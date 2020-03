Kiinan presidentti Xi Jinping saapui vierailulle Wuhanin kaupunkiin tiistaina, kertovat uutistoimistot. Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään torilta Wuhanista. Kaupunki ja suuri osa sitä ympäröivää Hubein maakuntaa on ollut eristyksissä tammikusta asti.

Tartuntojen määrä Wuhanissa on ollut laskussa. Pahimmillaan Wuhanissa raportoitiin tuhansia uusia tartuntoja päivittäin, mutta maanantaina koko Hubein maakunnassa todettiin vain 17 uutta tartuntaa, kertovat Kiinan terveysviranomaiset.

Xi Jinping saapui vierailulle katsastamaan epidemian ehkäisy- ja torjuntatyötä, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua.

Kiina on myös sulkenut tiistaina kaikki Wuhanissa sijainneet väliaikaiset sairaalat, kertoo uutistoimisto Reuters.

Presidentin vierailu epidemia-alueella on Kiinan viesti siitä, että maan viranomaiset ovat massiivisilla karanteenitoimenpiteillä ja matkustusrajoituksilla onnistuneet saamaan koronaviruksen leviämisen kuriin. Koko Manner-Kiinassa tartuntojen määrä on rajussa laskussa, kun taas esimerkiksi Euroopassa tartuntatapaukset ovat kasvussa.

Presidentti Xi Jinping on pitänyt matalaa profiilia kiinalaisessa mediassa koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen, ja tiedotuksesta on huolehtinut maan pääministeri Li Keqiang. Nyt, kun koronavirustartuntojen määrä on laskussa, presidentti on jälleen ottanut tilaa mediassa.

Journalismin tutkija Bruce Lui kommentoi uutistoimisto AFP:lle, että presidentti on halunnut välttää itseensä kohdistuvan kritiikin epidemian riehuessa, mutta haluaa ottaa kunnian epidemian talttumisesta.

Potilas tervehti sairaalatyöntekijää wuhanilaiseen urheiluhalliin tehdyssä väliaikaisessa sairaalassa tiistaina. Kuva: Shen Bohan / Xinhua