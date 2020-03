Näyttää siltä, että Yhdysvaltain entisestä varapresidentistä Joe Bidenista tulee Donald Trumpin haastaja ensi syksyn presidentinvaaleissa.

Mikään ei toki ole maailmassa varmaa. Se on käynyt viime viikkoina selväksi. Bidenin voitot tiistain esivaaleissa kertovat kuitenkin siitä, että senaattori Bernie Sandersin tiestä ehdokkuuteen on tullut hyvin, hyvin vaikea. Kauniisti sanottuna.

Biden otti tiistaina ainakin neljä isoa esivaalivoittoa. Etelän Mississippin hän voitti mustien äänillä ylivoimaisesti. Idahossakin voitto oli selvä ja Missourissa ääniero oli huimat 25 prosenttia.

Ja ennen kaikkea: keskilännen tärkeässä Michiganissa Bidenin ero vastaehdokas Sandersiin oli yli 15 prosenttia, kun 83 prosenttia vaalipiireistä oli raportoinut tuloksensa. Lisäksi Washingtonin osavaltiossa, jonka piti olla Sandersin valtakuntaa, tilanne oli tätä kirjoitettaessa tasan.

Suuret erot äänien määrässä heijastuvat myös suuriksi eroiksi puoluekokousedustajien määrässä. Ehdokkuuden voittoon näitä delegaatteja tarvitaan 1 991.

Siihen lukuun kummallakin ehdokkaalla on vielä matkaa, koska monet esivaalit ovat vasta tulossa. Silti on vaikea nähdä, mikä kisan tässä vaiheessa muuttaisi.

Demokraattien äänestäjät eroavat toisistaan esimerkiksi yhteiskuntaluokan, ihonvärin, iän, sukupuolen ja etnisen taustan mukaan. Kotiosavaltiolla on vähemmän merkitystä.

Siksi Bidenin tie voittoon näyttää nyt niin selvältä. Ohion esikaupunkien koulutettu keskiluokka tuskin äänestää ensi viikolla toisin kuin Michiganin vastaava väki eilen. Chicagon afrikkalaisamerikkalaiset äänestänevät ryhmänä samoin kuin Detroitin.

Sandersilla on taakkanaan se, että hän pyrki ehdokkaaksi myös neljä vuotta sitten. Sen pitäisi olla vahvuus, koska hänellä on ollut neljä vuotta aikaa kasvattaa kannatustaan. Mutta kannatus ei ole noussut vaan laskenut.

Neljä vuotta sitten Sanders voitti Michiganin ja hävisi Missourissa alle prosenttiyksikön Hillary Clintonille. Historiaa vasten Bidenin ylivoima näyttää entistä suuremmalta.

Muutos kertoo siitä, ettei Joe Biden ole sama asia kuin Hillary Clinton. Yhtäläisyyksiä on toki paljon. Kummallakin on takanaan pitkä ura demokraattipuolueessa ja sen huipulla. Kumpikin kuuluu puolueen oikeistolaisempaan laitaan. Kumpikin työskenteli Barack Obaman hallinnossa ja on ratsastanut entisen presidentin maineella. Kummallakin on Sanders vastassaan.

Mutta Biden on mies ja Clinton on nainen. Biden kompuroi puheissaan enemmän, mutta hänestä myös pidetään enemmän. Ja Biden saa enemmän ääniä.

Reipas voitto Michiganissa antaa Bidenille arvokkaan valttikortin. Michigan kuuluu niihin osavaltioihin, jotka tekivät Trumpista presidentin vuonna 2016. Trump voitti osavaltion silloin äärimmäisen niukasti. Vaikka esivaalit ovat eri asia kuin varsinaiset vaalit, Biden voi nyt sanoa, että hän vetoaa sellaisiin äänestäjiin, joihin Clinton ei neljä vuotta sitten vedonnut.

Se tuo lisäpontta Bidenin tärkeimmälle vaalilauseelle. Sille, että hän on ehdokas, joka voi voittaa Trumpin.

