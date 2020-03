Lontoo

Ahaa, näin siis Lontoon upporikkaat venäläiset elävät.

Regent’s Parkin kupeessa nousevassa kermanvärisessä talossa niinkin ”pieni” kuin kolmen makuuhuoneen asunto maksaa yli yhdeksän miljoonaa euroa.

Lähipuisto on yksityinen ja lukittu. Naapurit ovat miljonäärejä, diplomaatteja ja kulttuurielämän isoja nimiä.

Talon kulmahuoneistossa asuu Lubov Tšernuhin, venäläissyntyinen pankkiiri ja konsultti. Britanniassa hänet tunnetaan naisena, joka on lahjoittanut pääministeri Boris Johnsonin johtamalle konservatiivipuolueelle kahdeksan vuoden aikana jo yli 1,8 miljoonaa euroa.

”Hän on maksanut 135 000 puntaa illallisesta [entisen pääministerin] Theresa Mayn ja kuuden muun ministerin kanssa”, kertoo tutkimusjohtaja Andrew Foxall Russia and Eurasia Studies Centre at the Henry Jackson Society -ajatuspajasta.

Tennismatseista entisen pääministerin David Cameronin ja silloisen Lontoon pormestarin Johnsonin kanssa Tšernuhin on maksanut 160 000 puntaa.

Lahjoituksissa ei ole sinänsä mitään laitonta. Tšernuhinista tuli Britannian kansalainen jo vuosia sitten. Konservatiivipuolueessa on tapana kerätä rahaa rikkailta lahjoittajilta myymällä ministerien ja muiden silmäätekevien seuraa.

Pankkiiri ja konsultti Lubov Tšernuhinin talo Lontoossa. Kuva: Annamari Sipilä

Kiinnostaako brittipoliitikkoja se, että Tšernuhinin aviomies Vladimir Tšernuhin kuului presidentti Vladimir Putinin entisiin ministereihin ja lähipiiriin? Sitä tarina ei kerro.

Ollaan niin sanotulla kleptokratia-kiertoajelulla Lontoon rikkaimmissa kortteleissa.

Kiertoajeluja on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien Clamp-K-kampanjaryhmä. Ajelujen tarkoitus on valottaa venäläisten ja muiden upporikkaiden ulkomaisten vaikutusvaltaa brittipolitiikassa.

Kleptokratia taas tarkoittaa sanakirjan mukaan varasvaltaa eli hallintoa, jossa vallassa olevat haalivat itselleen ja läheisilleen valtion omaisuutta.

Kiertoajelun isäntinä toimivat ClampK:n perustajat Roman Borisovitš ja Arthur Doohan. Bussin vierasjoukko koostuu asiantuntijoiden lisäksi Lontoossa työskentelevistä ulkomaisista kirjeenvaihtajista sekä brittiläisistä toimittajista.

”Ja nyt seuraava kohde!”

Korttelin päässä Tšernuhinin talosta asuu toinen venäläinen eli Alexander Lebedev. Hän on yksi tunnetuimmista oligarkeista ja entinen KGB:n agentti.

Lebedev vaikutti Lontoossa jo 1980-luvulla Neuvostoliiton suurlähetystöstä käsin. Ei ihme, että hän on kuin kala vedessä brittiläisissä päättäjäpiireissä.

Oligarkki Alexander Lebedevin talo Lontoossa. Kuva: Annamari Sipilä

Viime joulukuussa Lebedev juhli 60-vuotispäiviään. Votkalla ja kaviaarilla vauhditettuihin kemuihin osallistui myös pääministeri Boris Johnson naisystävänsä kanssa.

Johnson ei malttanut jättää juhlia väliin, vaikka edellisenä päivänä oli pidetty parlamenttivaalit, ja seuraavana päivänä piti lähteä Pohjois-Englantiin.

Johnsonin sanotaan tuntevan hyvin Lebedevin pojan Jevgenin. Isä ja poika Lebedev omistavat muun muassa ison lontoolaisen ilmaisjakelulehden Evening Standardin sekä The Independent -verkkolehden.

Edellistä päätoimittaa Cameronin hallituksen entinen valtiovarainministeri George Osborne.

