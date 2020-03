Ruotsissa loppuivat käsiviina ja salitreenit

Petja Pelli, Tukholma

Vahvistettuja tartuntoja perjantai-iltapäivään mennessä 599, kuolleita 1.

Teen selkälihasliikettä ja tuijotan treenimattoa, jossa on hikipisaroita. Hoen päässäni mantraa: älä koske kasvoja, älä koske kasvoja. On tiistai-ilta, ja olen päätynyt ruotsalaisen kaverin kutsusta crosstraining-tunnille.

Aiemmin iltapäivällä olen seurannut tiedotustilaisuutta Karoliinisen instituutin Virus-nimisessä rakennuksessa ja nähnyt silmieni edessä, kuinka Ruotsin epidemia sai uuden vakavuusasteen. Ruotsin sisäisten tartuntojen riski nostettiin tasolle 5/5. Ilmi oli tullut muutamia tapauksia, joita ei voitu jäljittää ulkomaille.

Epäröin salille lähtöä, mutta lähdinpä kuitenkin. Olin jo pari päivää tehnyt töitä kotoa ja järkeilin, että pitäähän sitä edes joskus liikkua ja nähdä muita ihmisiä. Epidemia voi kestää kuukausia.

Kasvojen koskettelun välttäminen on hyvä ohje. Sitä on kuitenkin vaikea noudattaa.

Hiki valuu otsalta silmiin, ja annan sen valua. Lopuksi kuntonyrkkeillään. Silmien kirvely haittaa jo näköä. Tunti loppuu. Vetäjä muistuttaa käsidesin käytöstä. Ruotsissa sitä kutsutaan nimellä handsprit, käsiviina. Maanantaina löysin sitä vielä apteekista kaksi pulloa.

”Jos sitä ei ole, käyttäkää vaikka kynsilakanpoistoainetta”, vetäjä huikkaa. Liuottimen hierominen iholle ei kuulosta hyvältä idealta.

Kuntosaliketju Sats sulki torstaina kaikki kuntosalinsa Pohjoismaissa. Tukholman keskustassa yksi ketjun saleista oli puolityhjä jo torstaiaamuna. Kuva: Petja Pelli / HS

Kävelen kotiin. Muutkin ovat alkaneet vältellä metroa.

Keskiviikkoiltana tulee uutinen Ruotsin ensimmäisestä koronakuolemasta ja hallitus päättää kieltää yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Torstaiaamuna kuntosaliketjuni ilmoittaa, että kuntosalit suljetaan kahdeksi viikoksi kello 12. Moni muu ketju pitää silti yhä ovensa auki.

Lähisalin työntekijä kertoo, että heille tieto tuli iltapäivälehden uutisesta. Hän ei ole vakituisessa työsuhteessa mutta saa silti palkan sovituista vuoroista.

Tämä on pohjoismaisen järjestelmän etu pandemiassa: kotiin jääminen ei ole taloudellinen katastrofi. Ruotsissa hallitus poisti nyt myös sairauslomien taloudellisen omavastuun, niin sanotun karenssipäivän.

Kotimatkalla tarkistan apteekin tilanteen uudestaan. Kaikki käsiviina on lopussa, kuulemma myös tavaran toimittajalta. Islantilaisittain murtava apteekin rouva lohduttelee ja antaa yksinkertaiset ohjeet: ”Saippuaa ja vettä, saippuaa ja vettä. Ja hanskojen käyttöä. Se on tärkeää.”

Torstaina iltapäivällä Suomen pääministeri Sanna Marin suosittelee välttämään lähikontakteja harrastetoiminnassa.

Yhdysvalloissa kaikki tuntevat nyt tartunnan saaneen: hän on Tom Hanks

Anna-Sofia Berner, New York / Washington

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 1 701, kuolleita 40.

New Yorkin kiinalaiskaupunginosassa aurinkolasimyyjä huutaa lauantaina puhelimeen.

”Kävitkö Kiinassa? Kerro, ettet käynyt Kiinassa!”

