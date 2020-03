Turkki on lopettamassa kaksi viikkoa jatkunutta operaatiotaan, jossa se on kuljettanut Turkissa asuvia pakolaisia ja siirtolaisia Kreikan-vastaiselle rajalle. Asiasta raportoi The New York Times siirtolais- ja diplomaattilähteisiin viitaten.

Lehden Brysseliin päivätyn jutun mukaan Turkki on ryhtynyt kuljettamaan rajalle tuotuja pakolaisia bussilasteittain takaisin Istanbuliin, eikä uusia rajan ylitse yrittäviä kolmansien maiden kansalaisia ole enää tuotu paikalle.

Kreikan viranomaisten mukaan rajan ylitse pyrkivien ihmisten määrä on laskenut tuhansista vuorokaudessa muutamiin satoihin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan määräsi jo viikko sitten Turkin rannikkovartioston estämään siirtolaisten yritykset päästä Kreikan saarille. Erdoğan perusteli määräystään pienillä veneillä tehtyjen merimatkojen vaarallisuudella, mutta ei puuttunut tilanteeseen Kreikan-vastaisella maarajalla.

Carnegie Europe -tutkimuslaitoksen tutkija ja EU:n entinen Turkin-lähettiläs Marc Pierini arvioi The New York Timesille, että Kreikan tiukka pakolaislinja ja EU-maiden protestit ovat saaneet Erdoğanin päättelemään, että siirtolaisten kuljettaminen rajalle on paitsi hyödytöntä myös haitallista Turkin ulkopoliittisten tavoitteiden kannalta.

Turkki ryhtyi päästämään maassa pitkään asuneita siirtolaisia ja pakolaisia rajalle helmikuun lopussa. Silminnäkijöiden mukaan Turkin turvallisuusjoukot järjestivät siirtolaisille bussikuljetukset Istanbulista rajalle ja avustivat näitä rajanylityksissä. Joissakin tapauksissa Turkin viranomaisten väitettiin jopa pakottaneen siirtolaisia yrittämään rajanylitystä Kreikan puolelle.

Kreikan rajaviranomaiset vastasivat rajanylityksiin kyynelkaasulla ja siirtolaisten kertoman mukaan väkivallalla. Muun muassa Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tuomitsi HS:n haastattelussa Turkin toimet ”hybridioperaatioksi”, jossa Kreikan reagointi oli hyväksyttävää.

Ankara näytti tarkkailijoiden mukaan osoittavan epäsuorasti halukkuutta sääntöjen noudattamiseen myös perjantaisessa oikeuden istunnossa Bodrumin rannikkokaupungissa Marmariksen länsipuolella. Oikeus tuomitsi kolme ihmissalakuljettajaa kuolemantuottamuksesta, kukin sai 125 vuoden vankeustuomion.

Tuomio tuli kolmevuotiaan Alan Kurdin hukkumisesta syyskuun alussa 2015. Syyrian Kobanesta kotoisin oleva Kurdien perhe oli kumiveneessä, joka yritti päästä yöllä Bodrumista Kosin saarelle Kreikan puolelle. Vene kaatui, ja Turkin rannikolle huuhtoutuneen pikkupojan ruumiista otettu valokuva nousi pakolaiskriisin symboliksi.

Tapauksen vuoksi on jaettu lyhyitä tuomioita aiemminkin. Turkin turvallisuuspoliisi pidätti päätekijöinä pidätetyn kolmikon viikko sitten ja tuomio tuli nopeasti, raportoi Turkin hallituksen kantoja mukaileva turkkilaislehti Daily Sabah.