Lebedevin taloa esittelee jalkakäytävältä käsin The Guardian -lehden palkittu toimittaja Luke Harding. Hänen Venäjä-kirjojaan on myös suomennettu.

Hardingin mukaan moni britti yhdistää yhä Venäjän kätyrit brežneviläisiin kulmakarvoihin ja oliivinvihreisiin epolettiunivormuihin. Nykyajan venäläisvaikuttajat ovat kuitenkin sulavia kosmopoliitteja, jotka ovat oleilleet lännessä jo vuosikymmenet.

Neuvostoaikana venäläiset yrittivät vaikuttaa etenkin vasemmistopuolueisiin. Nyt kohteena ovat oikeisto- ja äärioikeistopuolueet eri maissa.

”Venäläisillä intressiryhmillä on laaja pääsy [Britannian] konservatiivipuolueeseen – – Muodollisesti kaikki on laillista, mutta linkki Venäjälle pysyy”, Harding arvioi.

Venäläisten vaikutusvaltaa Britanniassa on perannut toimittajien ja aktivistien lisäksi edellisen brittiparlamentin turvallisuusvaliokunta.

Valiokunta kirjoitti löydöksistään viime vuonna raportin, jota Johnsonin hallitus kieltäytyi julkaisemasta parlamenttivaalien alla. Raporttia ei ole julkaistu vieläkään.

”Viivyttely on skandaali. Hallituksen perustelut ovat naurettavia”, turvallisuuspolitiikkaa pitkään seurannut toimittaja Edward Lucas kertoo.

Yleensä Britanniassa vuodetaan lähes kaikki. Venäjä-raportin yksityiskohdat eivät ole kuitenkaan valuneet julkisuuteen.

Venäläisen vaikutusvallan lisäksi Lucas nostaa esille kiinalaisten vastaavat pyrkimykset:

”Kiina on jopa vakavampi uhka. Kiinalaiset panostavat pitkään ajanjaksoon. Venäläiset ovat parempia taktiikassa kuin strategiassa.”

Azerbaidžanilaisen Zamira Hadžijevan talo Walton Streetillä Lontoossa. Kuva: Dan Kitwood / Getty images

Kyse ei ole vain brittipoliitikkojen kanssa kaveerauksesta. Kohteena ovat kuulemma myös yliopistot opiskelijoineen. Kiinalaisten on väitetty pelottelevan opiskelijoita.

Äkkiä Lucas nostaa esille myös varoittavan suomalaisen esimerkin.

”Suomalainen tutkija sai Tanskassa tuomion vakoilusta. Sen jälkeen hän on ollut Englannissa, eikä kukaan tunnu pitävän tätä ongelmana.”

Professori Timo Kivimäki aloitti Bathin yliopistossa vuonna 2015.

Brexitin, venäläisvaikutuksen ja sosiaalisen median yhteyksiä on selvittänyt puolestaan The Guardian -lehdelle kirjoittava tutkiva toimittaja Carole Cadwalladr.

Hänen mukaansa brittiläinen vaalijärjestelmä on avoin ulkomaisille vaikutusmahdollisuuksille. Rahalahjoitusten alkuperää ei aina välttämättä tiedetä.

”Järjestelmä on haavoittuvainen, mutta asialle ei tehdä mitään”, Cadwalladr kertoo bussiajelulla.

Cadwalladr on kirjoittanut esimerkiksi brittiläisen liikemiehen Arron Banksin Venäjä-tapaamisista. Banks tunnetaan Britannian EU-eron kannattajana ja poliittisena lahjoittajana. Hän oli perustamassa brexitiä ajanutta Leave.EU-kampanjaa.

Banks puolestaan on haastanut Cadwalladrin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Tammikuussa hän luopui osasta kannetta.

Cadwalladrin puhuessa kiertuebussi jatkaa kohti seuraavaa kohdetta eli ulkoministerin virka-asuntoa. Miksi sinne?

”Lontoosta on tullut kleptokraattien ja likaisen rahan kohde”

BBC:n ja muun brittimedian mukaan ulkoministerinä aiemmin toimineen Johnsonin pääsyä kaikkein salaisimpiin asiakirjoihin olisi rajoitettu. Määräyksen antoi May. Syy oli se, että Johnsoniin ei luotettu.

