Tutkijat etsivät syytä yli 80 delfiinin massakuolemalle Namibiassa.

86 mustadelfiiniä löydettiin kuolleena rannalta lähellä Luderitzin rannikkokaupunkia Namibiassa, kertoo uutistoimisto AFP. Delfiinit löydettiin viime perjantaina. AFP:n mukaan Namibian viranomaiset odottavat tutkijoiden raporttia ennen kuin tiedottavat asiasta enempää.

Delfiinien suojeluun ja tutkimukseen keskittyvä järjestö, The Namibian Dolphin Project, kuvaili massakuolemaa ”epätavalliseksi”. Järjestö pitää mahdollisena, että jos yksi delfiineistä on sairastunut ja muut ovat jääneet sen seuraksi, laskuvesi on sulkenut delfiinit loukkuun rannalle.

Afrikan lounaisrannikon lisäksi mustadelfiinejä tavataan myös rannikoilla Etelä-Amerikassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Namibiassa elää The Namibian Dolphin Project -järjestön mukaan noin 30 erilaista valas- ja delfiinilajia.