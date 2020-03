Amerikkalainen Rose Kalemba oli 14-vuotias, kun hänet siepattiin veitsellä uhaten ja raiskattiin väkivaltaisesti.

Kalemba kirjoitti asiasta blogissaan 25-vuotiaana.

Muutaman kuukauden jälkeen raiskauksesta hänet oli merkitty Myspace-julkaisuun. Julkaisussa oli linkki pornosivusto Pornhubiin. Kalemban kokemuksista kertoo Britannian yleisradio BBC.

Kalemba selasi videoiden otsikoita: teen crying and getting slapped around, teen getting destroyed, passed out teen.

”Yhdellä oli yli 400 000 katselukertaa”, Kalemba kertoo BBC:lle.

Muutaman päivän sisällä suurin osa silloin 14-vuotiaan tytön koulukavereista oli nähnyt videot.

”Pahimpia olivat ne, joissa olin tajuton.”

Kalemba otti yhteyttä Pornhubiin useaan otteeseen ja aneli sivustoa poistamaan videot. Hän kirjoitti olevansa alaikäinen ja että kyseessä oli raiskaus. Hän ei saanut vastausta.

Vasta asianajajaksi tekeytyminen sai sivuston poistamaan videot.

Nyt yli 350 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan Pornhubin sulkemista ja ei-suostumuksellisten seksivideoiden levittämisen lopettamista. Pornhubin vastaisesta vetoomuksesta kirjoittaa muun muassa brittilehti The Guardian.

Pornhub on maailman suosituin pornosivusto. Viime vuonna sivustolla oli 42 miljardia käyntiä ja sinne ladattiin kuusi miljoonaa videota. Sivuston omistaa monikansallinen internetalan yritys Mindgeek, joka omistaa lähes kaikki muutkin suurimmat nettipornosivustot.

”Tämä on yritys, joka tekee miljoonatuloja mainonnalla ja jäsenmaksuilla, mutta jolla ei ole tehokasta järjestelmää, jolla voitaisiin luotettavasti arvioida sivustolla esiintyvien ihmisten ikää tai suostumusta”, vetoomuksen takana olevan ihmisoikeusjärjestö Exodus Cryn perustaja Laila Mickelwait sanoo The Guardianille.

Järjestön mukaan se, että sivustolla on paljon rajua ja väkivaltaista pornoa sekä se, että sivuston yksi suosituimmista hakusanoista on teini-ikäinen osoittavat, että videoilla esiintyvien ihmisten suostumuksen ja iän selvittäminen on oleellista ihmiskaupan ja lasten hyväksikäytön estämiseksi.

Kipinän Pornhubin vastaiseen kampanjaan ovat antaneet Yhdysvalloissa viime aikoina ilmitulleet sivustoon kytkeytyvät rikostapaukset.

Viime syksynä otsikoihin nousi tapaus, jossa 15-vuotias tyttö löytyi oltuaan kateissa lähes vuoden, kun hänen äidilleen kerrottiin Pornhubista löytyvistä videoista, joissa tyttöä raiskataan. Pornhub poisti videot, ja alaikäisen raiskauksesta epäilty mies odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä.

Viime vuonna 22 naista voitti siviilioikeudenkäynnin GirlsDoPorn-nimistä pornosivustoa vastaan. Sivuston omistajat tuomittiin ihmiskaupasta.

Los Angeles Timesin mukaan sivuston omistajat olivat huijanneet nuoria naisia lentämään San Diegoon mallintöiden perässä. Työn oikea luonne eli pornovideoiden tekeminen paljastui perillä. Naisille väitettiin, että videoita levitettäisiin dvd-levyillä vain yksittäisille asiakkaille, vaikka todellisuudessa videoita ladattiin muun muassa Pornhubiin.

Ihmiskaupan mahdollistamisen ja raiskausvideoiden julkaisemisen lisäksi Pornhubia syytetään vetoomuksessa kostopornon ja salakuvatun materiaalin levittämisestä.

Pornhubin vastaisen kampanjan aloittanut Laila Mickelwait korostaa, ettei ongelma ole porno vaan valvonnan puute.

”Sivusto hyötyy naisten ja lasten raiskauksesta, seksikaupasta ja väkivallasta. Ei ole radikaalia ajatella, että maailman suosituimman ja suurimman pornosivun ei pitäisi antaa ansaita traumoilla, hyväksikäytöllä ja raiskauksilla”, Mickelwait sanoo Mea World Wide -sivustolle antamassaan lausunnossa.

Pornhub on julkaissut lausunnon, jossa se kieltää hyötyvänsä hyväksikäytöstä ja kertoo toimivansa laittoman sisällön poistamiseksi.

”Pyrimme aktiivisesti laajentamaan turvallisuustoimenpiteitämme ja lisäämään uusia ominaisuuksia alustalle sitä mukaa, kun sellaisia tulee saataville”, lausunnossa kerrotaan.

Sivuston mukaan se käyttää muun muassa Microsoftin Photodna-nimistä tekniikkaa, joka auttaa tunnistamaan ja poistamaan kuvia lasten hyväksikäytöstä.