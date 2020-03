Italian hallitus antoi kansalaisille tiistaina uuden moton: ”minä pysyn kotona”. Sen mukaan italialaisten on nyt elettävä.

Julkaistu: 15:21 , Päivitetty 15:35

Tiistai olisi voinut olla Italiassa ihan tavallinen arkipäivä.

Arkista päivästä ei kuitenkaan tullut, sillä Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti maanantai-iltana maan kiristävän koronaviruksen vuoksi tehtäviä toimenpiteitä. Tiistaiaamusta lähtien karanteenialue laajeni Pohjois-Italiasta koko maan kattavaksi.

HS kokosi tähän juttuun kuvia autioituneesta Italiasta. Kuvissa näkyy karanteenin laajuus aina tunnettujen nähtävyyksien hiljentymisestä paikallisten ihmisten arkeen ankarien toimenpiteiden keskellä.

Ihmisiä on kehotettu pitämään vähintään metrin turvaväli toisiinsa. Kuva Rooman San Silvestron aukiolta 10. maaliskuuta. Kuva: Vincenzo Pinto / AFP

Raitiovaunussa matkusti vain muutama ihminen Milanossa 25. helmikuuta. Kuva: Marco Passaro / IPA

Maineikas milanolainen Biffi-ravintola oli autio jo helmikuun lopussa koronavirusepidemian pelossa. Kuva: Mairo Cinquetti / NurPhoto

Italiassa on tiistaihin mennessä vahvistettu yli 9 000 koronavirustapausta. Covid19-tautiin kuolleita on maassa hieman alle 500. Italiassa on eniten tartuntoja Aasian ulkopuolisista maista.

Eniten virus on koetellut Pohjois-Italiaa, joka laitettiin karanteeniin suurelta osin jo sunnuntaina. Maan pohjoisosissa on useita suomalaistenkin suosimia kaupunkilomakohteita, kuten Milano ja Venetsia. Vaihtokuvat näyttävät, miten suositut nähtävyydet tyhjenivät ihmisistä.

Tiistaina voimaan astunut koko maan kattava karanteeni on sulkenut muun muassa koulut ja yliopistot sekä museot, teatterit, elokuvateatterit, klubit, urheiluhallit, salit, uimahallit ja laskettelukeskukset.

Baarit ja ravintolat ovat avoinna ainoastaan kello 6–18, ja asiakkaiden on pidettävä metrin turvaväli toisiinsa.

Ihmiset pitävät turvavälin toisiinsa jonottaessaan postiin Roomassa 10. maaliskuuta. Kuva: Alberto Pizzoli / AFP

Milanolaisen Bicocca-yliopiston keminaprofessori Luca De Gioia piti luentoa tyhjässä salissa 2. maaliskuuta. Luento välitettiin opiskelijoille internetissä. Kuva: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Venetsialainen kauppakatu oli autio 5. maaliskuuta. Kuva: Giacomo Cosua / NurPhoto

Koulujen ja yliopistojen pitäminen suljettuna jatkuu ainakin 3. huhtikuuta saakka. Karanteeni kieltää myös kaikki suuret kokoontumiset, kuten häät, kastejuhlat ja hautajaiset.

Italiassa ulkona saa siis liikkua vain töihin, perheeseen tai terveydentilaan liittyvistä tärkeistä syistä. Kaupat ovat edelleen auki ja niissä asiointi on sallittua.

Hallitus antoi tiistaina kansalaisille karanteenia tukevan moton: ”minä pysyn kotona”, kertoo uutistoimisto AFP.

Maan julkinen liikenne pysyy kuitenkin toiminnassa ainakin osittain, vaikka liikkumista esimerkiksi kaupunkien välillä on rajoitettu.

Lombardian maakunnassa kulkevan E70-moottoritien varrella sijaitseva huoltoasema Stradellassa oli lähes autio maanantaina. Kuva: Vincenzo Pinto / AFP

Lombardian maakunnan Ponte di Legnossa sijaitseva laskettelukeskus oli suljettu viranomaisten määräyksellä maanantaina. Kuva: REUTERS TV

Vaikka häät ja hautajaiset on peruttu, Italian kirkot ja muut uskonnolliset rakennukset pitävät ovensa auki.

Paavi kehotti tiistaina katolisia pappeja keräämään rohkeutensa ja menemään ulos kohtamaan koronaviruspotilaita, kertoo uutistoimisto AFP.

AFP:n mukaan Pietarinaukiolla Vatikaanissa oli tiistaina hiljaista. Yleensä turistien suosimalla aukiolla oli tiistaina vain kourallinen ihmisiä.