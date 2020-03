Koronavirus on levinnyt Italiassa räjähdysmäisesti, ja viime sunnuntaina maan hallitus asetti Pohjois-Italian karanteeniin. Tiistaina karanteenialue laajeni koko maahan.

Italiassa on todettu jo lähes 18 000 tartuntaa ja yli 1 200 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Vain Kiinassa on todettu enemmän tartuntoja ja kuolemia.

Tampereen yliopistossa opiskeleva Sonja Mänty, 22, on tällä hetkellä Italiassa vaihto-opiskelijana. Hän on seurannut tapahtumia Milanosta, joka on ollut Italian koronavirusepidemian ytimessä.

Mänty piti HS:lle päiväkirjaa kokemuksistaan viime viikonlopusta alkaen.

Lauantai–sunnuntai, 7 375 tartuntaa: Kaupunki tuntui vielä normaalilta

Milanon katujen ruuhkat hälvenivät karanteenin myötä. Kuva: Claudio Furlan / ZUMA

Viesti tuli opiskelukavereiltani lauantai-iltana: Italian hallitus aikoo sulkea koko Pohjois-Italian. Uusi asetus tulisi voimaan seuraavana päivänä ja sen myötä alueelle ja alueelta pois liikkuminen tulisi olemaan kiellettyä ilman painavaa syytä.

Olin Pariisissa, kun tieto mahdollisesta karanteenista tuli julki. Olin matkustanut kaupunkiin Milanosta muutama päivä aiemmin, jolloin koin, että kaupungista oli turvallista lähteä. Tässä vaiheessa museoita oli avattu uudestaan ja vaihto-opiskelijat näkivät aktiivisesti toisiaan terasseilla ja puistoissa.

Mahdollinen kuukauden karanteeni tuntui käsittämättömältä ja pelkäsin, mahtaisinko päästä palaamaan enää kotikaupunkiini. Vaikka olisin voinut lentää Ranskasta suoraan Suomeen, olisi se useasta syystä ollut itselleni vielä huonompi ratkaisu kuin paluu Milanoon.

Tässä vaiheessa italialaiset tiedottivat asiasta lähinnä omalla kielellään, joten käänsin Googlen Kääntäjällä uutisia pitkin iltaa. Ostin junaliput seuraavalle aamulle ja päätin ainakin yrittää pääsyä kotiin.

Sunnuntaiaamuna saapuessani juna-asemalle odotin näkeväni lähtöportilla valvontaa suorittavaa henkilökuntaa. Yllätyksekseni asemalla näytti kaikki toimivan täysin normaalisti. Saapuminen Milanoon tapahtui myös täysin ongelmitta, eikä kukaan estänyt saapumistani karanteenialueelle. Olin tilanteesta hämmentynyt, koska annettu tieto oli se, ettei alueelle saisi saapua.

Milanoon päästyäni kuljin metrolla kaupan kautta kotiin, ja kaikki vaikutti olevan samalla mallilla kuin torstaina, jolloin olin Milanosta poistunut. Ruokahyllyt lähikaupassani olivat edelleen täynnä, enkä ollut ainoa ihminen metrossa.

Maanantai 9. maaliskuuta, 9 172 tartuntaa: Päivällä ihmiset liikkuivat huolettomasti, illalla kerrottiin koko maan karanteenista

Maanantaina Pyhän Markuksen tori Venetsiassa oli jo autio. Kuva: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Maanantaiaamuna käsitys Milanon tilanteesta oli epäselvä.

Viranomaisten antamat ohjeet olivat selkeät ja tiukat, mutta oma kokemukseni edellisenä päivänä matkustaessa ei kuitenkaan vastannut tätä. Vaihto-oppilasystäväni viettivät myös sunnuntain Milanon suurimmassa puistossa, joka oli ollut täynnä ihmisiä. Selkeästi kaupungista löytyi edelleen ihmisiä, jotka liikkuivat huolettomasti ulkona.

