on muun muassa tulossa maininta Jumalasta, mutta myös Venäjästä ateistisen Neuvostoliiton seuraajavaltiona. Avioliittoa ollaan määrittämässä naisen ja miehen liitoksi. Huomiota on herättänyt myös venäläisten mainitseminen ”valtiota muodostavaksi” kansaksi, sillä tähän asti Putin on korostanut Venäjän monikansallisuutta.

Pitkässä listassa muutoksia on myös maininta eläkkeiden indeksitarkastuksesta vähintään kerran vuodessa sekä minimipalkoista ja -etuisuuksista.

Arkangelin keskustassa on säilynyt vanhoja puutaloja. Kuva: Oksana Juško

Maaliskuussa Arkangelissa on vielä kylmä ja syytä pukeutua lämpimästi. Kuva: Oksana Juško

Volkovin mukaan enemmistölle nämä maininnat palkoista, eläkkeistä ja eduista ovat tärkeimpiä. Laaja toive Venäjän muuttumisestakin liittyy nimenomaan elintasoon.

Vallanpitäjät näyttävät tietävän tämän, Volkov sanoo, joten kansalle luvataan, mitä se toivoo.

”Perustuslain poliittiset muutokset ovat ihmisille sitten toisarvoisia. Tyyliin ’kunhan puolustatte sosiaalipuolen muutoksia, niin saatte muuten tehdä, mitä haluatte’.”

Tosin perustuslain muutosesitykset eivät ole vielä pysäyttäneet Putinin oman suosion laskua. Siihen ei näytä vaikuttavan mikään, ei epäsuositun hallituksen erottaminen, eivät isot hankkeet eivätkä komeat lupaukset laajoista menolisäyksistä.

Volkov sanoo pitävänsä mahdollisena, että perustuslakiin tulevat poliittiset muutokset kuten presidentin aseman vahvistaminen liittyvät tähän suosion tasaiseen laskuun.

”Arviot nykytilanteesta ovat vakiintuneet ja vahvistuneet, joten siltä osin kaikki on kunnossa. Mutta tulevaisuus näyttää koko ajan epäselvemmältä, joten ehkä siksi perustuslakia pitää kiristää varmuuden vuoksi”, Volkov kuvailee johdon ajattelua.

Arkangelin keskustassa lastenvaunujaan työntävät Jevgenija Džitškova ja Viktorija Bortsuga vahvistavat Volkovin mittausten tulokset, tosin tietämättään.

”Siinä on monia kysymyksiä, joista monista olemme samaa mieltä. Presidenttimme tietää, mistä puhuu”, Bortsuga sanoo.

Sitten hän listaa Putinin määräämiä tukia lapsiperheille.

Jevgenija Džitškova ja Viktorija Bortsuga Arkangelin keskustassa. Molemmat sanovat arvostavansa presidentti Vladimir Putinin tukea lapsiperheille. Kuva: Oksana Juško

Mutta eivät perustuslain muutokset kaikkia kiinnosta. Taiteilija Jelena Komissarova sanoo seuranneensa Šiesin jätelaitoshanketta, koska oli huolissaan ympäristövaikutuksista, mutta perustuslakia hän ei ole miettinyt.

”Kyllä siitä varmaan jossain kiistellään ja keskustellaan.”

Taiteilija Jelena Komissarova Arkangelin synagogassa, jossa hänellä on näyttely. Kuva: Oksana Juško