Ulkomaat | Yritykset

Raiskausväitteisiin yhdistetyn Peter Nygårdin muotialan yritykset ajautuivat yrityssaneeraukseen

Nygårdin yritystoiminta on joutunut syviin vaikeuksiin Nygårdiin kohdistuvien syytösten vuoksi, kertoo liikemiehen tiedottaja. Niiden seurauksena tärkeä asiakas on lopettanut yhteistyön ja yksi yrityksen suurluotottajista on vaatinut maksujaan välittömästi.