Maanantai-iltana Italian sisäministeriö ilmoitti, että tiistaista lähtien ulkona tulisi liikkua ainoastaan välttämättömistä syistä. Niihin lukeutuvat työhön liittyvät, välttämättömät ja terveydelliset syyt. Lentokenttien ja juna-asemien valvonta aloitettaisiin myös tiistaina. Samana iltana koko Italia siirtyi karanteeniin. Tässä vaiheessa karanteenin todellisuus iski itseeni kunnolla ja tajusin, että nyt viimeistään olisi asennoiduttava kuukauden kotioloihin.

Karanteenilaisten piristykseksi samana iltana Italian hallitus kertoi antavansa karanteenissa oleville asukkaille ilmaisia digitaalisia palveluita, jotka helpottaisivat elämistä karanteenin aikana. Asukkaille tarjotaan karanteenin ajaksi muun muassa ilmaista mobiilidataa, sanomalehtien käyttöoikeuksia, e-kirjapalveluita, verkkoalustoja työntekoa ja opiskelua varten sekä Amazonin palveluita. Tästä oltiin ainakin vaihto-opiskelijoiden keskuudessa hyvin innoissaan.

Tiistai 10. maaliskuuta, 10 149 tartuntaa: Milanon keskusta hiljenee

Kaupan myyjä palveli asiakkaita maski kasvoillaan Napolissa tiistaina. Kuva: Ciro De Luca / Reuters

Poistuin tiistaina asunnostani ensimmäistä kertaa karanteenin voimaanastumisen jälkeen. Ruokakauppaan kävellessäni huomasin, kuinka hiljainen Milanon ydinkeskustasta oli tullut. Vain isolla kadulla Duomon katedraalin vieressä käveli muutamia ihmisiä, muualla oli lähes täysin tyhjää. Näin matkallani rohkeimpia asukkaita istuskelemassa kahviloiden terassilla, mutta kokonaisuudessaan kaupunki tuntui todella autiolta.

Kauppaan päästyäni yritin tarkastella, mikäli jotkut hyllyt olisivat tyhjillään, mutta kaikki näytti täysin normaalilta. Pidin mielessä ohjeistetun metrin turvavälin kaikkiin.

Päivän aikana opiskelija-asunnossani astui voimaan kielto vierailijoille. Asuntolan alakerrasta löytyvä kouluruokala suljettiin myös, mikä herätti keskustelua niiden opiskelijoiden parissa, jotka syövät ruokalassa päivittäin.

Keskiviikko 11. maaliskuuta, 12 462 tartuntaa: Tampereen yliopisto kutsuu vaihto-opiskelijansa takaisin Suomeen

Nainen teki ostoksensa suojanaamari kasvoillaan Pioltellossa lähellä Milanoa keskiviikkona. Kuva: FLAVIO LO SCALZO / Reuters

Tampereen yliopisto ilmoitti keskiviikkoaamuna, että se suosittelee kaikkia vaihto-opiskelijoita palaamaan Suomeen. Yliopisto oli jo aiemmin ilmoittanut minulle mahdollisuudestani keskeyttää vaihto-opintoni, mutta nyt ohjeistus annettiin kaikille. Olin aluksi melko järkyttynyt siitä, miten laajoja toimia yliopisto alkoi tehdä.

Tein päätöksen jäädä Milanoon. Koin, että olisi suurempi terveysriski muille ihmisille, mukaan lukien perheelleni, jos matkustaisin takaisin Suomeen alueelta, jossa tartuntoja on eniten koko Euroopassa.

Monet opiskelijakaverini Suomesta päätyivät toistaiseksi samaan ratkaisuun, eli jäivät omiin vaihtomaihinsa. Yliopistojen sulkemisesta huolimatta monet meistä pystyvät suorittamaan opintoja verkossa. Itsessäni myös riitti vielä optimismia, että tilanne muuttuisi lopulta paremmaksi ja voisin lähempänä kesää vielä nauttia opiskelijavaihdostani.

