Italian terveydenhuoltojärjestelmä uhkaa romahtaa: ”Kuin kysyisi että mitä voi tehdä, jos atomipommi räjähtää”

Koronavirus on aiheuttanut Italiassa jo monia tragedioita.

Etelä-Italian Napolissa asuva tv-näyttelijä Luca Franzese väitti Facebookissa viettäneensä yli vuorokauden kuolleen siskonsa ruumiin kanssa. Hautauspalvelut eivät Franzesen mukaan suostuneet hakemaan ruumista pois.

Franzese oli kauhistunut ja vaati apua. Hän julkaisi tilanteesta videon sunnuntaina. Sisko oli kuollut edellisenä päivänä. Tapaus nousi kansainvälisiin otsikoihin.

Siskolla oli Al Jazeera -kanavan mukaan taustasairautena epilepsia. Franzesen vaatimuksesta hänelle tehtiin kuoleman jälkeen koronavirustesti, joka oli positiivinen.

Kun Luca Franzesen hätähuuto Facebookissa herätti valtavan huomion, paikallinen hautaustoimisto suostui lopulta hakemaan siskon. Siskon kuolemasta oli kulunut 36 tuntia, eli puolitoista vuorokautta.

Lauantaina kuollut Teresa Franzese oli Campanian alueen ensimmäinen kotiinsa menehtynyt koronaviruspotilas, Campanian terveyslautakunnan jäsen Francesco Emilio Borrelli kertoi Al Jazeeralle. Tästä syystä viranomaisille oli vielä epäselvää, miten menetellä.

Tapaus on kammottava, vaikka se saattoikin johtua yleisestä sekaannuksesta. Kotikuolemia saattaa olla edessä Italiassa vielä lisääkin, jossa terveydenhuoltojärjestelmä toimii äärirajoilla.

Lombardian alue Pohjois-Italiassa määrättiin eritykseen yhtenä ensimmäisistä viime sunnuntaina.

Koronaviruspotilaat lepäävät Brescian sairaalan väliaikaisissa tiloissa. Kuva: Miguel Medina / AFP

Lombardian Bergamossa sijaitsevan Papa Giovanni XXIII:n sairaalan keuhkotautien ylilääkäri Fabiano Di Marco kertoi New York Times –lehdelle torstaina nukkuvansa toimistossaan.

”Lääkärit kirjaimellisesti piirtävät lattiaan viivan erottaakseen sairaalassa ne alueet, joissa koskettaminen tarkoittaa tartuntavaaraa niistä osista jotka ovat puhtaita.”

Saman sairaalan anestesiologi Christian Salaroli kertoi alkuviikosta Corriere Della Sera -lehdelle, että henkilökunta joutuu tekemään valintoja siitä, keitä he hoitavat. Valinnat perustuvat ikään ja vointiin, eikä kaikkien kunto ehkä kestä hoitotoimenpiteitä.

Tehohoitoa tarvitsevilla potilailla koronavirus aiheuttaa hengityksen lamaantumista. Tästä syystä monet potilaat tarvitsevat erityisesti hengityskoneita. Italian ainoa hengityskoneita valmistava yhtiö Siare kertoi Corriere Della Sera -lehdelle, että se on peruuttanut kaikki ulkomaiset tilaukset ja tuottaa Italiaan hengityskoneita 125 kappaleen viikkotahtia. Se tarkoittaa viittäsataa laitetta kuukaudessa.

Varastosta Siare toimitti Lombardiaan 90 laitetta, Emilia-Romagnaan 174 ja Piedmontiin 56 laitetta.

Hätätilan johdosta Siare on saanut Italian armeijalta apua: lehden mukaan yhtiöön siirtyi hätäaputyöhön 25 ase-eksperttiä, jotka kokoavat nyt hengityskoneita.

”Tällaista ei ole tapahtunut sodan jälkeen, kun yksityisiä yrityksiä otettiin armeijan haltuun sotatarpeiden tuottamiseksi”, Siaren johtaja Gianluca Preziosa sanoi lehdelle. ”Tällä kertaa me otimme vastaan tarjotun avun ja myymme laitteemme puoleen hintaan.”

Tilannetta on verrattu sotaan muutenkin, kertoi Lombardian alueen tehohoitolääkärien järjestön johtaja Christina Mascheroni yhdysvaltalaiselle Washington Post -lehdelle torstaina. Kollegat kirjoittavat näin lääkärien yhteisissä Whatsapp-ryhmissä.

Italiassa pelätään, että varotoimet tulivat sittenkin liian myöhään. Italia julisti sunnuntaina laajan karanteenin Italian pohjoisosaan ja tiistaina koko maahan. Silti Lombardian alueen tehohoitoyksiköiden johtaja Antonio Pesenti sanoi Washington Postille, että kaikki Lombardian alueen sairaalat täyttyvät lähipäivinä. Kaikkein kipeimmin sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa vielä.

Antonio Pesentin mukaan torstaina Lombardiassa oli noin 4 200 sairaalahoitoa tarvitsevaa koronaviruspotilasta. Seuraavien kahden viikon aikana määrä voi viisinkertaistua jopa 20 000:een. Näistä 3 000–4 000 tarvitsee tehohoitoa, arvioi Pesenti.

”Vähän kuin kysyisi että mitä voi tehdä jos atomipommi räjähtää”, Pesenti sanoi. ”Sitä tunnustaa tappion ja yrittää pelastaa mitä on pelastettavissa.”

Lombardiassa on 737 tehohoitopaikkaa koronaviruspotilaille. Niistä torstaina yli 600 oli jo käytössä.

Lombardiasta on tullut Italian Wuhan. The New York Times kertoi torstaina, että Bresciassa noin 50 kilometrin päässä Bergamosta potilaita majoitetaan toistaiseksi sairaaloiden käytävillä. Sairaaloita laajennetaan puhallettavilla teltoilla, joita pystytetään sairaaloiden pihoille.

Brescian sairaalan työntekijä käveli ulos koronaviruspotilaita varten pystytetystä teltasta. Kuva: Miguel Medina / AFP

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtokunnan jäsen ja Italian terveysministeriön asiantuntija Walter Ricciardi kertoi tiistaina Helsingin Sanomille, että Italian hallitus yrittää pikavauhtia palkata ja kutsua takaisin eläkkeeltä noin 20 000 lääkäriä ja sairaanhoitajaa. Lisäksi tehohoitohoitoyksiköiden määrää aiotaan kasvattaa 5 000:sta 7 500:aan. Niitä etsitään ostettavaksi muualta Euroopasta ja jopa Kiinasta..

Italian kansallisen terveysinstituutin tartuntatautien osaston johtaja Giovanni Rezzan kommentti Washington Postille oli torstaina lohduton. Toistaiseksi potilaat on pystytty hoitamaan, mutta lähipäivinä tilanne voi olla toinen. Jos sairaaloiden kapasiteetti ylittyy, joudutaan tekemään valintoja siitä keitä hoidetaan ja ketkä jätetään hoitamatta. Valinta tapahtuu eliniänodotteen perusteella.

”Meille on todella pelottavaa ja vaikeaa hyväksyä tällaisen valinnan tekemistä”, Rezza sanoi.