Italiassa leviävä koronavirus on aiheuttanut mellakoita maan vankiloissa. Kuusi vankia on kuollut vankilamellakan yhteydessä maanantaina, ja toisessa vankilassa vanginvartijoita otettiin panttivangeiksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Lisäksi vankiloissa on muun muassa sytytetty tulipaloja.

Pohjois-Italiaan julistettiin sunnuntaina karanteeni, jonka piiriin kuuluu yli 16 miljoonaa ihmistä. Karanteeniuutiset herättivät vankiloissa ympäri Italiaa levottomuuksia. Karanteenin myötä esimerkiksi vankiloiden vierailuihin on tullut rajoituksia.

Italian vankiloiden hallinnon edustaja, Francesco Basentini kertoi tv-haastattelussa, että kolme vankia kuoli vankilassa Pohjois-Italiassa Modenan kaupungissa, ja kolme muuta kuoli, kun heidät kuljetettiin vankilasta pois hoitoa varten.

”Ympäri maata on ollut vakavia kapinoita”, Basentini sanoi Reutersin mukaan.

Kuolemien syyt ovat toistaiseksi epäselviä. Kahteen kuolemista liittyy huumeiden yliannostus, kun taas kolmas Modenan vankilassa kuollut vanki löydettiin kasvoiltaan sinertävänä.

Lisäksi myös Pohjois-Italiassa sijaitsevassa Pavian kaupungissa kaksi vanginvartijaa otettiin panttivangeiksi mellakan yhteydessä. Vartijat pääsivät vapaaksi, kun poliisit saapuivat vankilaan. Sekä Modena että Pavia kuuluvat karanteenialueeseen.

Pelastushenkilöstöä SantAnnan vankilan edustalla Modenassa maanantaina. Vankilassa oli kapinoitu tiukkoja karanteenimääräyksiä vastaan. Kuva: Piero Cruciatti / AFP

Sunnuntaisen karanteenin myötä vankien vierailuaikoihin on tehty muutoksia. Vangit eivät saa tällä hetkellä tavata vieraita ollenkaan. Yhteydenpito vankien ja heidän läheistensä välillä on mahdollista ainoastaan puhelimitse tai muunlaisin etäkeinoin, kertoo Reuters.

Italian koronavirustartunnoissa on ollut jyrkkää kasvua viime päivinä.