Kreikan suurlähettiläs Georgios Ayfantis palveli 1970-luvun loppupuolella varusmiehenä Kastaniesin pienen rajakaupungin seudulla, joka on nykyisen kriisin polttopiste. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Turkki usuttaa siirtolaisia Kreikkaan, koska presidentti Recep Tayyip Erdoğan haikailee Osmanien valtakunnan mennyttä mahtia ja havittelee Kreikan rajaseutuja, uskoo Kreikan Suomen-suurlähettiläs Georgios Ayfantis.

”Erdoğan on valjastanut luonnolliset siirtolaisjoukot aseekseen. Hän yrittää muuttaa Kreikan etnistä koostumusta erityisesti saarilla. Hän tekee samaa Syyriassa, jossa Turkki suorittaa etnistä puhdistusta pakottamalla kurdit muuttamaan ja tuomalla tilalle sunniarabeja ja jihadisteja”, Ayfantis sanoo HS:n haastattelussa.

”Tulijoiden virta on työkalu, joka rapauttaa Kreikan yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja tahtoa puolustaa maan alueellista koskemattomuutta.”

Jopa kymmenettuhannet ovat yrittäneet päästä Kreikkaan sen jälkeen, kun Turkki kaksi viikkoa sitten ilmoitti laskevansa ihmiset vapaasti EU-naapuriensa Kreikan ja Bulgarian rajoille riippumatta siitä, onko heillä asianmukaisia matkustusasiakirjoja.

Suurlähettiläs kutsuu Turkin toimia hybridihyökkäykseksi, josta uupuu suora sotilaallinen voimankäyttö. Turkki ei vain lopettanut rajavalvontaa vaan on aktiivisesti kyydinnyt ihmisiä rajalle, ilmeisesti jakanut heille voimaleikkureita aidan läpäisemiseksi ja jopa pakottanut heitä yrittämään rajan yli.

Bulgarian rajalla tulijoita ei tosin ole juuri näkynyt. Miksiköhän?

”Koska Turkilla on pyrkimyksiä nimenomaan Kreikan saaria ja merialueita kohtaan. Erdoğan haluaa pakottaa Kreikan neuvottelemaan niistä.”

Ayfantis muistuttaa, että jo ennen nykyistä kriisiä Turkki on usein loukannut Kreikan rajoja ilmavoimillaan ja kyseenalaistanut Kreikan yksinomaisen talousvyöhykkeen rajat Välimerellä hamutessaan maakaasun porausoikeuksia.

Naapurisuhteet ovat olleet jännitteiset aina vuodesta 1832, jolloin Kreikka itsenäistyi turkkilaisjohtoisesta Osmanien valtakunnasta. Kreikkalaiset ja turkkilaiset ovat käyneet monta sotaa, joskin viimeisimmän jo sata vuotta sitten. Sitkeiden rajariitojen ohella kipukohtiin kuuluvat vuoden 1923 suuri väestönvaihto sekä vuonna 1974 alkanut Pohjois-Kyproksen turkkilaismiehitys.

Kreikka ja Turkki kuuluvat kumpikin sotilasliitto Natoon. Kreikassa on noin kymmenen miljoonaa asukasta, Turkissa noin 80 miljoonaa.

Kaksi viikkoa sitten käynnistyneisiin tapahtumiin Kreikka reagoi lopettamalla turvapaikkahakemusten vastaanottamisen kuukauden ajaksi, vaikka tämä rikkoo kansainvälisiä sopimuksia. Ayfantis uskoo Erdoğanin laskelmoineen virheellisesti, että Kreikan pääministerillä Kyriakos Mitsotakisilla ei olisi ollut pokkaa näin tiukkaan linjaan.

”Kyse ei ole ihmisoikeuksista tai siitä, kohtelemmeko mahdollisia turvapaikanhakijoita vääryydellä. Kyse ei ole siitä, saammeko tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Kyse on siitä, pysäytämmekö väkijoukot ja Turkin aloittaman tunkeutumisen rajoillamme. Kyse on sodasta ilman luoteja – toistaiseksi.”

Euroopan komissio varoitti tällä viikolla, että Kreikan on kunnioitettava ihmisten yleismaailmallista oikeutta hakea turvapaikkaa.

”Kiviä heitteleviä ja metallitankoja kantavia ihmisiä ei voi kohdella turvapaikanhakijoina”, Ayfantis sanoo.

”Heitä kohdellaan tunkeutujina. Heidät viedään oikeuden eteen, ja heille annetaan raskaat tuomiot. Heidät joko lähetetään lähtömaihinsa tai Turkkiin, tai sitten he jäävät Kreikan vankeinhoitolaitokseen, mitä emme halua.”

