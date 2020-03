Esivaaleja käydään tiistaina muun muassa Michiganissa. Kuva on Detroiton kaupungista. Kuva: Jeff Kowalsky / AFP

Washington

Yhdysvaltain presidenttipeli jatkuu tiistaina, kun demokraatit kuudessa osavaltiossa äänestävät puolueen presidenttiehdokkaasta. Ehdokasjoukko kutistui viime viikolla nopeasti, ja nyt kisaa käydään enää kahden ihmisen välillä. Tiistaina entinen varapresidentti Joe Biden yrittää vahvistaa niskalenkkiään senaattori Bernie Sandersista.

Tiistaina kaikkien katseet kohdistuvat keskilännen Michiganiin, joka on päivän esivaaliosavaltioista suurin. Neljä vuotta sitten Sanders, joka pyrki presidentiksi myös vuonna 2016, otti Michiganissa yllätysvoiton silloisesta vastaehdokkaastaan Hillary Clintonista. Tällä kertaa gallupit ennustavat voittoa Bidenille.

Joe Biden kampanjoi tiistaina autotehtaalla Detroitissa. Kuva: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Bernie Sanders osallistui Fox Newsin vaalikeskusteluun Detroitissa maanantaina. Kuva: LUCAS JACKSON / Reuters

Michiganissa on jaossa yhteensä 125 puoluekokousedustajaa heinäkuun puoluekokoukseen, joka virallisesti päättää presidenttiehdokkaan. Jos ennusteet pitävät paikkansa ja Sanders häviää Michiganissa, hänen tiensä voi nousta nopeasti pystyyn. Häviö kertoisi siitä, että Sandersin on vaikea voittaa kannatusta marraskuun presidentinvaalien kannalta keskeisissä keskilännen osavaltioissa.

Sandersia pidettiin koko kisan ennakkosuosikkina vielä puolitoista viikkoa sitten, mutta Biden otti viime viikon niin kutsuttuna supertiistaina voiton kymmenessä osavaltiossa ja repi kaulaa kilpakumppaniinsa. Sanders voitti supertiistain osavaltioista vain neljä.

Lähes kaikki kampanjansa lopettaneet ehdokkaat ovat asettuneet tukemaan Bidenia, viimeisimpinä senaattorit Kamala Harris ja Cory Booker. Sandersin lähin poliittinen aatetoveri senaattori Elizabeth Warren, joka jättäytyi pois kisasta torstaina, ei ole antanut tukeaan vielä kenellekään.

Michiganin lisäksi tiistaina äänestetään Idahossa, Missisippissä, Missourissa, Pohjois-Dakotassa ja Washingtonin osavaltiossa.

Joe Bidenin kampanjatyöntekijä tarjosi käsidesiä vaalitilaisuudessa. Kuva: Scott Olson / AFP

Washington on näistä toiseksi suurin osavaltio. Siellä ehdokkaiden kesken jaetaan 89 puoluekokousedustajaa. Neljä vuotta sitten Sanders voitti tämän länsirannikon liberaalin osavaltion helposti, mutta tällä kertaa mielipidekyselyt kertovat, että myös Bidenilla on mahdollisuus voittoon.

Jo ennen kuin tiistain tulokset ovat selvillä, vaaliennusteita tekevän Fivethirtyeight-sivuston uusin mallinnus antaa Bidenille 99 prosentin mahdollisuuden voittaa puoluekokousedustajien enemmistö ja siten presidenttiehdokkuus.

Yhdysvalloissa koronavirus ei ole vielä juuri vaikuttanut vaalikampanjointiin, mutta sekä Bidenin että Sandersin kampanjat ovat kertoneet kuuntelevansa terveysviranomaisia ja valmistautuvansa siihen, että massatilaisuuksia joudutaan perumaan ja kampanjointia siirtämään verkkoon.

The Washington Post -lehden mukaan tähän mennessä on peruttu yksi, ammattiliittojen järjestämä vaalitilaisuus Floridan Orlandossa. Molempien ehdokkaiden piti osallistua siihen torstaina. Kumpikin ehdokas on lähes 80-vuotias ja kuuluu jo ikänsä puolesta riskiryhmään.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä löydetty yli 700 koronavirustartuntaa ja 26 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena. Tartuntojen määrän pelätään kuitenkin olevan paljon kerrottua suurempi, koska maassa on ollut vaikeuksia saada laajamittaista testausta käyntiin.

Yhdysvaltain vaaliviranomaisten on kerrottu varautuvan virukseen. Äänestyspaikoilla pitäisi olla käsidesiä ja äänestyslaitteet luvataan pitää puhtaana. Silti maassa kasvaa huoli siitä, vaikuttaako viruksen pelko äänestysaktiivisuuteen.

Tiistaina äänestävä Washingtonin osavaltio on Yhdysvaltain koronavirusepidemian pahin alue. Siellä äänestys tapahtuu kuitenkin kokonaan postitse eli ihmisten ei tarvitse kokoontua äänestyspaikoille. Viranomaiset ovat aloittaneet kampanjan, jossa neuvotaan sulkemaan kirjekuoret vedellä eikä syljellä.

Siitä, vaikuttaako epidemia ihmisten äänestyspäätöksiin, ei ole tietoa. The Washington Postin mukaan Biden ei maininnut koronavirusta vaalitilaisuuksissaan Michiganissa maanantaina.

Sanders sen sijaan on saanut koronaviruksesta yhden uuden argumentin terveydenhoitouudistukselleen, joka toisi kaikki yhdysvaltalaiset julkisen sairausvakuutuksen piiriin.