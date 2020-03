Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ajautunut tukalaan tilanteeseen, josta ei enää silmänkääntötempuilla ja poliittisten vastustajien tai median mollaamisella selviä. Siitä eivät pelasta häntä välttämättä republikaanipuolueen toveritkaan, jotka tulivat hätiin äskettäisessä virkarikosoikeudenkäynnissä.

Yli kolme pitkää vuotta Trump on saattanut karnevalisoida maailman vaikutusvaltaisinta tehtävää ja selvitä lukemattomista skandaaleista, jotka olisivat kaataneet kenet tahansa muut poliitikot.

Sirkus- ja silmänkääntötemput eivät kuitenkaan enää toimi, koska nyt perusamerikkalaiset Jim ja Jill ovat huolissaan omista ja rakkaidensa hengestä uuden virustaudin vuoksi. He katsovat presidenttiin, ja odottavat häneltä presidentillisyyttä.

Leikin päivät ovat ohi.

Trumpin tuntemasta ahdingosta todistaa hänen hätäinen ja sekava yllätysilmoituksensa estää lentomatkailu Euroopasta Yhdysvaltoihin varhain torstaina Suomen aikaa. Siitä todistaa myös se, että Trump perui yhtäkkiä useita marraskuun presidentinvaaleihin liittyviä kampanjatilaisuuksia, joihin kansalaisten oli määrä saapua hänelle hurraamaan.

Trump yrittää nyt pelastaa epätoivon vimmalla itselleen toisen kauden, joka vielä vuoden alussa näytti hyvinkin todennäköiseltä unelmalta. Vuodenvaihteen ja viime yön väliin mahtuu pirullinen, Kiinasta alkunsa saanut koronavirus nimeltä sars-CoV-2, joka aiheuttaa pahimmillaan tappavaa covid-19-tautia.

Trump heräsi epidemiakriisiin auttamattoman myöhässä, jos hänen huolenaan olisivat pörssikurssien ja oman suosion lisäksi amerikkalaisten – ja miksei muunmaalaistenkin – henget. Vielä tämän viikon maanantaina hän vertasi covid-19-tautia vaarallisuudessaan perusinfluenssaan, vaikka kyseessä on todennäköisesti ainakin kymmenen kertaa tappavampi ja terveydenhuoltoa rajusti kuormittava tauti.

Trump ihmetteli Twitterissä, siis vain kolme päivää sitten – sata päivää ensimmäisen tunnetun covid-19-tapauksen jälkeen –, että mistä moinen vöyhötys: influenssa tappoi viime vuonna 37 000 amerikkalaista, kun covid-19-tauti oli tappanut vain 22 amerikkalaista.

”Miettikääpä sitä!” hän huudahti twiittinsä lopussa.

Tämä argumentaatio on varmasti monelle tuttu, koska näin ovat viikkojen ajan kommentoineet covid-19-metakkaa rekkamiehet Randy ja Jeff huoltoaseman kahvipöydässä. Trump ylpeilee sillä, että hän tuntee tavallisen kansan mietteet, mutta tässä tilanteessa se ei enää vie hillotolpalle asti.

Trump ei ole mies preerialla seisovan huoltoaseman kahviossa, vaan Yhdysvaltain presidentti, jolla on esteetön pääsy maailman parhaimpien asiantuntijoiden puheille. Yhdysvallat on tieteellisen tutkimuksen huippumaa, joka on kahminut lääketieteen Nobel-palkintoja yhtä paljon kuin kaikki muut maat yhteensä.

Sellaista maata Trump johtaa, tiedolla ja tieteellä pitkälle ponnistanutta supervaltaa. Sitä tietoa ja tiedettä Trump on saattanut tähän asti ilkkua ja sitä häneltä nyt piinallisen paljastavalla tavalla puuttuu.

Trump voisi kutsua luokseen kenet tahansa maansa virologeista tai epidemiologeista selittämään, miksi covid-19-tautia olisi syytä pelätä ja miksi se olisi pitänyt ottaa vakavasti jo paljon aiemmin. Mutta ennen keskiviikkoa sellainen ei presidenttiä juurikaan kiinnostanut, eikä häntä ympäröivä mielistelijöiden lauma ollut saanut Trumpia valveille.

