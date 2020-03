Kuvassa W-Cube satelliitin mallikappale. W-Cube on Euroopan avaruusjärjestön tilaama satelliitti, jonka tarkoitus on tutkia, miten korkean radiotaajuuden signaali kuuluu ilmakehän läpi. Reaktor Space Lab on tehnyt sen yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS