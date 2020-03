Venäläiset Sergey Dubinski, Oleg Pulatov ja Igor Girkin sekä ukrainalainen Leonid Hartšenko ovat syytettyinä maanantaina alkavassa poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään 298 ihmisen kuolemaa.

Heidän syytetään muodostaneen komentoketjun, jonka päätösten johdosta Malaysian Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas venäläisellä ohjuksella Itä-Ukrainan yläpuolella heinäkuussa 2014. Boeing 777 -kone oli matkalla Amsterdamista Kuala Lumpuriin. Joka ikinen lennolla ollut ihminen kuoli.

Oikeudenkäynti pidetään Hollannin Schipholissa, sillä Haagin paikallisoikeus on yksinkertaisesti liian pieni. Oikeudenkäyntiä voi seurata suorana sille omistetuilta sivuilta.

Paikalla miehet eivät ole, vaan heitä syytetään poissaolevina.

Koko oikeudenkäynti on ainutlaatuinen, mutta niin olivat tapahtumatkin. Itä-Ukrainassa Donetskin ja Luhanskin alueet olivat keväällä julistaneet irtautuvansa Ukrainan hallinnosta pian sen jälkeen kun Venäjä oli vallannut Krimin niemimaan Ukrainalta. Donetskissa ja Luhanskissa käytiin sotaa, jossa Venäjä tuki itäukrainalaisia kapinajoukkoja niin sotilaallisesti kuin taloudellisesti.

Eurooppa pelkäsi, Venäjälle määrättiin pakotteita.

Tuskin kukaan olisi silti arvannut, että konfliktin uhreiksi päätyisi malesialaisia, hollantilaisia ja viidentoista muun kansallisuuden edustajia, joilla ei ollut Venäjän ja Ukrainan väleihin osaa tai arpaa.

Tapahtumien yllättävyys ja järkyttävyys kosketti lukuisia ihmisiä. Osa heistä halusi selvittää, mitä tapahtui ja ryhtyi omatoimisesti tutkimaan sosiaaliseen mediaan ajankohdan tietämillä ladattuja kuvia ja videoita. Näin syntyi verkosto nimeltä Bellingcat.

Lopulta he onnistuivat selvittämään, että ohjuslavetti josta matkustajakoneen tuhonnut ohjus ammuttiin, oli tuotu Itä-Ukrainaan Venäjältä ja viety tapahtuneen jälkeen pian takaisin Venäjälle. Se kuului Venäjän armeijan 53. ilmatorjuntaprikaatille.

Hollanti perustikin pian Australian, Belgian, Malesian ja Ukrainan kanssa kansainvälisen rikostutkintaryhmän, josta käytetään usein englanninkielistä lyhennettä JIT. Myös Suomi on auttanut tutkinnassa, sillä Suomen puolustusvoimat oli niihin aikoihin juuri luopumassa samanlaisesta Buk-ohjusjärjestelmästä.

Venäjä ei ole missään vaiheessa myöntänyt osuuttaan vaan kiistänyt kaiken. Venäjän ministeriöt ovat kerta toisensa jälkeen jääneet kiinni sekä valheista että harhaanjohtavien vastatodisteiden julkaisemisesta.

Mutta keitä ovat nuo miehet, jotka kansainvälinen, Hollannin johtama rikostutkintaryhmä on nyt saanut syytteeseen? HS selvitti, mitä heistä tiedetään.

Igor Girkin, alias Strelkov (Ampuja)

Moskovalainen eversti Igor Girkin tunnettiin alun perin paremmin nimellä Strelkov, kun hän johti Slavjanskin kaupungin miehittäneitä venäläisiä ja ukrainalaisia joukkoja Donetskin pohjoispuolella keväällä 2014.

Sanomalehti Moskovski Komsomoletsin mukaan Strelkov on historian maisteri ja harrastaa sotahistorian elävöittämistä. Historian opiskelijana hän ehti taistella Venäjään liittymistä kannattavien kapinallisten puolella Moldovaan kuuluvassa Transnistriassa ja vapaaehtoisena Bosniassa.