Jokin Trumpin kuitenkin herätti ja niin hän häthätää ilmoitti estävänsä lennot Euroopasta 30 päivän ajaksi. Ehkä pontimena toimi Maailman terveysjärjestön WHO:n keskiviikkoinen päätös julistaa tilanne pandemiaksi tai Saksan liittokanslerin Angela Merkelin varoitus, jonka mukaan virus voi tarttua 70 prosenttiin väestöstä.

Tai ehkä hän säikähti demokraattien presidenttiehdokkaiksi pyrkivän kaksikon Joe Bidenin ja Bernie Sandersin ilmoituksia jättää kampanjatilaisuutensa väliin? Ilmoituksissa oli populismin lisäksi ärsyttävä vastuullisuuden sivumaku.

Vai täräyttikö hänet hereille tieto, että hänen lähipiirinsä poliitikot ja virkamiehet ovat saattaneet altistua virustartunnalle ja ovat nyt kotikaranteenissa?

Trump yritti puheessaan antaa vaikutelman, että lentokiellot Eurooppaan jatkavat saumattomasti hänen aiempia päättäväisiä toimiaan, kuten Kiinaan tammikuun lopulla kohdistuneet matkustusrajoitukset. Kahden toimenpiteen väliin mahtuu kuitenkin monta viikkoa, jolloin virus on jyystänyt itsensä joka puolelle Yhdysvaltoja ja planeettaa.

”Turvautumalla varhaisiin ja voimallisiin toimiin olemme nähneet Yhdysvalloissa dramaattisen paljon vähemmän virustapauksia Eurooppaan verrattuna”, Trump totesi.

Ollaan hetki reiluja Trumpille. Matkustusrajoituksilla voidaan pysäyttää uusia tartuntoja ja Kiinaan kohdistuneet toimet antoivat Yhdysvalloille lisäaikaa valmistautua epidemiaan. Suomen ulkoministeriökin kertoi torstaina kansalle, että älkää menkö sinne ulkomaille.

Mutta Trumpin puhe paljasti, että Eurooppaan kohdistuvat ja muutkin uudet toimet oli kudottu kasaan hätäisesti. Trump esimerkiksi ilmoitti, että rajoitukset eivät koske Britanniaa, jossa oli torstaiaamuun mennessä noin 460 tapausta. Tämä herätti luonnollisen epäilyn, että Trump haluaa näin jeesata brexit-Britannian kavereitaan ja näpäyttää Euroopan unionia.

Ilmoitus koskee vapaan liikkuvuuden Schengen-aluetta, joihin kuuluvat esimerkiksi Suomi, Slovenia, Portugali ja Puola. Näissä neljässä maassa oli torstaiaamuun mennessä yhteensä hieman yli 200 tunnettua tartuntaa, noin puolet Britannian luvuista.

”Trumpia motivoi usein kosto, ja se kyllä tässä nyt tulee mieleen, kun Trumpilla on ollut varsin kireät välit Saksan ja Ranskan kanssa, ja Englannista saa edelleen lentää, mutta ei manner-Euroopasta. Siihen ei löydy mitään järjellistä selitystä”, kommentoi talousanalyytikko Tero Kuittinen Ylelle.

Trump sanoi puheessaan, että rajoitukset koskevat myös Euroopasta tulevaa ”kauppaa ja rahtia”, mikä kieli siitä, että maailmankaupan tärkeimpiin kuuluva akseli on katkeamassa ja globaali lama on silausta vaille valmis juttu.

Kunnes Trump riensi Twitteriin korjaamaan puhettaan: ”Muistakaa, olkaa niin hyvät, hyvin tärkeää huomata, että kaikkien maiden ja yritysten tulee tietää, että kauppa ei tule millään tavalla kärsimään 30 päivän matkailurajoituksista. Rajoitukset koskevat ihmisiä, eivät tavaroita.”

