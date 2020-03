Pohjoismaat

Tukholma

Pohjoismaiden koronaviruskamppailussa ovat menossa tärkeät päivät, eikä Pohjoismaissa matkustavan kannata ajatella olevansa uuden viruksen suhteen turvallisella vyöhykkeellä.

Virus leviää sekä Ruotsissa että Norjassa nyt kymmenien todettujen tartuntojen päivävauhdilla.

Ruotsissa vahvistettuja koronatapauksia on nyt yli 230. Norjan luku on kuluneen viikon aikana seitsenkertaistunut ja on nyt 169. Suomessa tartunnan saaneita on todettu maanantai-iltapäivään mennessä 33.

Ruotsin ja Norjan terveysviranomaiset ovat tähän asti sanoneet kyenneensä jäljittämään kaikkien tartuntojen reitit.

Tukholmasta kuultiin kuitenkin maanantaina iltapäivällä huolestuttavia uutisia, kun Sankt Görans -sairaalassa todettiin koronatapaus, jolla ei ollut mitään selvää yhteyttä korona-alueella matkustaneisiin tai muuhunkaan tunnettuun koronatapaukseen.

Tukholman alueen koronavirustorjunnan vastuulääkäri Per Follin sanoo HS:lle, että kyseessä voi olla Ruotsin ensimmäinen kotimainen tartuntatapaus.

”Siitä on viitteitä”, hän sanoo. ”Hänet on nyt siirretty eristykseen, ja yritämme vielä ehkä haastatella häntä. Mutta mitään ilmeistä yhteyttä ei ole löytynyt.”

Jos tartuntareittejä ei pystyttäisi enää jäljittämään, muuttuisi viruksen leviämisen hidastaminen hankalaksi.

Tähän asti torjuntatyö on Pohjoismaissa perustunut siihen, että tartunnan saaneiden kanssa kontaktissa olleisiin ihmisiin otetaan heti yhteyttä. Sen jälkeen heidät testataan ja tarvittaessa eristetään.

Follin ei silti vielä yhden tapauksen perusteella halua puhua leviämisen uudesta vaiheesta. ”Siitä kansaterveysviranomaiset tulevat keskustelemaan, jos tapauksia tulee lisää.”

Ruotsissa virusta tavataan eniten juuri Tukholmassa. Tukholman läänissä todettiin sunnuntaina 32 uutta tapausta.

Uusia tapauksia on löydetty Tukholmassa 14–32 jokaisena päivänä keskiviikosta lähtien, ja nyt kaupungin kokonaisluku on 147. Testejä on tehty yli 1900.

Testimahdollisuuksia on Tukholmassa lisätty vauhdilla. Moni testataan kotona. ”Meillä on nyt neljä liikkuvaa testiyksikköä, jotka ajavat ympäri Tukholmaa”, Follin kertoo. Lisäksi näytteitä otetaan kahdessa sairaalassa. Koronatestejä kyetään tekemään viitisensataa päivässä.

Suuriin väkijoukkoihin vaikuttavista toimista ei Ruotsissa ole toistaiseksi tehty päätöksiä.

Lauantaina järjestettiin totuttuun tapaan Ruotsin euroviisukarsintojen eli Melodifestivalenin finaali. Tukholman Friends-areenalle pakkautui 35 000 ihmistä.

Päivälehti Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski kritisoi päätöstä kolumnissaan, jossa hän arvioi Ruotsin koronareaktiot ”tuskallisen hitaiksi”.

”Toivommeko vain, että kaikki menisi hyvin?” Wolodarski kysyi tekstissään.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell ei ole kuitenkaan nähnyt syytä äkkinäisiin kieltoihin. Perjantaina hän arvioi Dagens Nyheterille, että Ruotsin tautitapausten kokonaismäärän huippu on nähty tai nähdään pian.

Tätä hän perusteli sillä, että lähes kaikki tapaukset on kyetty kytkemään Pohjois-Italiaan, jonne matkustettiin paljon talvilomakaudella. Maanantain tietojen valossa tämä arvio on vaakalaudalla.

Tukholman vastuulääkäri Follin ei vastaa tilannekuvaa koskevaan kysymykseen suoraan, mutta viittaa muun Euroopan kokemuksiin.

”Yhä useammassa Euroopan maassa on sekä ulkomailta tuotuja tapauksia että kotimaista leviämistä. Se on ollut suuntana.”

Ruotsin ulkoministeriö antoi perjantaina ohjeen välttää matkustamista Pohjois-Italian korona-alueille. Suomi kehottaa välttämään matkustamista koko Italiaan. THL tiedotti maanantaina, että Itävallan Tiroli ja Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltio määritellään tästä lähtien osaksi koronavirusepidemia-aluetta.

Norjan ja Tanskan johtajat ovat reagoineet viruksen uhkaan Ruotsia voimakkaammin.

Norjassa terveysviranomaiset antoivat viikonloppuna ohjeen, jonka mukaan kaikilta vakavilta korona-alueilta lentävien on jäätävä Norjaan saavuttuaan kahdeksi viikoksi kotiin karanteeniin – ilmeni oireita tai ei.

Sääntö koskee esimerkiksi juuri Pohjois-Italiaa.

Tanskassa sosiaalidemokraattien pääministeri Mette Frederiksen vetosi perjantaina tapahtumajärjestäjiin, jotta kaikki yli tuhannen ihmisen tapahtumat joko peruttaisiin tai lykättäisiin.

Hallituksella olisi ollut valta myös kieltää tapahtumat, mutta Frederiksen ajatteli kehotuksen riittävän. Niin myös kävi. Suuri määrä konsertteja ja tapahtumia on peruttu.

Jalkapallo-otteluita on pelattu tyhjille katsomoille.

Samaan aikaan Pohjoismaat valmistautuvat siihen mahdollisuuteen, että koronaviruksen saa ponnisteluista huolimatta iso osa väestöstä. Korona leviää pisaratartuntana, eikä siihen ole hoitoa tai rokotetta.

Pahimman skenaarion suunnitelmia on kaikilla hallituksilla. Norjassa näistä synkistä tulevaisuuskuvista on puhuttu avoimemmin kuin Suomessa ja Ruotsissa.

Helmikuun lopulla Norjan terveysviranomaiset arvioivat, että neljäsosa Norjan väestöstä voisi saada uuden koronaviruksen. Tuo arvio perustui kokemuksiin kausi-influenssasta.

Nyt kuitenkin tiedetään, että korona tarttuu mahdollisesti jopa kaksi kertaa niin helposti kuin kausi-influenssa.

Kun Norjan korkeimmat terveysviranomaiset kokoontuivat maanantaina yleisölle avoimeen nettiseminaariin arvioimaan koronatilannetta, esiin nostettiin uhkakuvia, joissa koronapotilaiden hoito vaikuttaisi vakavasti muuhun terveydenhoitoon.

Norjassa varaudutaan muun muassa siihen, että suunniteltuja leikkauksia pitää ehkä siirtää, jotta hoitohenkilökuntaa riittää koronatapausten hoitoon.

Maailman terveysjärjestön mukaan koronatartunnan saaneista 15–20 prosenttia vaatii vähintään lyhytaikaista sairaalahoitoa ja ainakin viisi prosenttia vaatii tehohoitoa. Virus aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Kuolleisuus on ollut noin kolmen prosentin luokkaa.

Suuressa epidemiassa kuormitus Pohjoismaiden terveydenhoitojärjestelmille olisi erittäin merkittävä.