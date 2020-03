Koko perhe kotona. Mila Laub (vas.), Paula Laub, Gert Laub ja Pille Laub ovat vetäytyneet syrjään suojellakseen erityisesti perheen esikoista koronavirukselta. Kalle-koira on ihmeissään siitä, kun sillä on yhtäkkiä niin paljon seuraa. Kuva: Photo:Marko Mumm

Tallinna/Berliini

Viron hallitus päätti torstaina sulkea kaikki maan koulut maanantaista alkaen, mutta Tallinnassa kahdeksatta luokkaa käyvä Mila Laub on ollut kotona jo neljä päivää.

Keuhko-ongelmista koko ikänsä kärsinyt Mila Laub kuuluu riskiryhmään, joten perhe ei jäänyt odottelemaan hallituksen päätöstä koulujen sulkemisesta.

”Koronavirus on pelottanut minua. Aluksi suhtauduin siihen kuten muutkin teinit, kunnes tajusin, että minullahan on näitä hengitysongelmia”, Laub kertoo.

Viidesluokkalainen pikkusisko Paula Laub jäi perjantaina kotiin. Kotona opiskelu sujuu varmasti ihan hyvin, siskokset arvelevat. Koulussa on jo valmiiksi käytössä e-koulusovellus, jonka kautta opettajat voivat lähettää tehtäviä ja läksyjä poissaolijoille. Nyt sitä pitää käyttää vain aktiivisemmin, ja opettajille pitää lähettää kuittaus oppimastaan joka iltapäivä. Jotkut opettajat pohtivat myös videotuntien pitämistä.

Oppilaita on kehotettu ryhtymään koulutöihin joka aamu kello 8:n ja 9:n välillä, ja tehtävien tulisi olla tehtynä kello 15:een mennessä. Periaatteessa päivät etenevät normaalin aikataulun mukaisesti, mutta tytöt myöntävät, että kaikki aika tuskin kuluu opiskeluun. Kaverit ovat jo iloinneet ”lomapäivistä”.

”Koulussa otan asiat enemmän tosissaan, kotona tulee puuhasteltua muita asioita”, Paula Laub sanoo.

Paula Laub (oik.) esittelee e-koulusovellusta. Paulan mielestä etäopiskelu sujuu varmasti hyvin, mutta huonoja puoliakin siinä on. ”Kavereita tulee ikävä, ja jos haluan kysyä opettajalta jotain viestitse, en välttämättä saa vastausta niin nopeasti”, 12-vuotias Paula sanoo. Kuva: Marko Mumm

Tyttöjen vanhemmat ovat myös työskennelleet kotona perjantaista lähtien. Paulan ja Milan äiti Pille Laub ei aio pitää tytärtensä koulunkäyntiä sen kummemmin silmällä.

”Minä luotan heihin”, Pille Laub sanoo.

Perheen isä Gert Laub työskentelee juristina. Kotona työskentely ei tuota hänelle ongelmia.

”Hyvin tämä sujuu, vaikka eihän töissä yleensä ole lapsia puuhastelemassa omia juttujaan tai koiria haukkumassa”, hän vitsailee.

Pille Laub oli helpottunut, kun hallitus päätti sulkea koulut ja muut instituutiot. Hän ihmettelee, miksei sitä tehty jo aiemmin. Samalla koko tilanne tuntuu hyvin oudolta. Kuin olisi jossain elokuvassa.

”Kun Italiassa alkoi tapahtua, ajattelin, että nyt tulee maailmanloppu”, Pille Laub sanoo.

”Kunnon karanteenit ovat ainoa oikea vaihtoehto. Mitä yksi kuukausi kotona merkitsee, kun on kuitenkin koko elämä edessä?”

Torstaiyönä Viron hallitus julisti maahan hätätilan. Kaikki museot ja kulttuurikeskukset on suljettu, ja tapahtumat ja konsertit peruttu toukokuun alkuun asti. Kauppakeskusten ja uimahallien sulkemista harkitaan.

Pille Laub on kulttuurikeskus Kajan markkinointipäällikkö, joten tapahtumien peruminen ja uudelleenbuukkaus teettää töitä.