Joidenkin spekulaatioiden mukaan alkuperäisessä puheessa oli virhe tai teleprompterissa oli virhe tai Trump puhui huolimattomasti. Mutta mistä se sitten kertoo, kun tämä puheen kohta koski 615 miljardin euron arvoista tavarakauppaa vuositasolla?

Muistakaa, olkaa niin hyvät, että Trumpin kannatuksen peruskiviä ovat Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kasvu, työllisyystilanne ja pörssikurssit, kuten hän on lukemattomissa twiiteissään aiemmin ilmaissut.

Lisäksi virkamiehet riensivät korjaamaan muita puheen kohtia, kuten sitä, ettei lentokielto koske amerikkalaisia.

Trumpin puheessa ei osoitettu sanallakaan myötätuntoa covid-19-taudista kärsiville eurooppalaisille, kuten hoitotaakkansa alle romahtaville italialaisille. Eikä hän lähettänyt terveisiä sureville amerikkalaisillekaan, kuten vaikkapa Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaan Life Care Centerin hoivakotiin, jossa ainakin 13 vanhusta on kuollut virustautiin.

Mutta näytti hetken aivan siltä kuin Trump olisi osoittanut myötätuntoa Yhdysvaltain köyhille, joilla ei ole sairausvakuutusta (lähes 28 miljoonaa ihmistä) tai joilla on huono vakuutus tai maksuvaikeuksia sairaaloissa.

Trump kertoi, että hän oli aiemmin tällä viikolla tavannut keskeisiä vakuutusyhtiöiden edustajia ja sopinut, että kaikki potilaiden omat maksut covid-19-hoidoissa jätetään perimättä, ”jotta estetään yllätykselliset sairaalalaskut”.

Tämä kohta puheessa tuli ilmeisesti yllätyksenä vakuutusyhtiöille. Politico-lehti tavoitti alan lobbausjärjestön AHIP:n tiedottajan, joka korjasi presidentin puhetta: testeistä ei peritä maksuja, mutta hoidosta kyllä.

Testit maksavat enimmillään tuhat dollaria, kun taas kymmenen päivän tehohoito maksaa Yhdysvalloissa jopa satatuhatta dollaria. Maassa on siis paljon ihmisiä, joille covid-19-tautiin sairastuminen tarkoittaisi jopa konkurssia, kuolemaa tai molempia.

Ja testeistä puheen ollen. Yhdysvalloissa on hieman yli 1 300 tunnettua tartuntatapausta. Se ei asiantuntijoiden mukaan selity sillä, että Trump olisi toiminut ripeästi, vaan sillä, että todellista tilannetta ei tunneta.

Yhdysvalloissa on esimerkiksi jaettu vääränlaisia testijärjestelmiä, jotka piti heittää jäteämpäriin. The New York Times luonnehti äskettäin, että testien viipyminen on ollut ”kansallisen mittakaavan nolo fiasko”, ja kyseessä ei ollut edes mielipidekirjoitus.

Testijärjestelmiä on myös ollut aivan liian vähän, vaikka Trump viime viikon perjantaina sanoi, että kaikki testiä tarvitsevat voivat sellaisen saada. On paljolti arvoitus, missä tauti leviää ja onko matkustusrajoituksista enää suurtakaan hyötyä.

”Presidentti sanoo, että kuka tahansa haluaa testin, saa testin ja kaikki on kaunista. Varapresidentti [Mike Pence] taas sanoo, että emme voi tehdä testejä, koska meillä ei ole kapasiteettia”, totesi lauantaina MSNBC-kanavalla New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sen jälkeen kun hän julisti hätätilan osavaltioonsa.

Trumpin tukijoukot osaavat tietenkin ampua tällaiset puheet alas valeuutisina, koska Cuomo on demokraattipuolueen miehiä ja MSNBC on yltiöliberaalien mädättämä kanava.

Moni Trumpin äänestäjä on kuitenkin joutunut miettimään tosissaan viime päivinä, ovatko presidentistä kerrotut valheet sittenkään valheita. Ja sitä, onko hänestä johtamaan maataan kriisin oloissa ja tekeekö hän todella Amerikasta suuren.

On monta painavaa syytä ennakoida, että koronavirus murskaa Trumpin unelman päästä vielä toiselle kaudelle.