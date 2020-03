Espanjasta tuli kuluneen viikon aikana Euroopan toiseksi pahimmin koronaviruksesta kärsinyt maa. Se ohitti vahvistettujen tartuntojen määrässä Ranskan sekä Saksan ja on jäljessä vain Italiaa, vaikka se on asukasluvultaan näitä kaikkia selvästi pienempi.

Espanjassa on 47 miljoonaa asukasta, Italiassa 60 miljoonaa, Ranskassa 67 miljoonaa ja Saksassa 82 miljoonaa.

Espanjassa viruksen leviämistahti on koko maailman nopeimpia. Tänä lauantaina maassa oli vahvistettu 5 753 koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautitapausta, kun viime sunnuntaina niitä oli 674.

Tautiin on kuollut Espanjassa parisataa ihmistä.

Espanjan ajantasaiset luvut vastaavat viikon takaisia Italiassa. Tänä lauantaina Italiassa oli todettu jo 17 660 tautitapausta ja 1 266 kuolemaa.

Pääministeri Pedro Sánchez ennakoi tautitapausten määrän voivan kasvaa Espanjassa ensi viikolla yli 10 000:n.

Sosiaalidemokraattisen Sánchezin vasemmistohallitus julistaa lauantaina 15 vuorokauden hätätilan, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden eristää tartunnan saaneita ja säännöstellä hyödykkeitä. Radiokanava Cadena Serin ja sanomalehti El Mundon mukaan hallitus kehottaa kaikkia espanjalaisia pysymään kotona lukuun ottamatta ruoka- ja lääkeostoksia sekä pakollisia työmatkoja ja hätätapauksia.

Erityisen paha tilanne on 6,5 miljoonan asukkaan Madridin itsehallintoalueella, joka on pelkkää pääkaupunkia laajempi kokonaisuus. Siellä on todettu noin puolet koko maan tautitapauksista ja valtaosa kuolonuhreista. Madridin alueella tautiin kuolleiden määrä lähes kaksinkertaistui 64:stä perjantaina 133:een lauantaina, uutisoi sanomalehti El País.

Potilaiden määrä kävi jo aiemmin viikolla kohtuuttomaksi taakaksi Madridin terveydenhuoltoverkostolle.

Madridissa määrättiin perjantaina suljettavaksi kaikki ravintolat, baarit ja liikkeet lukuun ottamatta apteekkeja, ruokakauppoja ja bensa-asemia. Kiinni ovat myös kulttuurin ja urheilun tapahtumapaikat. Espanjassa on suljettu lisäksi autotehtaita ja kielletty lähestyvän pääsiäisen tapahtumia.

Viranomaiset heräsivät tilanteen vakavuuteen myöhään, monen mielestä liian myöhään, etenkin kun oli nähty, miten nopeasti Italia ajautui täyteen kriisiin.

”Espanjassa pandemia on kerännyt niin paljon vauhtia, että kaikki on muuttunut radikaalisti kuluneen viikon aikana”, maan suurin sanomalehti El País kirjoitti tänä lauantaina.

Vielä viime viikon lauantaina sallittiin pelata Atlético Madridin ja Sevillan välinen jalkapalloliigan ottelu yli 60 000 katsojan edessä, ja sunnuntaina kansainvälisen naistenpäivän marssi kokosi pääkaupungin kaduille noin 120 000 ihmistä.

Atlético Madridin kannattajat esittelivät kaulahuivejaan kotiottelussa Sevillaa vastaan viime viikon lauantaina. Kuva: Reuters

Naistenpäivä kokosi Madridin kaduille valtavasti ihmisiä viime sunnuntaina. Kuva: SUSANA VERA / Reuters

Muiden muassa Maailman terveysjärjestön WHO:n johtokunnan jäsen ja Italian terveysministeriön asiantuntija Walter Ricciardi kutsui naistenpäivän marssin järjestämistä ”hulluudeksi” sanomalehti ABC:n haastattelussa.

Pääministeri Sánchez puolusti torstaina marssin sallimista sanomalla, että hallitus noudatti lääketieteen asiantuntijoiden ajantasaisia suosituksia, kertoi espanjalainen uutistoimisto Europa Press.

Terveydenhuollon hätätilakeskuksen johtaja Fernando Simón kertoi Europa Pressin mukaan keskiviikkona, että Madridin tartuntatapausten määrän havaittiin kasvaneen merkittävästi vasta maanantaiaamuna.

Äärikonservatiivinen Vox-puolue pyysi tiistaina anteeksi, että se järjesti 9 000 osanottajan puoluekokouksen Madridissa viime sunnuntaina. Voxin puheenjohtaja Santiago Abascal, 43, ja pääsihteeri Javier Ortega Smith, 51, ovat saaneet koronavirustartunnan.

Keskiviikkona covid-19 vei sairaalaan espanjalaisen Javier Solanan, 77, joka toimi Naton pääsihteerinä vuosina 1995–1999 ja EU:n ulkosuhdejohtajana vuosina 1999–2009. Asiasta uutisoi ensimmäisenä ABC perjantaina.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez johti hallituksen videopuhelukokousta virka-asunnossaan Madridissa perjantaina. Kuva: José María Cuadrado Jiménez / Espanjan pääministerinkanslia

Ranskan rajalla sijaitseva 7,5 miljoonan asukkaan Katalonia määräsi perjantaina neljä kuntaa Barcelonan seudulla karanteeniin.

Aluehallinto myös pyysi Sánchezin hallitusta määräämään matkustajaliikenteen katkaistavaksi muun Espanjan ja Katalonian välillä. Rajoitukset eivät koskisi maantieliikenteen rahtia Ranskaan, aluehallinnon edustaja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.