Käsidesi on loppunut, vessapaperia ei ole rullaakaan ja pian on viimeinen pullo vettäkin kadonnut hyllyistä ostorajoituksista huolimatta. Poliisi on pitänyt kutsua ainakin yhteen kauppaan rauhoittelemaan tuotepulasta raivostuneita asiakkaita.

Pula ja Yhdysvallat ovat kaksi sanaa, joita harvemmin tapaa samassa lauseessa, mutta viime viikonloppuna Kalifornian suurimman kaupungin Los Angelesin joistakin tavarataloista alkoivat välttämättömyystarvikkeet loppua ja ”paniikki-ostosten” tekeminen karata käsistä, kertoi uutistoimisto AFP viikonloppuna.

”Ihan hullua on ollut”, luonnehti Costco-kauppaketjun talousjohtaja Richard Galanti uutistoimiston mukaan.

Kalifornia julisti hätätilan nopeasti leviävän koronavirustaudin covid-19:n vuoksi viime viikolla, kun osavaltiossa kirjattiin ensimmäinen kuolonuhri. Samanlaisen hätäjulistuksen ovat tehneet toistakymmentä muutakin osavaltiota.

New Yorkin osavaltiossa taas komennettiin tiistaina kansalliskaarti eristämään Manhattanin pohjoispuolella sijaitseva New Rochellea, jonne on runsaassa viikossa syntynyt yli sadan ihmisen tartuntapesäke, amerikkalaisviestimet kertovat.

Koronaviruksen leviämispesäkkeeksi epäillyn synagogan edustalla New Rochellessa parveili median edustajia tiistaina. Kuva: Timothy A. Clary / AFP

Kuten monessa muussakin maassa, Yhdysvalloissa paniikkimieliala ei ole täysin soinnussa tartuntatilanteen kanssa. Lähes 330 miljoonan asukkaan maassa oli keskiviikkoaamuun mennessä todennettu yhteensä hieman yli tuhat tartuntaa, mikä voi maallikon korviin kuulostaa vielä melko hallittavalta määrältä.

Mikä on amerikkalaiset kuitenkin säikäyttänyt on se, että tauti on levinnyt nopeasti joka puolelle Yhdysvaltoja: tartuntojen määrä näyttää kasvavan nopeasti lähes kaikkialla ja kuolleitakin on kirjattu ainakin 31.

Monella amerikkalaisella oli saattanut pitkään kaikua mielessä presidentti Donald Trumpin äskettäiset sanat, joiden mukaan tilanne oli hyvin hallinnassa. Sen jälkeen tunnelmat ovat synkentyneet nopeasti kansalaisten mielissä ja asiantuntijoiden puheissa, puhumattakaan villisti poukkoilleilla markkinoilla.

Presidentti Donald Trump osallistui koronavirustilannetta käsitelleeseen kokoukseen Valkoisessa talossa tiistaina. Kuva: LEAH MILLIS / Reuters

Esimerkiksi Kaliforniassa todettiin jo helmikuun loppupuolella ensimmäiset tapaukset, joissa virustartunnan alkuperä ei ollut kytköksissä mihinkään tunnettuun lähteeseen, kuten tartunta-alueilla matkustaneisiin ihmisiin. Tautivirasto CDC:n tuoreen katsauksen mukaan tällaisia ”yhteisötartuntoja” on odotettavissa paljon lisää ja koko maan on varauduttava laajaan epidemiaan.

Varhain tiistaina Suomen aikaa huolet nousivat uusille kierroksille, kun Valkoisen talon toimittajat tivasivat vastausta siihen, ovatko Trump tai varapresidentti Mike Pence itse käyneet koronaviruskokeissa.

Tivaaminen johtui siitä, että useat Trumpin lähipiiriin kuuluvista ihmisistä olivat tavanneet helmikuun lopussa konferenssissa miehen, joka on saanut tartunnan. Esimerkiksi yksi miehen tavanneista oli floridalainen republikaani Matt Gaetz, joka oli tämän viikon maanantaina matkannut limusiinissa ja presidentin yksityiskoneessa Trumpin kanssa.

Gaetz on nyt kotikaranteenissa omasta tahdostaan. Valkoisen talon mukaan Trump ja Pence eivät ole käyneet virustestissä eikä sellaiseen ole syytä.

Trumpin ei tiedetä itse kohdanneen ketään tartunnan saanutta, mutta esimerkiksi Valkoisen talon tuleva kansliapäällikkö Mark Meadows oli myös tavannut samaisen tartunnan saaneen miehen. Meadows on ollut kotikaranteenissa, mutta aikoi palata tänään keskiviikkona töihin, koska on saanut negatiivisen testituloksen.

”Paljastukset siitä, että presidentti itsekin on vain yhden askeleen päässä taudista alleviivaa sitä, kuinka taudin eteneminen voi asettaa kenet tahansa amerikkalaisen vaaraan. Se tuskin vaimentaa ihmisten kokemaa ahdinkoa”, uutiskanava CNN kertoi verkkosivunsa artikkelissa.

CNN:n julkaisemassa kommentissa todettiin, että vaikka teknisesti ottaen Trump ei ole erityisen suuressa vaaravyöhykkeessä, hänen pitäisi näyttää esimerkkiä sekä ”moraalista johtajuutta” ja mennä testiin.

Presidentti Donald Trump tervehti yleisöä vieraillessaan Tennesseen osavaltion Cookevillessa tapaamassa tornadon uhreja 6. maalsikuuta. Kuva: Jim Watson / AFP

Trumpia on kritisoitu pitkään siitä, että hän ei ole suhtautunut koronavirustautiin riittävän vakavasti. Yhtenä osoituksena on pidetty sitä, että Trump kättelee yhä innokkaasti ihmisiä kampanjatilaisuuksissaan.