Vielä joitakin vuosia sitten brittihallitus suorastaan kannusti oligarkkeja muuttamaan Britanniaan. Rahalla eli sijoituksilla sai niin sanotun kultaisen viisumin eli oleskeluoikeuden. Mitä useampi miljoona, sitä lyhyemmän ajan piti odottaa.

”Vuosina 2008–2015 ei tehty mitään kunnon tarkistuksia rahan alkuperästä”, kertoo Rachel Davies, joka kuuluu korruption vastaisen Transparency International -järjestön (TI) johtajiin.

Sisäministeriö myönsi viisumin ja sen jälkeen pankkien oli määrä tutkia varojen alkuperä. Mutta pankitpa eivät nähneet enää syytä tutkimuksiin – olihan ministeriö jo myöntänyt viisumin.

Daviesin mukaan Britanniaan muutti kultaisen viisumin turvin noin 3 000 raharikasta. Heistä venäläisiä oli runsas viidennes. Vähintään kolmen miljardin punnan alkuperä on jäänyt pimentoon.

Lontoossa arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia kiinteistöjä, joiden omistus on piilotettu. Kiinteistöt ovat yksi keino pestä rahaa.

”Britit ylpeilevät oikeusvaltioperiaatteellaan ja lahjomattomuudellaan. Samaan aikaan Lontoosta on tullut kleptokraattien ja likaisen rahan kohde”, työväenpuolueen kansanedustaja Margaret Hodge kertoo.

Hodge nousee bussin kyytiin parlamenttitalon läheltä. Hän on johtanut aiemmin alahuoneessa valiokuntaa, joka yritti kehittää verotusta entistä läpinäkyvämmäksi.

Britanniassa kiinteistöjen oikea omistaja ei välttämättä selviä rekistereistä. Hodge arvioi, että vuosina 2010–2020 venäläistä rahaa on pesty Britanniassa ainakin 70 miljardin punnan edestä.

”Ongelma ei kuitenkaan rajoitu pelkkiin venäläisiin.”

Brittihallituksen linja oligarkkien rahaan koveni parisen vuotta sitten, kun May oli vielä pääministeri. Kultaisille viisumeille pantiin stoppi. Venäjä-suhdetta kiristi myös Skripalien myrkytys kaksi vuotta sitten.

Azerbaidžanilainen Zamira Hadžijeva on joutunut tekemään britti viranomaisille selkoa mittavasta omaisuudestaan Englannissa. Kuva: Kirsty O'Connor - PA Images

Vuonna 2018 viranomaiset saivat käyttöönsä myös uuden voimakeinon: Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleva voidaan määrätä tekemään selkoa omaisuutensa alkuperästä.

Ensimmäiseksi selitysvelvolliseksi valikoitui azerbaidžanilainen Zamira Hadžijeva.

Brittimedian mukaan Hadžijeva omistaa Lontoossa yli 10 miljoonan euron talon sekä golfklubin Berkshiressä. Harrods-tavaratalossa hän ehti shoppailla kymmenen vuoden aikana yli 18 miljoonan euron edestä.

Hadžijevan aviomies on entinen pankkiiri Jahangir Hadžijev, joka sai vuonna 2016 Azerbaidžanissa 15 vuoden vankilatuomion petoksista ja taloudellisista väärinkäytöksistä.

Helmikuun alussa Zamira Hadžijeva hävisi valituksensa selvityskäskyä (unexplained wealth order eli UWO) vastaan.

Tällä viikolla BBC uutisoi uudesta selvityksestä, jonka keskiössä ovat nyt Kazakstanissa isoa poliittista valtaa käyttävän Alijevin perheen Lontoon-omistukset.

Brittiviranomaiset ovat käskeneet Kazakstanin entisen presidentin tyttärenpoikaa Nurali Alijevia tekemään selkoa kiinteistöomistuksistaan. Perheen kymmenien miljoonien puntien arvoiset talot ovat veroparatiisiyhtiöiden nimissä.