Kreikan mellakkapoliisi käytti vesitykkiä hajottaakseen kiviä heittävien maahanpyrkijöiden joukon Kreikan ja Turkin välisellä rajavyöhykkeellä viime sunnuntaina. Kuva: Ismail Coskun / IHA

Kansainväliset sopimukset kieltävät turvapaikanhakijoiden palauttamisen maihin, joissa he voivat joutua vainon kohteeksi tai vaaraan sodankäynnin takia.

Ayfantis korostaa, että Kreikkaan yrittävät ihmiset pyrkivät pidemmällä tähtäimellä pohjoisempiin EU-maihin. Hänen mukaansa valtaosa nyt rajan yli tulevista on asunut jo vuosia Turkissa.

”Heitä ei uhkaa siellä vaino uskomustensa takia.”

Kreikan viranomaisten mukaan maarajan viime viikkoina ylittäneistä yli 60 prosenttia on afganistanilaisia, lähes 20 prosenttia pakistanilaisia ja vain neljä prosenttia syyrialaisia.

”Syyrialaiset ovat harvinaisuuksia, ja nämä syyrialaiset jopa puhuvat sujuvaa turkkia. Kyse ei ole turvapaikanhakijoista vaan siirtolaisista, jotka etsivät parempaa elämää”, Ayfantis sanoo.

”Nämä ihmiset eivät kuitenkaan ole vastustajiamme. Vastustajamme on Turkki.”

Suurlähettiläs mainitsee välttävänsä sanaa ”vihollinen”, koska se on hänen mukaansa varattu kreikkalaisille, jotka tekevät yhteistyötä vastustajan kanssa.

Georgios Ayfantis johtaa Kreikan suurlähetystöä Helsingin Kruununhaassa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Ayfantis huomauttaa, että Kreikka on myöntänyt viime vuosina turvapaikan poliittisen vainon nojalla tuhansille Erdoğanin poliittisille vastustajille.

Entä jos maahanpyrkijöiden joukossa kuitenkin on niitäkin, joilla on perusteita turvapaikkaan? Eivätkö hekään pääse nyt hakemaan sitä, koska enemmistö on väärällä asialla?

”Meillä on konsulaatteja Ankarassa, Istanbulissa, İzmirissä ja Edirnessä. Oikeilla turvapaikanhakijoilla ei ole tarvetta tulla rajallemme”, Ayfantis vastaa.

”Jos joku astuisi nyt tänne Helsingin-lähetystöön, sanoisi olevansa poliittisesti vainottu Suomessa ja hakisi turvapaikkaa Kreikasta, harkitsisimme sen myöntämistä.”

Ayfantis sanoo, että Kreikka otti tulijat avosylin vastaan vuonna 2015, jolloin Eurooppaan saapui yli miljoona turvapaikanhakijaa. Silloin suuri osa tulijoista pakeni sotaa Syyriasta.

Tilanne muuttui keväällä 2016, jolloin EU solmi pakolaissopimuksen Turkin kanssa. Se sitoutui maksamaan Turkille miljardeja euroja pakolaisten auttamiseksi Turkissa ja lupasi jouduttaa turkkilaisten viisumivapautta vapaan liikkuvuuden Schengen-alueelle. Vastineeksi Turkki lupasi tehdä parhaansa estääkseen ihmisten kulun epävirallisia reittejä pitkin Kreikkaan. Tulijoiden määrä romahti heti.

”Mutta kun Eurooppa sulki ovet turvapaikanhakijoilta, Kreikasta tuli kriisikeskus, varasto sieluille, jotka haluaisivat Eurooppaan mutta ovat jumissa Kreikassa. Yritämme integroida heitä, mutta paikallisväestö ei kestä enempää”, Ayfantis sanoo.

EU ja Kreikka kertoivat torstaina tarjoavansa 2 000 euron korvausta niille Kreikan saarilla oleville turvapaikanhakijoille, jotka palaavat kotiin vapaaehtoisesti. Tarjous on voimassa kuukauden ja koskee niitä, jotka ovat saapuneet Kreikkaan ennen tämän vuoden alkua.

Kolmella suurimmalla saarileirillä on yli 30 000 asukasta, vaikka ne on mitoitettu yhteensä vain noin 4 000:lle. Ayfantista ärsyttää arvostelu, jota hänen mukaansa eritoten Saksa on esittänyt kaaoksesta Lesboksen saarella sijaitsevalla Morian leirillä.

”Saksalla on toki näyttöjä leirien pyörittämisestä, mutta Morian leiriä ei pyöritä Kreikka vaan kansalaisjärjestöt Saksan ja EU:n rahoilla. Kreikan pyörittämät leirit ovat erilaisia.”

Sanomalehti The New York Times uutisoi tällä viikolla salaisesta pidätyskeskuksesta, jonne Kreikan viranomaiset ovat vanginneet rajan yli tulleita ihmisiä palautettavaksi vaivihkaa Turkkiin, ilman mahdollisuutta jättää turvapaikkahakemusta.

Ayfantis on osannut odottaa kysymyksiä artikkelista, sillä hän on tulostanut sen selattavaksi HS:n haastattelua varten.

