Lontoo

Britannian odotetaan kiristävän torstaina toimenpiteitä koronavirustartuntojen vähentämiseksi.

Konservatiivihallituksen kriisivaliokunta kokoontuu ja päättää uusista keinoista torstai-iltapäivällä.

Irlanti puolestaan sulkee koulut, lastentarhat ja yliopistot torstai-illasta lähtien. Sisätiloissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien katoksi tulee sata osallistujaa, ja ulkona järjestettävin tapahtumien katoksi 500.

Rajoituksista ilmoitti Irlannin pääministeri Leo Varadkar Yhdysvaltain-matkallaan. Hän kehotti ihmisiä etätöihin. Rajoitukset ovat voimassa ainakin maaliskuun 29. päivään asti.

Brittiviranomaiset eivät ole ainakaan vielä toistaiseksi käskeneet peruuttamaan joukkotapaamisia tai sulkemaan kouluja. Tämäkin voi olla kuitenkin edessä, jos tilanne pahenee.

Myös brittihallituksen odotetaan kannustavan ihmisiä jäämään etätöihin ja välttämään tarpeetonta sosiaalista yhdessäoloa.

Britannian terveysministeri Matt Hancock valmistelee hätälakia, jolla ihmisten liikkuvuutta voidaan tarvittaessa rajoittaa lisää, The Times uutisoi torstaina. Hallitus tekee tässä yhteistyötä opposition kanssa.

Britanniassa on todettu ainakin 460 koronavirustartuntaa. Niistä yli sata on Lontoossa. Torstaiaamuun mennessä kuolleita on ilmoitettu olevan kahdeksan. Luvut päivittyvät torstaina.

Keskiviikkoon mennessä testattuja oli yli 27 000.

Valioliigan jalkapallo-ottelut ollaan pelaamassa ilman yleisöä. Pubeja saatetaan kieltää näyttämästä otteluita suorana, jotta katsojat eivät pakkutuisi ahtisiin tiloihin.

Britannia ja Irlanti kuuluvat niihin Euroopan maihin, joista Yhdysvaltoihin saa yhä matkustaa vapaasti.

Presidentti Donald Trump kertoi torstaiyönä Suomen aikaa, että Yhdysvallat kieltää matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen takia ulkomaalaisilta, jotka ovat oleskelleet tietyissä Euroopan maissa edellisen kahden viikon aikana. Rajoitus on voimassa 30 vuorokauden ajan.

Rajoitukset koskevat kuitenkin vain Schengen-maita kuten Suomea. Britannia ja Irlanti eivät kuulu Schengeniin, kuten eivät myöskään muun muassa Bulgaria, Romania, Kroatia ja Kypros.

Britannian valtiovarainministeri Rishi Sunak vieraili torstaina Leedsissä tutustumassa koronavirustestien tutkimuslaboratorioon. Kuva: Danny Lawson / Reuters

Brittiparlamentin alahuone kokoontui vielä keskiviikkona täpötäyteen täysistuntoonsa, kun valtiovarainministeri Rushi Sunak esitteli ensimmäisen budjettinsa.

Budjetissa koronavirukseen liittyviin toimiin ja taloudelliseen elvytykseens on varattu 30 miljardia puntaa eli noin 34 miljardia euroa. Potista viisi miljardia puntaa on tarkoitettu julkisen terveydenhuoltojärjestelmälle ja seitsemisen miljardia puntaa yritysten ja yhteisöjen tukemiseen.

Kotiin oireiden takia jäävät saavat sairasajan palkan ensimmäisestä päivästä lukien. Tämä ei tosin koske itsensä työllistäviä tai nollasopimuksella töitä tekeviä. Heille luvataan, että tukia annetaan entistä helpommin.

Valtio aikoo tukea pienyrityksiä sairausajan palkan maksamisessa.

Apulaisterveysministerillä Nadine Dorriersilla todettiin koronavirustartunta jo keskiviikkona. Hän on kotona eristyksissä.

Kotiin on jäänyt myös toinen apulaisterveysministeri Edward Argar, joka oli ollut aiemmin Dorriersin seurassa.

Brittiparlamentti jatkaa istuntojaan.