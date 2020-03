New Yorkin Times Squarella vieraillut matkailija oli varustautunut hengityssuojaimella lauantaina. Kuva: Kena Betancur / AFP

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu maanantaiaamuun mennessä jo yli 110 000. Tautiin on kuollut ainakin 3 800 ihmistä. Covid-19-taudista parantuneita on Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämien lukujen mukaan noin 62 000.

Suomessa oli maanantaihin mennessä kerrottu yhteensä 30 koronavirustartunnasta.

Helsingin Sanomat seuraa koronaviruksen leviämistä sekä epidemian vaikutuksia talouteen ja ihmisten arkeen.

Kaikki koronavirusta käsittelevät artikkelit löytyvät täältä.

New Yorkiin julistettiin hätätila

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo julisti New Yorkiin hätätilan lauantaina, kun osavaltion koronavirustartuntojen määrä nousi yli sadan. Hätätila sallii viranomaisille aiempaa ketterämpää toimintaa esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten palkkaamisessa ja tarvikkeiden hankinnassa.

”En kehota rauhallisuuteen. Kehotan realistisuuteen”, Cuomo sanoi tiedotustilaisuudessa New York Postin mukaan.

New Yorkin kaupungissa oli sunnuntaihin mennessä todettu yhteensä 12 tartuntaa, mutta määrän uskotaan nousevan nopeasti.

Huolta yhteisön sisällä leviämisestä herättää esimerkiksi Queensin alueella työskentelevän Uber-kuljetuspalvelun kuskin koronavirustartunta, The New York Times kertoo. 33-vuotias mies oli saanut koronavirustartuntaan sopivia oireita tiistaina ja mennyt sairaalaan. Hänet oli lähetetty kotiin, missä oireet pahenivat.

Miehen koronavirustesti osoittautui positiiviseksi perjantaina, ja kymmenet sairaalan lääkärit ja terveydenhoitajat ilmoittivat menevänsä karanteeniin mahdollisen altistumisen vuoksi. Lisäksi Uber yrittää selvittää yhdessä terveydenhuollon toimijoiden kanssa kuskin virukselle altistamia asiakkaita.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Adrew Cuomo piti tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta lauantaina. Kuva: Lev Radin / Pacific Press

Tuhansia New Yorkin osavaltion asukkaita on karanteenissa koronavirukselle altistumisen vuoksi. Heistä huolehtiminen vaatii paljon resursseja, kuvernööri Cuomo totesi.

”Jonkun pitää koputtaa heidän oviinsa kerran päivässä”, Cuomo kertoi The New York Timesin mukaan.

Yhdysvalloissa on todettu maanantaiaamuun mennessä runsaat 500 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut 21 ihmistä.

Maan terveysviranomainen CDC ja Donald Trumpin hallinto ovat saaneet osakseen kritiikkiä koronavirusepidemian hoitamisesta.

CDC ei ole julkaissut lukuja siitä, montako ihmistä on jo testattu koronaviruksen varalta. Se on herättänyt huolta siitä, että tartuntojen määrä on todellisuudessa paljon kerrottua korkeampi.

The Atlantic-lehden eri osavaltioista keräämien tietojen mukaan testejä olisi tehty lauantaihin mennessä vajaat 1 900.

Vertailun vuoksi: Britanniassa on testattu jo yli 18 000 ihmistä, joista 115:llä on todettu tartunta. Etelä-Koreassa testejä on tehty yli 66 650, ja tartuntoja on todettu vajaat 7 478.

”Maan todellista testauskykyä ei ole tehty asukkaille selväksi. Tällainen hämmennys on odottamatonta Yhdysvalloissa, joka on pitkään ollut johtavia maita kansanterveyden avoimuudessa”, The Atlantic kirjoittaa.

Myös presidentti Trumpin suhtautumista koronavirukseen on pidetty vähättelevänä.

”Se menee ohi”, Trump on muun muassa todennut.

Kiinassa vähiten uusia tartuntoja sitten tammikuun

Samalla, kun tartuntamäärät nousevat Euroopassa ja Yhdysvalloissa, taudin alkuperämaassa Kiinassa todettiin maanantaina vähiten tartuntoja sitten tartuntamäärien ilmoittamisen aloittamisen tammikuussa. Uusia tapauksia todettiin 40.

Wuhanissa suuri osa epidemiaa varten avatuista hätäsairaaloista on pystytty sulkemaan.

BBC:n mukaan kiinalaisviranomaiset totesivat kuitenkin, että maan tulee yhä pysyä valppaana epidemian edessä.

Myös Etelä-Koreassa raportoitiin maanantaina varovaisen toiveikkaita lukuja. Uusien tartuntojen määrä oli 69, mikä on vähiten kymmeneen päivään, BBC kertoo.

