Jussi Karppisen (oik.) työpaikalla Wuxissa yksi vartijoiden työtehtävistä on puhdistaa toimisto desinfioivalla sumutteella. Kuva: Jussi Karppinen

Kiinassa vuosia asunut Jussi Karppinen lähti tammikuun lopulla matkalle Suomeen. Matkan tarkoituksena oli juhlistaa kiinalaista uuttavuotta Suomessa ja palata sen jälkeen kotiin Wuxin kaupunkiin Jiangsun maakuntaan Itä-Kiinassa.

Paluu Kiinaan ei sujunutkaan suunnitelmien mukaan, sillä joulukuun lopulla Wuhanin kaupungista alkunsa saanut koronavirus pitkitti paluuta useilla viikoilla. Lentoja oli peruttu ja kaupunkeja suljettu. Monet ihmiset joutuivat viikkoja kestäviin karanteeneihin.

”Wuxissa oli huomattavasti laajemmat rajoitukset kuin suuremmissa kaupungeissa Pekingissä tai Shanghaissa”, Karppinen kertoo puhelimessa kotoaan.

Hän on ollut takaisin kotonaan Kiinassa nyt pari viikkoa. Kuukaudessa maan tilanne oli muuttunut hurjasti. Turvatoimet olivat kaikkialla tiukkoja. Lentokentällä saapuvilta matkustajilta tarkistettiin passien lisäksi ruumiinlämpö.

Uutta olivat myös valtateiden mittauspisteet, joita oli pystytetty kaupunkien rajoille. Kaikki autot pysäytettiin ja ne tutkittiin takakontteja myöten. Jokaisen matkustajan lämmön mittasi suojapukuun pukeutunut ihminen.

Karppinen ei joutunut kokemaan, mitä kohonneesta ruumiinlämmöstä olisi tien poskessa seurannut. Hän pääsi jatkamaan matkaansa kotikaupunkiinsa. Tavallisesti kuhinaa täynnä oleva miljoonakaupunki oli hiljentynyt ja kaikki julkiset tilat olivat suljettuina.

Kaiken kaikkiaan Manner-Kiinassa koronavirukseen on sairastunut yli 80 700 ihmistä ja kuollut noin 3 120. Korona on levinnyt yli 60 maahan ja maailmanlaajuisesti varmennettuja tartuntoja on arviolta 110 000.

Kiinassa todettujen tartuntojen määrä on jo kääntynyt laskuun. Maassa on otettu käyttöön järeitä suojelutoimenpiteitä, kuten älypuhelimiin ladattava terveydentilasta kertova sovellus. Wuxissa ilman sovellusta ei pääse esimerkiksi kulkemaan taksilla. Sovellus seuraa puhelimen käyttäjän liikkumista ja terveydentilaa.

The New York Timesin julkaiseman artikkelin mukaan sovellus saattaa myös jakaa keräämäänsä informaatiota poliisille. Paikallisessa mediassa sovelluksesta puhutaan The Alipay Health Code -nimellä. Sovelluksen kehittänyt yritys tai Kiinan viranomaiset eivät ole suoraan selittäneet, miten sovellus käytännössä jaottelee ihmisiä.

Wuxissa liikkumiseksi täytyy ladata sovellus, joka näytetään esimerkiksi ostoskeskukseen tai metroon mennessä. Jos vihreä väri muuttuu keltaiseksi tai punaiseksi, ihminen joutuu karanteeniin. Kuvaa on manipuloitu tietoturvasyistä. Kuva: Jussi Karppinen

Sovellus käyttää kolmea värikoodia: vihreä tarkoittaa vapaata liikkumista, keltainen lyhyttä karanteenia ja punainen kahden viikon karanteenia. Jos ihminen esimerkiksi matkustaa epidemia-alueella sijaitsevaan kaupunkiin, sovellus rekisteröi sijainnin ja muuttaa värikoodin punaiseksi. Joukkoliikenteeseen tai esimerkiksi taksiin ei pääse näyttämättä sovelluksessa olevaa QR-koodia.

NYT:n artikkelin mukaan käyttäjä voi saada keltaisen tai punaisen koodin oltuaan kontaktissa viruksen saaneen ihmisen kanssa tai käytyään paikassa, jossa virusta on todettu paljon. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että sovellus käyttää hallinnon omaa dataa yhdistettynä paikkatietoihin.

Lisäksi Kiinassa on käytössä myös muita koronavirukseen liittyviä sovelluksia, joista esimerkiksi yksi näyttää kartalla läheiset tartuntatapaukset taloyhtiön tarkkuudella.

Noin 130 kilometriä Shanghaista länteen sijaitsevassa Wuxissa muut rajoitukset ovat Karppisen mukaan jo hieman höllentyneet. 6,5 miljoonan asukkaan kaupungissa on todettu alle 60 tartuntaa.

”Hiljaisempaa on, mutta kyllä liikenteessä näkee autoja, varsinkin ruuhka-aikaan.”

Koulut ja ravintolat pysyvät kaupungissa edelleen suljettuina, mutta ostoskeskukset on jälleen avattu asiakkaille. Myös joukkoliikennettä pääsee jälleen käyttämään.