Mutta enää ei ole kyse Kiinasta eikä edes Euroopasta, vaikka presidentti Donald Trump antaa yhä niin ymmärtää. Koronavirus on levinnyt Yhdysvalloissa viikkokausia, eikä kenelläkään ole käsitystä siitä, paljonko tartuntoja on ja missä. Eurooppalaisia uutisia seuraavaa se hirvittää: mitä täällä on vielä edessä?

Pakettilähetin kasvoilla on hengityssuojain. Kysyn, mitä tapahtuu, jos hän sairastuu. Saako jäädä kotiin? Maksetaanko palkka?

”En tiedä. En tiedä mitään.”

Kyytipalvelu Lyftin kuljettaja on rekkakuski, jolta on juuri mennyt 20 000 dollarin työkeikka sivu suun koronaviruksen vuoksi.

Viikon mittaan otteet muuttuvat riuskemmiksi. Yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Festivaaleja perutaan. Presidenttiehdokkaat lakkaavat järjestämästä massatilaisuuksia. Lopulta jopa Trump peruu yleisötapahtumat.

Keskiviikkoiltana presidentti pitää suorassa lähetyksessä puheen kansakunnalle. Matkustus Euroopasta Yhdysvaltoihin loppuu kokonaan, hän sanoo. Vakuutusyhtiöiden kanssa on tehty diili, joka takaa kaikille koronavirushoidon.

Presidentti lukee puheen teleprompterilta, mutta silti hänen sanojaan pitää heti korjailla. Matkustus ei lopukaan ihan kokonaan: rahti kulkee, amerikkalaiset pääsevät kotiin. Vakuutusyhtiöt taas ovat luvanneet vain ilmaiset testit, eivät hoitoa kaikille.

Eurooppalaiset alkavat selvittää, miten täältä pääsee pois tai saako kotimaassa vierailevan perheenjäsenen vielä luokseen. Yhdysvalloissa isompi uutinen on se, että NBA:n koripallokausi keskeytetään ja näyttelijä Tom Hanks on saanut koronavirustartunnan.

Onhan näitä matkustuskieltoja ennenkin nähty. Mutta koronavirustestiä on yhä vaikea saada.

Berliinin kuuluisin teknoklubi on sulkenut ovensa monen muun tavoin ainakin 20. huhtikuuta asti. Ruutukaappaus ohjelmatiedoista.

Berliinin alkuvaiheen tartunnoista iso osa yhdestä baarista

Hanna Mahlamäki, Berliini

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 3 059, kuolleita 6.

Italiasta lentää Berliiniin edelleen bileturisteja joka päivä, kirjoitti hätääntynyt nuori mies sosiaalisessa mediassa alkuviikosta. Hän yritti saada kriisitietoisuutta leviämään nuorten aikuisten keskuudessa.

Alkuviikosta selvisi, että vielä silloin kaupungin noin 50 tartunnasta lähes puolet oli peräisin yhdestä ja samasta yökerhosta, Trompete-nimisestä klubista.

Berliinin bilehenkisessä ilmapiirissä koronavirusta ei ehkä otettu heti aivan niin vakavasti kuin olisi voinut ottaa.

Berliini aikoi ensin uhmata joukkotapahtumien perumissuositusta ja suunnitteli pitävänsä yleisön jalkapallokatsomossa ensi lauantaina FC Union Berlinin ja Bayern Münchenin kohtaamisessa. Lopulta kuitenkin tehtiin vaikea päätös pelata ilman yleisöä.

Berliinin baarit alkavat pikkuhiljaa hiljentyä. Kuuluisin teknoklubi Berghain ilmoitti keskiviikkona sulkevansa ovensa, ja moni muu teki saman päätöksen. Ovet ovat nyt kiinni ainakin 20. huhtikuuta asti.

Torstaina kerrottiin, että Kreuzbergiin vapunpäivänä yleensä satojatuhansia ihmisiä keräävä Myfest on peruttu, samoin yhtä suuri Kulttuurien karnevaali myöhemmin toukokuussa.

Euroopan bilekaupungin tunnelma on muuttunut.

Berliiniläisen viraston ovella käskettiin tiistaina desinfioimaan kädet ennen sisäänkäyntiä. Kuva: Hanna Mahlamäki / HS

Yskivät kiinalaisturistit karmivat tarjoilijaa

Alma Onali, Tallinna

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 16, kuolleita 0.