Trumpin voittamiseen tarvitaan kuitenkin myös Sandersin kannattajia. Nuorten keskuudessa Sanders on ylivoimaisen suosittu. Siinä, missä Biden lupailee paluuta entiseen ja puhuu ”kansakunnan sielun” korjaamisesta, Sandersin tukijat haluavat isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Heidän mielestään kaikki ei ollut kunnossa ennen Trumpiakaan.

Sandersin alamäki voi johtaa siihen, että nuoret pettyvät koko poliittiseen järjestelmään. Helmikuussa New Hampshiressä eräs Sandersin kannattaja kertoi minulle, että jos demokraatit eivät valitse Sandersia ehdokkaakseen, Donald Trump ansaitsee tulla valituksi uudestaan.

”Ehkä puolue sitten ymmärtää”, nuori nainen sanoi.

Yhdysvaltalaismedia on raportoinut vastaavista kommenteista mutta niiden merkitystä ei pidä silti liioitella. Tiistain ovensuukyselyjen mukaan Bidenin voitto järkyttäisi harvempia kuin Sandersin. Lisäksi esivaaliäänestäjien ylivoimainen enemmistö lupaa tukea puolueen ehdokasta oli se kuka tahansa.

Bidenin on silti voitettava myös nuorten luottamus. Tiistain voitonpuheessaan hän vetosi jo Sandersin tukijoihin.

”Haluan kiittää Bernie Sandersia ja hänen kannattajiaan heidän väsymättömästä energiastaan ja intohimostaan. Meillä on yhteinen päämäärä ja yhdessä voitamme Donald Trumpin”, Biden sanoi.

Kädenojennuksen lisäksi tarvittaneen kuitenkin myös kättä pidempää. Ehkä vasemmistolainen varapresidentti? Ehkä rohkeampaa ilmastopolitiikkaa?

Bidenilla on hihassaan myös ässä, joka Hillary Clintonilta puuttui. Sanders itse on jo nyt tehnyt moneen kertaan selväksi, että hän tukee Bidenia, jos tämä valitaan ehdokkaaksi. Hän kutsuu Bidenia säännöllisesti ystäväkseen.

Tiistaina Sanders vetäytyi kotiinsa Vermontiin eikä puhunut julkisesti. Kampanja miettinee tällä hetkellä seuraavia liikkeitä kuumeisesti. Milloin on aika luovuttaa? Tuskin vielä kuitenkaan, mutta äkkiä demokraattien kisa näyttää jäävän paljon lyhyemmäksi kuin vielä äskettäin arvattiin.

Bidenin irtiotto vaikuttaa tulevan kriittisellä hetkellä. Samalla, kun ääniä vielä laskettiin, Yhdysvalloissa vahvistetut koronavirustartunnat nousivat yli tuhanteen. Todellisen luvun pelätään olevan paljon suurempi.

Tiistaina kumpikin ehdokas perui ensimmäistä kertaa kampanjatilaisuutensa viranomaisten virusvaroitusten vuoksi. Kasvokkaisen kampanjoinnin jatkosta päätetään tilanteen mukaan.

Tiistain tulokset kertovat kuitenkin, että sillä voi tässä vaiheessa olla luultua vähemmän merkitystä. Sanders kampanjoi Michiganissa kiivaasti, mutta kärsi silti tappion. Biden puolestaan on voittanut osavaltioita, joissa hänen kampanjallaan ei ole ollut yhtään työntekijää tai televisiomainosta.

Kumpikin ehdokas tunnetaan jo. Äänestäjät tekevät päätöksensä muilla perusteilla kuin kampanjatunnelman innostamana.

Koronaviruksen vaikutus vaalivuoteen on vielä sumun peitossa, mutta tiistain ovensuukyselyissä kysyttiin, kumpaan äänestäjät luottavat kriisitilanteessa.

Joe Bideniin.