Samana päivänä useat kanssani samassa asuntolassa asuvat opiskelijat kertoivat joko lähteneensä kotiin tai olevansa juuri lähdössä. Useimmat suunnittelevat palaavansa vielä, kunhan tilanne paranee. Keskustelin illalla muutaman opiskelijan kanssa, jotka ovat itseni lailla päättäneet jäädä karanteeniin ja useiden suusta kuului huoli siitä, että tartuttaisi oman läheisen.

Illalla Italian hallitus ilmoitti sulkevansa kaikki muut paikat, paitsi ruokakaupat ja apteekit. Aloin ensimmäistä kertaa huolestua oman lähikauppani tavaran saatavuudesta. Lähikauppani hyllyt pysyivät tästä huolimatta täytenä.

Torstai 12. maaliskuuta, 15 113 tartuntaa: Hallitus tiedottaa koronasta mainoskatkoilla

Rooman kadut ovat tyhjentyneet. Kuva torstailta. Kuva: Roberto Monaldo / ZUMA

Television mainoskatkolla esitettiin hallituksen infovideo koronaviruksesta. Kaikki teksti oli kuitenkin italiaksi, joten informaation määrä jäi itselleni olemattomaksi. Olen yleisesti kokenut tällä ollessani, että muulla kuin italian kielellä tiedottaminen on ollut puutteellista ja vähintäänkin hidasta. Googlen Kääntäjä toki toimii, mutta näin äärimmäisessä tilanteessa viestinnän toivoisi olevan helppoa ja saatavilla ihan kaikille.

Kämppikseni, jonka kanssa jaan huoneeni, suositteli minua täyttämään lomakkeen ulkona liikkumista varten myös lyhyelle kauppareissulleni. Hän kertoi, että hänen italialaisen poikaystävänsä täti oli saanut Milanon lähellä sakot kävellessään töihin ilman kyseistä lomaketta. Myös yliopistomme Erasmus-opiskelijoiden järjestö suositteli täyttämään kyseisen lapun. Aloin selvittämään, mistä saisin kyseisen lomakkeen ja missä saisin sen tulostettua.

Luin Helsingin Sanomista uutisen, jossa Italian terveys­ministeriön neuvon­antaja kertoi osan tehoyksiköistä olevan Italiassa romahtamisen partaalla. Huolestuin uutisesta, sillä uusien tapauksien määrä jatkoi kasvamistaan edelleen päivä päivältä suuremmaksi. Uutisen jälkeen tilanne Italiassa tuntui jälleen kerran entistä vakavammalta.

Perjantai 13. maaliskuuta, 17 660 tartuntaa: Huoli Suomesta kasvaa

Ihmiset liikkuivat ulkona maskit kasvoillaan Ostiassa lähellä Roomaa perjantaina. Kuva: YARA NARDI / Reuters

Italiassa tilanne on seisahtunut paikalleen. Tiukimpien rajoitusten astuttua muutama päivä sitten voimaan mitään uutta ei ole juuri tapahtunut. Olen suorittanut opintoja verkossa. Ulkoilmaa kaivatessani olen viettänyt aikaa asuntomme terassilla muiden asukkaiden kanssa.

Olen lukenut uutisia Suomesta, jossa virustilanne on alkanut edetä. Olen ollut huolissani omista läheisistäni, etenkin kun olen täällä nähnyt, millaisen todellisuuden korona voi pahimmillaan aiheuttaa. Olen silti pysynyt toiveikkaana siitä, että tilanne muualla ei eskaloituisi niin pahaksi kuin täällä.

Olen kokenut olleeni onnekas siinä, että en asu täällä yksin. Mahdollisuus jonkinlaiseen sosiaaliseen elämään tässä tilanteessa on ollut tässä tilanteessa suuri pelastus. Vajaa viikko karanteenissa ei toistaiseksi ole käynyt liian raskaaksi. Edessäni on kuitenkin vielä vähintään kolme viikkoa eristystä.