”Olet ensimmäinen asiakas tänään”, sanoo Tallinnan vanhassakaupungissa sijaitsevan ravintolan tarjoilija ja huokaa.

On tiistaipäivä, ja kello on 12.30. Hiljaista on pitänyt jo usean päivän ajan, ja se johtuu koronaviruksesta. Virossa oli todettu tiistaihin mennessä 13 koronavirustapausta.

Tosin sunnuntaina ravintola oli täyteen varattu naistenpäivän takia.

”Aivan kuin ihmiset olisivat päättäneet, että no, antaa mennä tämän yhden päivän ajan”, tarjoilija arvioi.

Tarjoilija on kertomansa mukaan desinfioinut ja siivonnut ravintolassa hiki päässä joka päivä. Italialaiset ja kiinalaiset turistit ovat huolestuttaneet häntä, varsinkin jos he ovat yskineet.

Käyn illalla swingtanssitreeneissä, joissa ollaan lähekkäin ja pidetään toisia käsistä. Desinfiointiainetta kuluu. Kättely on kielletty, mutta harrastamisesta ei ole vielä puhuttu mitään.

Keskiviikkona en enää mene tanssimaan. Päätös on vaikea. Perustelen kotiin jäämistä turvallisuudella, mutta entä jos olinkin vain laiska? Olisi helpompaa jäädä kotiin, jos seura peruisi treenit itse.

Torstaina seuraan koronavirusuutisia koko aamupäivän kotoa. Maailmanlopun tunnelmissa päätän mennä käymään Tallinnan keskustassa. Siellä on kaikki aivan normaalisti. Kaduilla ja raitiovaunuissa on ihmisiä, jotka koskettelevat toisiaan ja kasvojaan. Vanhankaupungin kaupoissa on ruokaa hyllyillä. Vanhoja mummoja on ostoksillaan. Mietin, seuraavatko kaikki uutisia.

Hamstraus on kuitenkin jo alkanut ydinkeskustaa ympäröivissä automarketeissa. Pastapussit ja wc-paperit katoavat. Apteekeista on loppunut käsidesi.

Torstaina Viro ilmoittaa sulkevansa kaikki maan koulut maanantaista alkaen. Tartuntojen määrä on aamulla 17, illalla 27.

Illalla kuoronjohtajani ilmoittaa kuorotreenien perumisesta. Tanssiseura sulkee ovensa.

Myöhään torstai-iltana Viron hallitus julistaa maahan hätätilan. Rajavalvontaa tehostetaan, julkiset kokoontumiset kielletään, konsertit ja konferenssit perutaan, museot ja elokuvateatterit suljetaan. Lipunmyynti Tukholman-laivoille kielletään.

Perjantaiaamuna tartuntoja on todettu 41. Raitiovaunut jatkavat kuitenkin kulkuaan.

Kansanedustaja jäi kiinni kotikaranteenin rikkomisesta

Jussi Niemeläinen, Moskova

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 45, kuolleita 0.

Kaverilta tuli maanantai-iltana viesti. Perhe oli määrätty kahden viikon kotikaranteeniin Saksasta palattuaan. Viranomaiset ovat julistaneet Saksan yhdeksi korkean riskin alueeksi.

”Kylään saa tulla, mutta vieraiden on pidettävä etäisyyttä, joten ei ehkä kannata”, hän ilmoitti.

”Me saamme käydä ulkona poikkeustilanteissa. Tyyliin viemässä roskat.”

Venäjällä oli torstaihin mennessä todettu 34 koronavirustartuntaa.

Kansainvälisesti katsottuna luku on pieni, eivätkä kaikki uskokaan sitä. Tapauksia voi olla piilossa paljonkin.

Toisaalta viranomaiset ottivat käyttöön kovat otteet jo aikaisessa vaiheessa, sillä Venäjällä ja Kiinalla on yhteistä rajaa yli 4 000 kilometriä. Raja-asemia suljettiin, kiinalaisten maahanpääsyä rajoitettiin, Kiinasta tulleita määrättiin karanteeniin.

Kiinalaiset joutuivat muutenkin erityistarkkailuun. Meidänkin kerrostasanteellemme ilmestyi yhtenä päivänä poliiseja, sillä naapurissa asuu kiinalaisperhe. Kiinan suurlähetystön mukaan tarkkailu on jo liiallista.

