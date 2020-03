Espanjassa on käynnissä täysi poikkeustilanne, kun maa pyrkii taistelemaan kasvavaa koronavirusepidemiaa vastaan.

Maan pääkaupungissa Madridissa koronavirustartuntoja on jo yli 1 000, ja tartuntojen määrä on moninkertainen maan muihin kaupunkeihin verrattuna. Keskiviikkoon mennessä Madridista oli raportoitu 31 ihmisen kuolleen covid-19-tautiin. Yhteensä Espanjassa on todettu 2 277 tartuntaa. Se on kuudenneksi eniten maailmassa.

Espanjalainen sanomalehti El País kuvailee Madridin sairaaloiden tilannetta haastavaksi. Tämä on kuin lähtisi sotaan ilman aseita, lehti kirjoittaa.

Madridin alueen sairaaloiden työntekijät joutuvat säännöstelemään maskien, hanskojen, suojalasien ja suojavaateiden käyttöä, vaikka nämä ovat ainoa suojamuuri heidän ja tartunnansaaneiden välissä.

”Suojavarusteemme ovat loppumassa. On mahdollista, että tehohoitopaikat loppuvat”, kerrotaan internetissä leviävässä viestissä.

Viestin kirjoittaja on La Pazin sairaalan tartuntatautiosaston johtaja José Ramón Arribas. Hänen vastuullaan on tiedottaa Madridin alueella koronavirusepidemian tilanteesta.

Nyt tilanne ei näytä hyvältä. Kaupungin alueella on viime päivinä varmistunut satoja uusia tartuntoja, jotka vaativat kaikki sairaaloissa käsillä olevat resurssit.

”Madridissa on useita liian täysiä sairaaloita”, kertoo Ramón y Cajal -sairaalan tartuntatautiosaston johtaja Santiago Moreno.

El Paísille antamassaan haastattelussa Moreno tähdentää, että nykyisessä epidemiassa suurimpana ongelmana eivät ole yksittäisten ihmisten terveydentilan vaikutukset, sillä kyseessä on lievä infektio. Kriisin ongelmana on taudin nopea ja räjähtävä leviäminen, joka näkyy tartuntapiikkeinä.

Niitä olisi vältettävä viimeiseen saakka, Moreno sanoo.

”Kun kaikki seuraukset osuvat lyhyen ajan sisälle, se aiheuttaa systeemin sisälle sekasorron.”

Tartuntojen lisääntyessä ihmiset ovat rynnistäneet tyhjentämään kauppojen hyllyjä, myös niistä tuotteista, jotka ovat elintärkeitä terveydenhuollossa. Madridin paikallishallitus on vaatinut valtiota hankkimaan lisää suojaustarvikkeita työntekijöille.

”Tilanne on onneton”, hoitoalalla työskentelevä Mayte Castilla kommentoi El Pasílle.

Castillan mukaan tilanne on ainoastaan huonontumassa. Työntekijät joutuvat työskentelemään stressin alla samalla kun he yrittävät noudattaa piiruntarkkoja ohjeistuksia.

”Me olemme pian täysin pohjalla.”

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez antoi tiistaina erityislausunnon koskien virusepidemiaa. Hän kertoi maan ottavan käyttöön useita toimenpiteitä epidemian kontrolloimiseksi.

Koronavirusepidemian vuoksi suljetun madridilaisen koulun opettajia tyhjässä luokkahuoneessa keskiviikkona. Kuva: SERGIO PEREZ / Reuters

Madridissa kaikki kouluasteet on suljettu kahdeksi viikoksi. Yli 1 000 hengen tapahtumat on päätetty perua tai järjestää rajoitetulla yleisömäärällä. Urheilutapahtumat järjestetään pääosin ilman yleisöä. Myös Katalonia on ilmoittanut peruuttavansa suurtapahtumia.

Suomen suurlähetystössä Madridissa työskentelevän ministerineuvoksen Liisa Maunulan mukaan kaupungissa ei ole havaittavissa paniikkitunnelmaa. Ihmiset liikkuvat Madridissa edelleen normaalisti. Julkinen liikenne toimii ja taudin ehkäisemiseksi kulkuneuvoja desinfioidaan päivittäin.

Kaupoissa on jo näkynyt hamstraamista, Maunula kertoo. Hänen mukaansa hallitus on ryhtynyt toimiin, jotta terveydenhuollon tarvitsemia välineitä saadaan sairaaloihin.

Madridilaisen kaupan pitäjä oli suojannut kassapisteen lähistön muovikelmulla tiistaina Useran lähiössä. Kuva: Oscar Del Pozo / AFP

Espanjassa terveydenhuolto on suurimmaksi osaksi itsehallintoalueiden vastuulla, jolloin nykyisen koronavirusepidemian kaltaisessa tilanteessa tarvitaan paljon valtiotason koordinointia. Pääministeri on ulostuloissaan vakuuttanut luottamustaan julkisen terveydenhuollon kantokykyyn.

”Pääministeri halusi eilisessä [tiistaisessa] puheessaan tuoda ilmi luottamuksen sanomaa siihen, että nämä toimenpiteet tepsivät. Toiveena on, että viikon sisällä tautimäärä lähtisi laskuun”, Maunula kertoi puhelinhaastattelussa keskiviikkona.

Madridin pahiten täynnä olevissa sairaaloissa työskentelevät ihmiset ovat huolissaan työvoiman riittävyydestä. Työntekijät ovat El Paísin mukaan peloissaan lääkäripulan vuoksi, sillä nyt on jo nähtävillä ongelmia osassa työtehtäviä.

”Riski tilojen loppumisesta on olemassa, mutta toivomme hallinnon tekevän järjestelyjä, jotta tämä vältetään. Oikeita toimenpiteitä tehdään jo ja vähemmän kiireisiä tapauksia siirretään syrjään”, kertoo lehdelle julkisten alojen työntekijöiden ammattiliiton puheenjohtaja Fernando Hontangas.