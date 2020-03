Ruotsi valmistautuu yleisötapahtumien perumiseen nopeasti leviävän koronaviruksen vuoksi.

Ruotsin valtionepidemiologi Johan Carlson totesi TV4:lle, että yleisötapahtumiin halutaan asettaa rajoituksia ”niin nopeasti kuin mahdollista”. Ruotsalaisen iltapäivälehden Expressenin mukaan yleisötapahtumilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi 500 ihmisen tapahtumia tai sitä pienempiä.

”Tarkastelemme millaisia mahdollisuuksia on olemassa löytääksemme ratkaisun. Tavoite on, että hallitus päättää asiasta mahdollisimman pian”, Carlson sanoi.

Carlson sanoo, että tapahtumien luonne vaikuttaa niiden riskiin levittää virusta.

”Yleensä jokaista tapahtumaa on arvioitava erikseen. Tapahtumassa, jossa ihmiset ovat ulkona eivätkä kovin tiukasti kiinni toisissaan on luonnollisesti erilainen riskitaso verrattuna tapahtumaan, joka näyttää pienemmältä mutta jossa ihmiset ovat sisätiloissa ja istuvat lähempänä toisiaan”, hän sanoo Expressenin mukaan.

Sosiaaliministeri Lena Hallengren sanoi tiistai-iltana tiedotustilaisuudessa, että hallitus on valmis asettamaan rajoituksia kokoontumisiin, mutta odottaa asiassa kansanterveysviranomaisten vahvistusta.

Suomessa ei toistaiseksi ole voimassa suosituksia, jotka rajoittaisivat osallistumista konsertteihin, harrastuksiin, messuille tai muihin joukkotapahtumiin. Jos sairastaa flunssaa, väkijoukossa liikkumista tulee kuitenkin välttää. Myöskään sairaan lapsen paikka ei ole koulussa, päivähoidossa eikä harrastuksissa.

HS kokosi yhteen ohjeita, joiden mukaan asiantuntijat suosittelevat nyt toimimaan kotona ja julkisilla paikoilla. Kaikki Helsingin Sanomien artikkelit koronavirukseen liittyen löytyvät täältä.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven puhui koronavirustilanteesta tiistai-iltana vakavaan sävyyn. Dagens Nyheterin mukaan Löfven ja puoluejohtajat kokoontuvat keskiviikon aikana keskustelemaan tarvittavista toimenpiteistä.

”Valmistaudumme maratonjuoksuun. Meidän on oltava valmiita siihen, että tämä on kanssamme pitkään. Mutta me pääsemme tämän läpi. Haluan korostaa, että meidän on tehtävä se yhdessä”, Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsi nosti tiistaina riskitasoa Ruotsin sisäisille koronavirus­tartunnoille kaikkein korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Arvio tehtiin sen vuoksi, että maassa on havaittu tapauksia, joilla ei ole selkeää yhteyttä aiemmin tunnettuihin koronatapauksiin.

Koko Ruotsissa koronavirustartunnan on saanut jo yli 350 ihmistä. Suurin osa tartunnan saaneista on Tukholman alueella.

Ruotsissa on tiedossa ”kourallinen” tapauksia, joissa viruksen leviäminen on luultavasti tapahtunut yhteisön sisällä ilman yhteyttä korona-alueelle matkanneeseen.

Ruotsin-laivojen liikennöintiin ei ole HS:n mukaan luvassa tällä tietoa poikkeuksia, vaikka koronavirustilanne on pahentunut merkittävästi etenkin Tukholmassa.

HS:n Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Petja Pelli oli tiistaina paikan päällä Ruotsin terveysviranomaisten tiedotustilaisuudessa. Siellä Tukholman epidemiatorjunnan vastuulääkäri Per Follin kertoi, että Tukholmassa viruksen jäljittämisen painopiste muuttuu.

”Tulemme keskittymään vaikeimmin sairaisiin. Yritämme saada tapaukset tunnistettua ajoissa, jotta terveydenhoitojärjestelmän sisällä ei altistettaisi muita tartunnalle”, Follin sanoi.

Muiden testaamista vähennetään selvästi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lievistä oireista kärsivät ihmiset eivät välttämättä koskaan saa tietää, onko heillä koronavirus. Heitä yksinkertaisesti kehotetaan pysymään kotona. Testausta keskitetään hoitohenkilökuntaan, jotta riskiryhmät saataisiin suojattua mahdollisimman hyvin.

Suomessa ohjeistetaan ottamaan puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon, jos palaa epidemia-alueelta tai on ollut viimeisen kahden viikon aikana tekemisissä koronaviruksen aiheuttamaan infektioon sairastuneen kanssa ja saa hengitystieoireita.