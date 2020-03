Presidentti Donald Trump kertoi torstaiyönä Suomen aikaa Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi. Rajoitus ei koske Britanniaa.

”Kiellämme kaikki matkat Euroopasta Yhdysvaltoihin seuraaville 30 päivälle. Uudet säännöt tulevat voimaan perjantaina keskiyöllä. Näitä rajoituksia mukautetaan olosuhteiden mukaan”, presidentti sanoi suorassa lähetyksessä Valkoisesta talosta.

Trump sanoi puheessaan, ettei kielto koskisi ainoastaan matkustamista vaan kaikkea Euroopasta tulevaa, esimerkiksi kauppaa ja rahtia. Hän kuitenkin tarkensi hetkeä myöhemmin Twitterissä, ettei kielto sittenkään vaikuta tavarakuljetuksiin.

Pian Trumpin puheen jälkeen Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden virasto DHS julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan myöskään matkustuskielto ei ole niin ehdoton kuin Trump antoi ymmärtää. Se koskee ulkomaan kansalaisia, jotka ovat olleet Schengen-alueen maissa 14 päivän aikana ennen saapumistaan Yhdysvaltoihin. Se osuu siis suomalaisiin, joiden oli määrä matkustaa Yhdysvaltoihin Suomesta.

Kielto ei koske Yhdysvaltoihin oleskeluluvan saaneita eikä useimpia Yhdysvaltain kansalaisten lähimpiä perheenjäseniä tai muita erikseen yksilöityjä henkilöitä.

Matkustuskieltoa kuvattiin Yhdysvalloissa heti ennennäkemättömäksi toimeksi. Trump itse sanoi toimia järeiksi, mutta välttämättömiksi. Hänen mukaansa virus on levinnyt Euroopassa, koska maanosan valtiot eivät pysäyttäneet matkustamista Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa.

Esimerkiksi Saksassa on koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut kolme ihmistä. Yhdysvalloissa luku on kymmenkertainen.

Pörssit heti laskuun

Aasian pörssit laskivat nopeasti heti Trumpin ilmoituksen jälkeen. Tokion pörssi Nikkei upposi 3,22 prosenttia. Guardianin mukaan Australian Sydneyssä ASX200 laski myös. Myös öljyn hinta jatkoi putoamistaan ilmoituksen jälkeen.

Yhdysvalloissa on todettu noin 1 300 koronavirustartuntaa ja kymmeniä on kuollut. Trumpin mukaan Eurooppa alhaisemmat luvut johtuvat siitä, että maa reagoi nopeasti ja tehokkaasti.

Tilastot kuitenkaan tuskin antavat tartuntatilanteesta oikeaa kuvaa. Yhdysvalloissa on ollut vaikeuksia saada laajamittaista testausta käyntiin, mutta tartuntoja on todettu laajasti eri puolilla maata.

Esimerkiksi Kaliforniassa todettiin jo helmikuun loppupuolella ensimmäiset tapaukset, joissa virustartunnan alkuperä ei ollut kytköksissä mihinkään tunnettuun lähteeseen, kuten tartunta-alueilla matkustaneisiin ihmisiin. Tautivirasto CDC:n tuoreen katsauksen mukaan tällaisia ”yhteisötartuntoja” on odotettavissa paljon lisää ja koko maan on varauduttava laajaan epidemiaan.

”Fiksu toiminta tänään estää viruksen leviämistä huomenna”, Trump sanoi puheessaan kansakunnalle.

Presidentti korosti silti myös, että koronaviruksen terveille aikuisille aiheuttama riski on yhä alhainen. Hän kehotti vanhempaa väestöä varovaisuuteen.

”Kehotamme voimakkaasti vanhainkoteja pysäyttämään kaikki vierailut, joille ei ole lääketieteellistä perustetta. Yleisesti ottaen vanhempien amerikkalaisten tulisi välttää väentungoksia.”

Trump ei kuitenkaan ilmoittanut uusista, konkreettisista toimista terveydenhoidossa.

Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja tartuntatautien instituutin johtaja Anthony Fauci sanoi aiemmin keskiviikkona, että koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on kymmenen kertaa kausi-influenssaa tappavampi ja voisi tarttua ”moniin miljooniin” ihmisiin.

”Tilanne tulee muuttumaan pahemmaksi”, Fauci sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhdysvalloissa ilmoitetaan jatkuvasti uusista rajoituksista ihmisten kokoontumisiin. Länsirannikolla Seattlen alueella on kielletty kaikki yli 250 ihmisen kokoontumiset. New Yorkin kuvernööri perui St. Patrickin päivän paraatin. Eri puolilla maata on suljettu kouluja ja yliopistoja.