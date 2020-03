Iran on kaivanut yhteen pyhimmistä kaupungeistaan joukkohautoja, jotka erottuvat satelliittikuvista. Asiasta uutisoivat muiden muassa sanomalehdet The Washington Post ja The Guardian.

Noin 80 miljoonan asukkaan Iran on koronaviruksesta eniten kärsineitä maita, ja yli miljoonan asukkaan Qom on sen pahimpia epidemiakeskuksia. Qomin laitamilla sijaitsevalle hautausmaalle ilmestyi helmikuun lopussa kaksi hautakuopparivistöä, joiden yhteisleveys on noin sata metriä. Osassa satelliittiyhtiö Maxarin uusista kuvista kuoppien vieressä on näkynyt paljon ajoneuvoja.

”Maxarin kuva-analyytikko vertasi historiallisia kuvia paikalta ja päätteli, että uusien kuoppien koko ja kaivunopeus poikkeavat selvästi paikan aiemmista hautauskäytännöistä yksityisillä ja perhehautapaikoilla”, The Washington Postin toimittaja Dalton Bennett kirjoitti Twitterissä.

Kaivutyöt alkoivat jo samoihin aikoihin, kun Iran tiedotti ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n persiankielinen palvelu julkaisi viime viikon tiistaina samalta hautausmaalta kuvatun videon, jossa kannetaan arkkua ja todetaan kuvauspaikaksi koronaviruksen uhrien osasto.

”Tälle osastolle on haudattu yli 80 ihmistä, vaikka puhutaan vain 34 kuolemasta [koko Iranissa 28. helmikuuta]”, videon kertojaääni sanoo.

Myöhemmässä, 3. maaliskuuta kuvatussa videossa kertoja toteaa The Washington Postin mukaan, että hautausmaan työntekijä puhui ainakin 250 haudatusta koronaviruksen uhrista.

Qomilainen kansanedustaja syytti helmikuun lopussa Iranin valtiojohtoa epidemian laajuuden peittelystä. Hänen mukaansa pelkästään Qomissa oli tuolloin moninkertaisesti kuolleita verrattuna koko maan viralliseen lukemaan.

Iranin varaterveysministeri kiisti väitteet pyyhkien hikeä otsaltaan tiedotustilaisuudessa. Seuraavana päivänä hänen kerrottiin joutuneen karanteeniin koronavirustartunnan takia. Kymmeniä iranilaispoliitikkoja on kuollut.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on sairastunut ja kuollut Iranissa virallisten lukujen mukaan eniten ihmisiä Kiinan ja Italian jälkeen. Iranin hallinnon mukaan sairastuneita oli perjantaina 11 364 ja kuolleita 514. Sairastuneista noin tuhat on Qomissa.

Todellisten määrien on arveltu olevan moninkertaisia.

Tiedot joukkohaudoista vahvistavat tätä käsitystä, arvioi Iranin koleraepidemioista kirjan kirjoittanut Amir Afkhami. apulaisprofessori George Washingtonin yliopistosta Yhdysvalloista.

”Minua ei yllätä, että nyt he yrittävät tehdä joukkohautoja ja salata totuuden sairauden todellisesta laajuudesta”, Afkhami sanoi The Guardianille.

Pappiskoulutuksen keskus Qom sijaitsee runsaat sata kilometriä Teheranista etelään. Sitä pidetään Iranin toiseksi pyhimpänä kaupunkina Mašhadin jälkeen.

Papiston johtaman Iranin valtionuskonto on shiialaisen islamin koulukunnista merkittävin eli kaksitoistashiialaisuus. Se painottaa kahtatoista imaamia profeetta Muhammedin oikeutettuina seuraajina. Näistä imaameista viimeisen uskotaan kadonneen 800-luvulla palatakseen tulevaisuudessa messiaanisena hahmona.

Mašhadissa lepää tiettävästi Reza (k. 818), kahdeksas imaami ja imaameista ainoa, joka on haudattu Iraniin. Qomiin on puolestaan haudattu hänen siskonsa, seitsemännen imaamin Musan tytär Fatima. Imaamien naispuoliset perheenjäsenet nauttivat suurta arvostusta shiialaisuudessa.

Terveystyöntekijä desinfioi shiialaisille tärkeän imaami Rezan siskon Fatiman hautaa mausoleumimoskeijassa Qomin kaupungissa Iranissa helmikuun lopussa. Kuva: Mehdi Marizad / AFP

Qomissa pyhiinvaeltajilla on perinteisesti tapana suudella moskeijan uumenissa sijaitsevaa Fatiman hautaa. Se on nyt kielletty, ja tiloja myös desinfioidaan. Iranin pyhimpiä paikkoja ei ole kuitenkaan suljettu.

Osa maan uskonnollisista johtajista uskoo, että pyhäköillä on parantavia voimia, jotka suojelevat ihmisiä tartunnoilta.