Toisessa Tšetšenian sodassa hän palveli Venäjän armeijan tiedustelu-upseerina. Ihmisoikeusjärjestö Memorial on yhdistänyt Strelkovin Tšetšeniassa ainakin neljään sieppaukseen, joissa kuoli kuusi paikallista.

Kotiinsa Moskovaan palannut Girkin on kertonut myöhemmin, että hän tuli Itä-Ukrainan Slavjanskiin Venäjän miehittämältä Krimiltä 30 taistelijan kanssa. Joukko kasvoi nopeasti noin tuhanteen asemieheen.

Koneturman tapahtuma-aikaan Girkin oli Donetskin ”kansantasavallan” puolustusministeri. Taustoiltaan Girkin on pitkään palvellut Venäjän tiedustelu-upseeri, joka on saattanut työskennellä myös sisäisen turvallisuuden virasto FSB:ssa. Hän on väittänyt, että lähti Ukrainan sotaan omasta aloitteestaan. Silti hän on myös sanonut, että hän on ottanut vastaan käskyjä, vaikka on ollut komentaja.

Hyvin pian ohjuksen osuttua matkustajakoneeseen Girkin julkaisi Venäjän Facebookissa VK:ssa päivityksen, jossa iloitsi siitä, että joukot olivat tuhonneet Ukrainan armeijan Antonov-kuljetuskoneen. Girkin poisti päivityksensä vielä samana iltana.

Sergei Dubinski, alias Hmuryi (Yrmy)

Sergei Dubinski toimi tapahtuma-aikana Donetskin ”kansantasavallan” eli DNR:n varapuolustusministerinä. Hänellä arvioidaan olleen keskeinen rooli ohjuslavetin kuljetusjärjestelyissä. Sergei Dubinskin kutsumanimi oli Hmuryi.

Dubinskin taustat ovat Venäjän sotilastiedustelussa. Hän on syntynyt Donetskissa, palvellut Afganistanissa ja asuu The Guardianin mukaan Venäjällä Rostovin alueella. The Guardianin mukaan Dubinsky on antanut aiemmin haastattelun separatistien julkaisulle. Siinä hän kertoi taistelleensa Pohjois-Ossetiassa ja Tšetšeniassa, jossa tutustui Igor Girkiniin.

Oleg Pulatov, alias Gjurza (Kyy)

Venäjän kansalainen Oleg Pulatov toimi DNR:n varatiedustelupäällikkönä. Frunzen sotilasakatemian suorittanut Pulatov on The Guardianin mukaan sotilasarvoltaan everstiluutnantti ja hän on sekä Afganistanin että molempien Tšetšenian sotien veteraani, joka siirtyi reserviin virallisesti vuonna 2008.

Pulatov on syntynyt Uljanovskissa ja kirjoitellut ahkerasti samalle armeija- ja sotahistoria-aiheiselle keskustelupalstalle kuin Igor Girkin. Antikvariat-palstalla hän käytti nimimerkkejä Gjurza (Levantinkyy) ja Kalif (Kalifi).

Pulatov saapui Itä-Ukrainaan vuonna 2014 ja oli siellä ainakin vuoteen 2018 asti, jolloin hänet vangittiin Luhanskissa. The Guardian ei kerro vangitsemisen syytä, mutta lainaa Bellingcatia, jonka mukaan Pulatov olisi sittemmin palannut Venäjälle.

Leonid Hartšenko, alias Krot (Myyrä)

Ukrainalainen Leonid Hartšenko toimi DNR:n separatisteista ja Venäjän sotilasjoukoista muodostetun tiedustelupataljoonan komentajana. Vuonna 1972 syntyneen Hartšenkon kutsumanimi Ukrainan sodassa on ollut Krot (Myyrä).

Hänellä on Bellingcatin mukaan ollut osuus Buk-ohjuslavetin laukaisupaikan turvaamisessa sekä mahdollisesti sen kuljettamisessa paikalle ja pois. Tiedustelun tallentamissa ja puhelinkeskusteluissa Hartšenko keskusteli Dubinskin kanssa ja vahvisti tälle koneturman jälkeen, että Buk oli kuljetettu takaisin Venäjälle.

Hartšenkon arvellaan oleskelevan edelleen ”kansantasavallan” alueella.