Virallisesti todetuista tapauksista valtaosa on lähtöisin Italiasta, joten uudet rajoitukset ovat kohdistuneet EU-maihin. Iso osa Italian-, Saksan- ja Espanjan-lennoista loppui perjantaina.

Riskialueilta tulevat on määrätty kotikaranteeniin, mutta sen valvonnan uhottu tehokkuus sai keskiviikkona kolauksen, kun eräs kansanedustaja jäi kiinni määräysten rikkomisesta.

Moskova on myös kehottanut välttämään julkista liikennettä ruuhka-aikaan ja kieltänyt isot tilaisuudet, mikä tarkoittaa konserttien ja otteluiden lisäksi mielenosoituksia.

Tunnelma on kuitenkin varsin rauhallinen, vaikka huhuja, salaliittoteorioita ja valeuutisia liikkuu ja esitetään televisiossakin. Esimerkiksi kaupoissa hyllyjä ei ole ostettu tyhjiksi vessapaperista tai elintarvikkeista, mutta kasvosuojukset ovat lopussa. Kaupoissa ja ravintoloissa on tällä viikolla näkynyt ihmisiä kuten muulloinkin – tosin metro on hiukan tyhjempi.

Tilanne voi vielä muuttua. Ainakin toistaiseksi monia näyttävät silti huolestuttavan enemmän koronaviruksen vaikutukset talouteen.

Keskiviikkoiltana karanteenista tuli uusi viesti. Kaveri oli vienyt roskat ensimmäistä kertaa. Tosin uutisia maailmalta seurattuaan hän ei enää ollut varma, haluaako karanteenin jälkeen ulos.

”Onneksi olen katsonut paljon vankilaelokuvia.”

Lontoo on vaisumpi ja tyhjempi kuin ennen

Annamari Sipilä, Lontoo

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 590, kuolleita 8.

Vielä viime viikolla koronavirus ei tuntunut koskettavan isoa osaa lontoolaisista. Tällä viikolla tunnelma on täysin toinen. Huolettomuuteen ei ole enää varaa kenelläkään.

Tietenkään metropoli ei ole pysähtynyt, ei lähellekään. Keskustan kadut eivät kuitenkaan tunnu yhtä vilkkailta kuin normaalisti.

Maanalaisesta ja junista löytyy tilaa enemmän kuin vielä viime viikolla. Ruuhka-aikana on silti yhä ruuhkaa, ja ihmiset pakkautuvat toisiaan vasten. Kaikki yrittävät olla yskimättä ja niiskuttamatta.

Keskustassa ja isojen museoiden lähettyvillä näkyy yhä turistejakin. Monilla aasialaisilla on hengityssuojaimet.

Nestesaippua, käsidesi ja desinfiointipyyhkeet ovat loppuneet useissa kaupoissa jo viime viikolla. Lisäksi ostosten määrää on rajoitettu.

Lähikaupasta löytyi pari pientä käsidesipulloa. Hinta on huomattavasti suurempi kuin tavallisesti: lähes kuusi puntaa eli liki seitsemän euroa.

Apteekki mainostaa ikkunassaan N95-hengityssuojaimia.

Suuri belgialainen markettiketju Delhaize joutui vetämään pois oluttarjouksen, jossa vitsailtiin koronavirusepidemialla. Asiasta kertoi The Brussels Times -lehti.

Riittääkö yhdeksän terveysministeriä varmasti?

Jenni Virtanen, Bryssel

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 399, kuolleita 3.

Kahden Corona-oluen ostaja saa yhden Mort Subite (äkkikuolema) -oluen kaupan päälle.

Näin mainosti eräs suuren belgialaisen markettiketjun kauppias oluitaan vielä kun koronatartunnat olivat alussa ja huumorikin tuntui sallitulta.

Muutama päivä myöhemmin markettiketju pahoitteli kauppiaan toimia: huumori oli huonoa.