”Olen edelleen erittäin varovainen, mutta on toivoa, että saavutamme lähitulevaisuudessa käännekohdan”, sanoi Etelä-Korean pääministeri Chung Sye-kyun maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vertailukuvassa näkyy shanghailaisen maisema-aukion vierailijamäärien erot koronavirusepidemian aikana (kuva alla otettu 8. maaliskuuta) ja viime keväänä (kuva yllä otettu 1. toukokuuta 2019). Kuva: Hector Retamal / AFP

Italian tartuntamäärissä sunnuntaina jyrkkä nousu

Italia nousi sunnuntaina Etelä-Korean rinnalle maaksi, jossa on todettu eniten koronavirustartuntoja Kiinan jälkeen.

Tartunnan on saanut Italiassa sunnuntai-illan tietojen mukaan 7 375 ihmistä. Aiempi luku oli 5 883, eli tartuntojen määrä nousi vuorokaudessa 25 prosenttia. Virukseen on kuollut 366 ihmistä, joista valtaosa Pohjois-Italiassa Lombardiassa.

Italian ja Sveitsin rajalla oli pitkä autojono Sveitsin suuntaan Ponte Chiasson raja-asemalla Comossa maanantaiaamuna. Kuva: Miguel Medina / AFP

Sunnuntaina Italian hallitus ilmoitti asettavansa noin 16 miljoonaa ihmistä maan pohjoisosassa karanteeniin. Maan sisäministeri kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että liikkumisrajoitusten uhmaamisesta voi saada jopa kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen tai 206 euron sakon.

Liikkumiseen karanteenialueelle tai sieltä pois tarvitaan erittäin painava syy, ja poliisit valvovat valtateitä ja juna-asemia, AFP kertoo. Uutistoimiston mukaan alueella väliaikaisesti vierailleet saavat kuitenkin palata koteihinsa.

Saksan koronavirustartuntojen määrä nousi yli tuhannen

Saksassa on vahvistettu jo yli 1 000 koronavirustartuntaa, maan terveysviranomaiset kertoivat maanantaina.

Vahvistettujen tartuntojen määrä on nyt 1 112. Eniten tartuntoja on todettu Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maan luoteisosassa, jossa tartuntoja on löydetty lähes 500.

Saksassa on todettu Euroopassa toiseksi eniten koronavirustartuntoja Italian jälkeen.

Saksa on Euroopan suurin talous, ja maan hallitus onkin jo varautunut tukemaan taloudellisesti koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä.

Ruotsin tartunnat liittyvät matkailuun

Pohjoismaista koronavirustartuntoja on todettu eniten Ruotsissa. Maanantaiaamuun mennessä tartuntoja oli hieman yli 200. Suurin osa tartunnoista on todettu Tukholman läänissä.

Infektiolääkäri Per Follin kertoo Dagens Nyheterille, että jokaisen tartunnan altistumisketjun jäljittäminen on ollut kovaa työtä. Selittämättömiä tapauksia ilman selkeää taustaa matkustamisesta epidemia-alueelle ei ole toistaiseksi Ruotsissa havaittu.

Follinin mukaan Tukholman suuri tartuntatapausten määrä selittyy talvilomamatkoilla.

”Se, mitä olemme nyt nähneet on seurausta siitä, että Tukholmassa oli viikon hiihtoloma juuri kun epidemia Pohjois-Italiassa alkoi. Sanoisin, että se selittää 85 prosenttia tartunnoista”, Follen sanoo.

Matkustaja katseli koronavirusvaroituksia Arlandan lentoasemalla Tukholmassa 5. maaliskuuta. Kuva: Jonathan Nackstrand / AFP

Follinin mukaan Ruotsissa pyritään nyt viivästyttämään nousua tartuntojen määrässä, jotta terveydenhuolto ehtii valmistautua.

”Meillä on monia ihmisiä, jotka eivät työskentele tartuntojen jäljittämisen parissa, mutta jotka voidaan kouluttaa siihen”, Follin sanoo.

EU vähentää jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia

Euroopan unionin neuvosto vähentää jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia. Kokouksia vähennetään niin neuvoston, valmistelevien tahojen kuin työryhmien tasolla. Päätös astuu voimaan tänään.

Myös jäsenmaiden delegaatioiden kokoa rajoitetaan. Kaikki vierailijaryhmät ja vähemmän tärkeät koulutukset perutaan.

Neuvoston mukaan päätös heijastaa koronaviruksen esiintyvyyttä eri jäsenmaissa, muun muassa Belgiassa. Kehityksen odotetaan jatkuvan, neuvosto toteaa tiedotteessaan.