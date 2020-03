Nyt se on selvää. Venäjän presidentti Vladimir Putin voi halutessaan jatkaa presidenttinä vuoteen 2036. Esimerkiksi.

Asiaan saatiin virallinen vahvistus tiistaina, kun Putin ilmoitti tukevansa esitystä presidentti­kausiensa ”nollaamisesta” perustuslain muuttamisen yhteydessä. Perustus­lakiin on tulossa rajoitus enimmillään kahdesta presidentti­kaudesta, mutta siihen ei siis lasketa Putinin edellisiä tai nykyistä kautta.

Toki Putin ilmoitti, että asialle pitää saada vielä perustuslakituomioistuimen hyväksyntä ja kansalaisten tuki uudesta perustuslaista järjestettävässä äänestyksessä. Molemmat ovat muodollisuuksia.

Koko perustuslainmuutosprosessi lähti liikkeelle tammikuussa, kun Putin ilmoitti siitä vuosittaisessa linjapuheessaan.

Ilmoitus oli yllätys. Huomattava osa eliitistäkään ei näyttänyt oikein ymmärtävän, miksi perustuslakia piti alkaa juuri nyt muuttaa kovalla kiireellä.

Uusia muutoksia on tulossa paljon, lähes kaikille tukiryhmille on luvassa jotakin. Monille kansalaisille tärkeimpinä erilaiset taloudelliset edut, kuten eläkkeiden indeksikorotukset.

Poliittiset uudistukset taas olivat tarkoituksellisen epämääräisiä. Putin selvästi halusi pitää eri vaihtoehtoja avoimina vuodelle 2024, kun hänen nykyinen presidenttikautensa nykytiedon valossa päättyy. Nykyisen perustuslain mukaan hän ei voisi sen jälkeen enää jatkaa.

Tiistaina näytelmässä oli vuorossa keskeinen näytös, kun parlamentin alahuone duuma käsitteli uutta perustuslakia ratkaisevassa toisessa istunnossa. Sen aikana kansanedustaja, ensimmäinen naiskosmonautti Valentina Tereškova ehdotti joko kausirajoitusten poistamista tai Putinin valinnan mahdollistamista niistä huolimatta.

Periaatteessa Putinin tammikuussa luoma epävarmuus jatkuu. Vaihtoehtoja ”vuoden 2024 ongelman” ratkaisemiseen vain on yksi enemmän, jatkaminen presidenttinä. Toisaalta jotain voi tapahtua ennen tuotakin vuotta.

Käytännössä useimmat lähtevät nyt silti siitä, että Putin on presidentti vastakin. Näytelmään kuului, että hän suostuu ajatukseen eikä esitä sitä itse. Nyt spekuloidaan, koska Putin päätti tästä ja miksi.

Yksi selitys on, että eri eliittiryhmät halusivat nykytilanteen jatkuvan. Putin on ainoa näiden kaikkien ryhmien hyväksymä riitojen sovittelija. Toisaalta Putin oppi maaliskuussa 2011, ettei heikkoakaan presidenttiä voi aina valvoa. Silloinen presidentti Dmitri Medvedev salli tuolloin YK:ssa iskut Libyaan. Tai sitten syy on jokin muu.

Lähipäivinä nähdään, rauhoittuuko hermostunut eliitti. Samoin pian aletaan saada käsityksiä kansalaisten reaktioista.

Kansalaiset voivat äänestää vain kaikkien muutosten puolesta tai kaikkia vastaan. Mielipidemittauksessa perustuslain muuttamiseen on suhtauduttu myönteisesti lähinnä etuisuuksien mainitsemisen ansiosta. Poliittiset muutokset menevät siinä sivussa, koska niihin ei kuitenkaan ole sananvaltaa. Perustuslaillakaan ei ole Venäjällä samanlaisia lukkoja ja jarruja kuin lännessä.

Ihmiset eivät silti ole täysin välinpitämättömiä. Mielipidemittausten mukaan valtaosa venäläisistä hyväksyy Putinin aiemmat ja pitkälti nykyisetkin toimet presidenttinä, mutta alkaa olla kyllästyneitä häneen henkilönä.

Saa nähdä, milloin ja miten tämä mieliala alkaa näkyä.