Monilta nauru on lakannut tällä viikolla, kun tartuntojen määrä on alkanut kasvaa merkittävästi myös Belgiassa. Taudin alkulaineet väistivät kuin ihmeen kaupalla yhden Euroopan kansainvälisimmistä pääkaupungeista. Toisaalta testejä ei ole ollut tarpeeksi eikä todellisten tapausten määrää tunneta.

Perjantain vastaisena yönä Belgia otti käyttöön kovat toimet: koulut, ravintolat, baarit, kahvilat ja vapaa-ajan harrastuspaikat suljetaan.

Koronavirus on saanut belgialaiset tuijottamaan epäuskoisena myös omaa ”hallinnollista lasagneaan”, kuten eräs kolumnisti kutsui kieli- ja hallintoalueiden himmeliä. Tarvitsemmeko todella yhdeksää terveysministeriä? Ministerien paljous on melko hyvin maalta, joka ei ole pystynyt muodostamaan oikeaa hallitusta yli vuoteen.

Brysselissä ei juuri näy kasvosuojia eikä käsidesin tuoksu tunnu raitiovaunuissa. Julkinen liikenne kulkee, mutta sen käyttöä kehotettiin ensin porrastamaan ja sitten välttämään. Virushuolet muuttuvat näkyviksi Brysselin lentoasemalla, joka on yksi Euroopan vilkkaimmista. Lentoasema on muuttunut aivan autioksi.

”Käytä maskia tai hengityslaitetta, voit valita toisen näistä kahdesta”, lukee kiinalaisessa banderollissa. Kuva: Weibo

Kiinassa banderolli muistuttaa, että karanteenissa on hyvää aikaa tehdä toinen lapsi

Katriina Pajari, Peking/Helsinki

Vahvistettuja tartuntoja perjantaina 80 813, kuolleita 3 176.

Kiinalaisten suhtautuminen epidemiaan ja rajoitustoimiin on ollut kuuliaista. Varsinkin alkuvaiheessa minunkin puhelimeni piippasi jatkuvasti, kun tutut muistuttivat kotona pysyttelemisestä ja käsien pesusta. Siitä huolimatta tunnelma on ollut koko ajan toiveikas: selvisimme sarsista, selviämme tästäkin.

Arki palautuu eri puolilla maata hiljalleen, mutta normaali se ei vielä ole. Koulut ovat yhä kiinni. Kaikilla on kuulemma yhä kasvosuojain julkisilla paikoilla, osalla myös hanskat.

Ouyang Wein poika saa karanteenista huolimatta käyttää tablettia, mutta vain 30 minuuttia kerrallaan. Kuva: Ouyangin kotialbumi

Monet ovat viettäneet viikkokausia sisätiloissa sielläkin, missä kaupunkeja ei ole suljettu täysin. Kahden viikon karanteenin itsekin läpikäynyt pekingiläinen Ouyang Wei lähettää Suomeen terveisiä niille, jotka ovat joutuneet karanteeniin: siitä selviää kyllä.

”Ruokaa ja juomaa on oltava riittävästi! Jos joutuu karanteeniin, siellä on paras olla perheen kanssa.”

Kiinan sosiaalisessa mediassa leviää kuvia perinteisistä punaisista banderolleista eri puolilta maata. Useimmiten niissä kannustetaan humoristisella otteella ihmisiä noudattamaan rajoituksia.

”Käytä kasvosuojainta tai hengityskonetta – saat itse valita, kumpaa.”

”Jos vierailet kaverisi ovella tänään, huomenna keuhkokuume vierailee sinun luonasi.”

”Pysy kotona epidemian aikana ja muista, että kahden lapsen politiikka on voimassa – toisen lapsen tekeminen palvelee koko maata.”

Kiinassa koronavirusluvut on saatu taittumaan. Nyt pahin pelko on, että toinen tartunta-aalto alkaa, kun ihmiset palaavat työpaikoilleen ja lapset kouluihin. Puoluelehdistö maalailee, että erityisesti ulkomaalaiset saattavat tuoda viruksen tullessaan. Jos toinen aalto todella tulee, syntipukki on siis jo selvillä.

Kommenteissa lienee mukana poliittista näpäyttämistä. Kiinassa diplomaatit, valtion tiedotusvälineet ja viranomaiset ruokkivat ajatusta, että koko koronavirus on alun perin Yhdysvalloista.