Lentokentältä kotiin saavuttuaan myös Karppinen joutui pakolliseen karanteeniin. Tavallisesti karanteeni on kestänyt 14 vuorokautta, mutta Wuxissa oli mahdollisuus käydä koronaa varten kehitetyssä testissä kuuden karanteenipäivän jälkeen.

Virallisen klinikan sijaan testaus tapahtui tavallisen toimistotalon aulatilassa. Jonot testauksiin olivat pitkät, mutta itse toimenpide sujui minuutissa.

”Siinä katsottiin passi, annettiin putkilo käteen ja mentiin seuraavalle pisteelle, jossa näyte otettiin kurkusta.”

Testitulos valmistui vuorokaudessa. Karppisen testi oli negatiivinen ja hän pääsi palaamaan takaisin töihin saman tien.

Helmikuussa Karppisen työpaikalla kaikki Wuxin ulkopuolella vierailleet testattiin viruksen varalta.

Karppisen arvion mukaan turvatoimet ovat luoneet enemmän turvallisuudentunnetta työpaikoille. Tartuntoja pyritään ehkäisemään myös käyttämällä kasvosuojuksia ja lisäämällä käsihygieniaa.

Karppinen työskentelee suomalaisen röntgensäteilyantureita valmistavan Detection Technologyn Wuxin tuotantolaitoksen vastaavana tehdaspäällikkönä. Yritys on juuri aloittanut toiminnan kaupungissa. Aiemmin Karppinen työskenteli yrityksen toisessa tuotantolaitoksessa Pekingissä. Kiinassa hän on asunut pian yksitoista vuotta.

Yritys tuottaa röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuuden ja teollisuuden aloille. Koronavirusepidemia on vaikuttanut myös yhtiön tilanteeseen, sillä CT-kuvantaminen on yksi luotettavimmista keinosta todeta koronavirus potilaasta.

Tuotteiden toimitukset ovat viime kuukausina lisääntyneet erityisesti Kiinan markkinoilla. Koronavirus on lisännyt laitteiden kysyntää, kun Kiinaan on epidemian puhjettua rakennettu useita uusia sairaaloita.

Jussi Karppisen työpaikalla on otettu viime kuukausina käyttöön kasvosuojaimet ja myös palaveri- ja ruokailukäytäntöjä on muutettu koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kuva: Jussi Karppinen

Kukaan yrityksen henkilö­kunnasta ei ole sairastunut tautiin ja lähes kaikki työntekijät ovat myös päässeet palaamaan töihin karanteeneista.

Tehtaalla on tehty ylitöitä, jotta tarvittavat tuotteet on saatu eteenpäin tilaajille.

”Yritykselle tämä on positiivinen asia tässä negatiivisen tilanteen keskellä. On ollut työntekijöillekin motivoivaa päästä olemaan mukana siinä ketjussa taudin leviämisen ehkäisemiseksi”.

Jiangsun maakunnassa oli perjantaihin mennessä todettu yhteensä 631 tartuntaa. Kukaan ei ole kuollut covid-19-tautiin maakunnassa.

Viruksen leviämisen ehkäisyksi on luotu erilaisia toimintamalleja myös Karppisen työpaikalla. Isoja koulutustapahtumia ei saa tällä hetkellä järjestää.

Ruokailu on nyt järjestetty niin, että pöydässä saa kerrallaan istua vain yksi ihminen, eikä koskaan istuta vastakkain kaverin kanssa. Ruokailussa on myös käytössä puhekielto.

”Tämä on paikallisille outoa, kun he ovat tottuneet puhumaan aina ruokatauolla. Olenkin sanonut, että nyt tästä tulee ihan Suomi mieleen”, Karppinen naurahtaa.

Lisäksi toimisto puhdistetaan jokaisen työpäivän jälkeen desinfioivalla sumutteella, jota vartijat suihkuttelevat selässään olevasta tankista letkulla.

Karppisen mukaan ilmapiiri on alkanut rentoutua Manner-Kiinassa sen jälkeen, kun uusien koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt laskuun. Isoissa kaupungeissa, kuten Pekingissä ja Shanghaissa, turvatoimet ovat kuitenkin vielä tiukkoja.

”Täällä reagoidaan tilanteeseen todella vakavasti. Jos on pienikin mahdollisuus tartuntoihin, on jokin pienempi yritys saatettu sulkea väliaikaisesti.”

Karppinen kertoo seuranneensa koronavirusuutisointia myös Suomessa. Häntä mietityttää, ovatko toimenpiteet kotimaassa riittäviä taudin hillitsemiseksi. Suomessa reagointi on hänen mielestään hyvin erisuuntaista kuin Kiinassa.

Karppisen perusarkea koronavirus ei tällä hetkellä suuresti vaikeuta. Ruokansa hän on jo vuosia tilannut verkon kautta toimitettuna ja töihin kulkeminen sujuu nyt jo normaalisti. Kuntosalin kiinni pysyminen häntä kylläkin harmittaa.