Trumpin käytös ja puheet ovat alkaneet heijastua myös kyselytutkimuksiin, joissa yhä suurempi osa amerikkalaisista epäilee Trumpin kykyä johtaa maataan epidemian aikana.

CNN huomautti, että Trump on itse 73-vuotiaana miehenä riskiryhmässä. Niin ovat myös demokraattien presidenttiehdokkuudesta esivaaleissa taistelevat Joe Biden, 77, ja Bernie Sanders, 78.

Tiistaina sekä Biden että Sanders ilmoittivat peruvansa kampanjatilaisuutensa koronavirustartuntojen estämiseksi. Yleisötapahtumia on peruttu joka puolella maata, esimerkkeinä huhtikuuksi aiottu suuri Coachella-musiikkifestivaali Kaliforniassa ja pääkaupungissa Washingtonissa järjestettävät seminaarit.

Lääkkeitä myyvän liikkeen yskänlääkehylly oli tyhjentynyt New Yorkin Manhattanilla 8. maaliskuuta. Kuva: CARLO ALLEGRI / Reuters

Kriisimieliala oli aiemmin pahinta Washingtonin osavaltiossa maan länsirannikolla, jossa todennettiin ensimmäinen tartunta jo 21. tammikuuta. Silloin koronaviruskriisiä kutsuttiin vielä ”mysteeritaudiksi” ja sitä pidettiin erityisesti Kiinan ongelmana.

Washingtonin suurimman kaupungin Seattlen koillispuolella Kirklandissa yhdessä vanhusten hoivakodissa Life Care Centerissä 26 vanhusta on kuollut epidemian alkamisen jälkeen, ja ainakin kolmentoista kohdalla kuolinsyyksi on todennettu covid-19.

Osavaltiossa julistettiin hätätila jo helmikuun loppupuolella. Uutistoimisto AP:n mukaan osavaltio on kieltämässä yli 250 ihmisen joukkotilaisuudet, mikä tarkoittaa esimerkiksi monien urheilutapahtumien peruuttamista.

Hätätilan julistaminen voi kuulostaa rajulta toimenpiteeltä, mutta usein kyseessä on sangen tekninen tapahtuma, jolla esimerkiksi helpotetaan liittovaltion varojen hyödyntäminen. Kongressi on luvannut yli kahdeksan miljardia dollaria koronaviruksen vastaiseen työhön.

Hätätilajulistuksilla voidaan myös keskeyttää väliaikaisesti tiettyjen lainsäädäntöjen noudattaminen osavaltiotasolla. Esimerkiksi Kalifornian kohdalla se mahdollistaa, että osavaltio voi palkata ulkopuolisia terveydenhuollon työntekijöitä sairaaloihinsa ilman, että he tarvitsevat erillistä Kalifornian työlupaa, kuten CBC-kanava kertoo.

Yhdysvaltain epidemiatilanteen uskotaan pahentuneen siksi, etteivät viranomaiset ole käynnistäneet riittävän ajoissa ja laajasti epäiltyjen testaamista. Koko maassa oli tehty tiistaina yhteensä vasta noin 8 500 testiä, CDC kertoo verkkosivullaan.

Testien laajentamista haittasi aluksi esimerkiksi vääränlaiset testijärjestelmät, jotka piti heittää roskiin. Tämä aiheutti monien päivien viivettä testitulosten saamisessa, The New York Times -lehti kertoo.

Etelä-Koreassa testejä pystytään tekemään tarvittaessa noin 10 000–15 000 kappaleen päivätahtia. Epidemia alkoi nostaa päätään suunnilleen samoihin aikoihin Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa. Yhdysvalloissa ylitettiin 30 tartunnan raja 21. helmikuuta, Etelä-Koreassa neljä päivää aiemmin.

Etelä-Koreassa oli keskiviikkona varmennettuja tapauksia lähes 7 800, mikä voi hyvinkin selittyä laajalla testaamisella. Muutama päivä sitten maassa oli testattu jo 140 000 ihmistä.

”Testien puuttuminen tarkoittaa, että on lähes mahdotonta tietää, miten moni amerikkalainen on saanut koronavirustartunnan ja kuinka moni kärsii covid-19-taudista”, The Atlantic -lehti toteaa.

Lehden kuulemien asiantuntija-arvioiden mukaan Yhdysvalloissa oli mahdollisesti tuhansia tartuntoja jo maaliskuun alussa.

Yhdysvalloissa oman vaikeutensa minkä tahansa sairauden kohdalla aiheuttaa se, että maassa on noin 28 miljoonaa ihmistä ilman sairausvakuutusta. CNBC-talouskanava kertoo, että vakuuttamaton kansalainen voi joutua maksamaan ainakin 500–1 000 dollaria yksistään testin ottamisesta.

Johns Hopkins -yliopiston professori Gerard Anderson totesi kanavalle, että virustaudin takia sairaalaan kymmeneksi päiväksi joutuva potilas saisi maksettavakseen 75 000–100 000 dollarin eli vähintään 66 000 euroa.

Kovat laskut voivat johtaa siihen, että ihmiset eivät hakeudu testeihin tai hoitoihin, mikä voi pahentaa epidemiaa entisestään.

Yhdysvalloissa on myös paljon luontaista vastustusta etenkin liittovaltion viranomaisia kohtaan, toisin kuin esimerkiksi Kiinassa, jossa kansalaiset ovat melko kiltisti noudattaneet keskushallituksen rajuja karanteenimääräyksiä ja jossa tautitilanne on saatu vakautettua.