”Kyse on hyvämaineisesta lehdestä, mutta luin sen sivuilta aikanaan myös Saddam Husseinin kemiallisista aseista”, suurlähettiläs sanoo viitaten tietoihin, joilla Yhdysvallat perusteli Irakin miehittämistä vuonna 2003.

”He olivat väärässä, ja he ovat väärässä nytkin.”

Kreikan salainen pidätyskeskus sijaitsee The New York Timesin mukaan Porosin kylän lähellä. Kuva: FLORION GOGA / Reuters

Lehti paikansi pidätyskeskuksen satelliittikuvien ja silminnäkijälausuntojen perusteella Porosin kylän ja Evrosjoen väliin rajajoen alajuoksulla. Poliisi pysäytti tiesululla lehden toimittajat, jotka yrittivät päästä paikan päälle.

”Kyse ei ollut siitä, että toimittajia estettiin pääsemästä paikalle, vaan siitä, että toimittajat eivät voi liikkua vapaasti sotilasalueella.”

Maahanpyrkijät ovat kertoneet tiedotusvälineille, myös HS:lle, joutuneensa Kreikan rajavartijoiden hakkaamiksi. Ayfantis sanoo rajavartijoiden käyttäneen maahanpyrkijöitä vastaan vain kyynelkaasua, mutta hän ei ihmettele loukkaantumisia.

”Suurin osa ei antaudu suosiolla vaan yrittää paeta. Rajavartijat eivät erota pimeässä, onko kyse mahdollisesta pakolaisesta tai turvapaikanhakijasta vai turkkilaisesta santarmista. Ei siinä tilanteessa vaihdeta kukkakimppuja”, hän sanoo.

”Jos rajavartijat olisivat käyttäneet suhteetonta voimaa, se olisi tietänyt valtavasti uhreja, mistä olisimme varmasti kuulleet.”

Turkin presidentti Erdoğan rinnasti Kreikan rajavartijat natseihin. Se oli jättää sanattomaksi jopa suorapuheisen Ayfantisin.

”Sellaiseen ei voi vastata diplomatian kielellä. Turkki teki yhteistyötä natsi-Saksan kanssa. Kreikkalaiset vastustivat kaikin voimin natsimiehitystä. Kreikka on täynnä valloittajien hautausmaita, ja tuoreimmat ovat saksalaisten.”

Myös Saksan välit Turkkiin ovat olleet viime vuosina koetuksella.

Turkki on suuttunut muun muassa poliitikkojaan koskeneesta kiellosta kampanjoida Saksan turkkilaisväestön parissa ennen vuoden 2016 kansanäänestystä perustuslain muutoksesta presidenttivaltaisemmaksi. Saksa on puolestaan tuominnut Turkin hyökkäyksen Syyrian kurdialueelle, Erdoğanin vastustajien vainot ja kansalaistensa vangitsemiset sekä syyttänyt Turkkia vakoilusta Saksassa. Liittokansleri Angela Merkel on sanonut, että Turkista ei ole EU:n jäseneksi.

Ayfantis syyttää silti EU:n johtovaltiota Saksaa hiljaisesta hyväksynnästä Turkin toimille. Hän pelkää, että EU-maat yrittävät mielistellä Turkin pois Venäjän vaikutuspiiristä vaikka Kreikan kustannuksella.

”Tämä on täyttä sokeutta. Krokotiilin syöttäminen ei tee krokotiilista ystävää”, hän sanoo.

”Kun Erdoğan vierailee Saksassa, hän viittaa turkkilaistaustaisiin Saksan kansalaisiin alamaisinaan. Hän on heidän sulttaaninsa. Hän kehottaa heitä olemaan integroitumatta yhteiskuntaan. Hänen mielestään hyvä turkkilainen on sunnifundamentalisti ja vihaa länttä.”

Ayfantis korostaa, että tästä kärsivät eurooppalaisten lisäksi tavalliset turkkilaiset.

”Turkkilaiset eivät ole vastustajiamme. Turkin hallinto ja sen vaatimukset alueistamme ovat vastustajamme.”

Suurlähettiläs ei usko, että kriisi rajalla loppuu kovin pian, vaikka Kreikkaan kohdistuva paine on hieman hellittänyt runsaan viikon takaisesta. Hän ennustaa, että jossain vaiheessa Turkki ampuu kovilla ja Kreikka vastaa tuleen.

”Erdoğan janoaa verta”, Ayfantis sanoo.

Hän selittää näkemystään Turkin jäämisellä alakynteen Venäjän ilmavoimien tukemaa Syyrian armeijaa vastaan Idlibissä, jonne Turkki ja Venäjä sopivat viime viikolla tulitauon.

”Erdoğan on kuin uhkapeluri, joka pelaa kasinossa samanaikaisesti monessa pöydässä. Hänen on pakko voittaa edes yhdessä pöydässä.”