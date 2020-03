Ilmastonmuutos

Maailman ekosysteemit ovat vaarassa romahtaa paljon nopeammin kuin on aikaisemmin arvioitu, kertoo tiistaina julkaistu brittiläistutkimus. Nature communications -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ekosysteemit voivat romahtaa vuosikymmenissä, kun ne ovat saavuttaneet kriittisen käännekohtansa.

Brittiläistutkijoiden löydöstä uutisoi muun muassa yhdysvaltalainen CNN.

Ennakoitua nopeammin voivat romahtaa erityisesti isot ekosysteemit, kuten koralliriutat tai Amazonin sademetsä. Tutkijoiden mukaan esimerkiksi Amazonin sademetsä voi muuttua ruohoiseksi savanniksi 49 vuotta käännekohtansa jälkeen. Karibianmeren koralleille elinaikaa annetaan vielä vähemmän: 15 vuotta siitä, kun jokin, vielä tuntematon tekijä, käynnistää romahduksen.

Tutkimuksessa kolmen brittiyliopiston tutkijat analysoivat ja mallinsivat 42 dramaattisesti muuttuneen ekosysteemin muutokset viideltä eri mantereelta.

Tulokset ovat hälyttäviä. Isojen ekosysteemien, kuten sademetsän, romahtaminen voi tapahtua suhteettoman nopeasti pienempiin ekosysteemeihin verrattuna. Tutkijat arvioivat, että Amazonin sademetsä saattaa kohdata käännekohtansa jo vuonna 2021, jos metsän häviämistä ei saada hidastumaan. Sademetsä voi siis olla erämaata jo 2070-luvulla.

Tutkimuksen toivotaan herättelevän poliitikoita ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jos Amazonin sademetsä ehtii tuhoutua, seuraukset voivat olla katastrofaaliset esimerkiksi metsän harvinaisille eläinlajeille.

Tutkijat eivät ole kuitenkaan täysin varmoja siitä, mikä tarkalleen on lopullinen käännekohta, joka saa ekosysteemit romahtamaan. Voi siis olla, että esimerkiksi koralliriutat ovat jo ohittaneet käännekohtansa tai sitten se on tulossa vasta vuosikymmenien päästä, jos koskaan. Asiantuntijat ovat kuitenkin arvelleet, että Amazonin sademetsä on käännekohdassaan tälläkin hetkellä. Suurimmaksi osaksi Brasilian rajojen sisällä sijaitsevaa metsää uhkaavat muun muassa laiton metsähakkuubisnes, metsäpalot, karjankasvatus sekä tienrakennus.

Amazonin sademetsään sitoutuneiden hiilivarastojen purkautuminen ilmakehään kiihdyttäisi ilmastonmuutosta entisestään.

”Sademetsä on keskeinen paikalliselle ja mahdollisesti globaalille veden kiertämiselle. Se pitää sisällään niin paljon vettä, että sillä on oma mikroilmastonsa, joka vaikuttaa sääjärjestelmiin erityisesti Atlantilla”, tutkimuksessa mukana ollut maantieteen professori John Dearing Southamptonin yliopistosta kertoi CNN:lle.

Karibianmeren korallit ovat olleet kovilla useiden vuosikymmenten ajan. Korallien määrä väheni 80 prosenttia vuosien 1977 ja 2001 välillä. Jos niitä uhkaavat ylikalastus, ilmastonmuutos ja merten happaneminen jatkuvat, tutkijat arvioivat Karibianmeren korallien katoavan kokonaan vuoteen 2035 mennessä.

Korallien toivo ei ole kuitenkaan kokonaan menetetty, sillä muissa tutkimuksissa niiden on todettu pystyvän sopeutumaan jossain määrin ympäristön muutoksiin. Esimerkiksi Uudessa Kaledonian ja Tahitin koralleilta on löydetty nerokkaita selviytymiskeinoja. Yhden vakavan haalistumisen jälkeen korallit eivät vaalenneetkaan yhtä paljon seuraavalla kerralla, vaikka olosuhteet olivat samanlaiset. Karibialla korallit ovat puolestaan kehittäneet vastustuskykyä aspergillosis-korallitautia vastaan.

Luonnon ekosysteemit ovat ennenkin kohdanneet haasteita, esimerkiksi jääkausia. Aikaisemmin muutokset ovat tapahtuneet tuhansien tai kymmenien tuhansien vuosien aikana. Ihmisen aiheuttamat muutokset tapahtuvat vuosikymmenten aikana, eikä ekosysteemeillä ole välttämättä tarpeeksi aikaa palautua niistä.