Hän ei juuri välitä siitä, mitä Viron taloudelle tapahtuu. Se on toissijaista verrattuna ihmisten terveyteen.

Tyttäret nyökyttelevät päitään. Näin on parempi kaikkien kannalta. He arvelevat, että opettajatkin ovat helpottuneita, kun koulut sulkeutuvat. Opettajat kuitenkin joutuvat työskentelemään kymmenien ihmisten edessä, joiden menemisistä ei ole tietoakaan.

Tyttöjenkin luokilla on ollut oppilaita, jotka ovat olleet Italiassa lomalla ja tulleet sieltä takaisin kouluun ja harrastuksiin ilman karanteenia.

Mila Laub kuuluu koronaviruksen riskiryhmään, ja aikoo siksi eristää itsensä kaikista kontakteista kunnes tilanne laantuu. Kuva: Marko Mumm

Laubin perheellä on omakotitalo Viimsissä, noin puolen tunnin päässä Tallinnasta. Varsinaisesti perhe asuu Tallinnan keskustassa. Viimsin talo on ollut myynnissä, mutta nyt se olikin onni onnettomuudessa. Talossa on enemmän tilaa, jos perheen pitää viettää mahdollisesti monta viikkoa yhdessä neljän seinän sisällä.

”Aiemmin vihasin Viimsiä, mutta nyt näen sen uudessa valossa”, Pille Laub sanoo.

Perhe pitää karanteenia myös mahdollisuutena viettää aikaa läheisten kanssa. Perheen äiti haaveilee taulujen maalaamisesta yhdessä tyttäriensä kanssa.

Yleisurheilua harrastava Paula Laub aikoo käydä metsässä juoksemassa ja hengata naapurissa asuvan kaverin kanssa. Hänen mielestään kotikaranteeni voi olla aika rentouttava kokemus.

Mila arvelee lähinnä tylsistyvänsä.

”Sinä saat sentään nähdä kavereitasi”, Mila kuittaa siskolleen.

Berliinissä kokeet pidetään, vaikka koulut ovat kiinni

Perjantaina annettiin myös Berliinissä ilmoitus koulujen sulkemisesta koronavirusepidemian vuoksi maanantaista alkaen. Lasten vanhemmat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan kotitoimistoille, ja osa on jo tähän asti tehnyt kotona töitä. Nyt se vaikeutuu olennaisesti.

”Neljän viikon jälkeen olen varmasti valmis laitoshoitoon”, berliiniläinen kolmen lapsen isä ja arkkitehti Matthias Fruntke sanoo.

Hän sanoo jo kokemuksesta tietävänsä, että rakennustyömaille soittelu on yhtä tuskaa, kun kolme lasta puhuu hänelle samaan aikaan hänen ollessaan puhelimessa, eikä yksikään heistä ei osaa odottaa vuoroaan.

Mutta että samaa etätyötuskaa viikkotolkulla, siitä ei vielä monella ole kokemusta. Berliinissä ja muuallakin Saksassa useimmat sulkuilmoitukset ulottuvat 20. huhtikuuta asti eli koulujen pääsiäisloman loppuun, niin myös koulujen sulkeminen.

Fruntke työskentelee 80 hengen arkkitehtitoimistossa. Hänen työkavereistaan jo entuudestaan kolme ihmistä on kahden viikon karanteenissa Etelä-Tiroliin suuntautuneen hiihtoloman takia. Yksi tekee kotona töitä, koska hänen tyttärensä koulu on suljettu koronavirustartunnan vuoksi.

Nyt lopuista työntekijöistä suuri osa siirtyy kotiin lastensa takia. Hänen mukaansa laajamittainen etätyö voi olla myös tekninen haaste työpaikoille.

”Nyt testataan, miten serverit toimivat, kun iso määrä ulkoisia käyttäjiä tekee yhtä aikaa töitä”, Fruntke sanoo.

Monet berliiniläiset vanhemmat aikovat hoitaa vuorotellen toistensa lapsia, kun koulut ja päiväkodit menevät kiinni ensi viikolla. Kuva: Hanna Mahlamäki HS

Berliinin ja Brandenburgin alueella on noin kuusi miljoonaa asukasta ja yhteensä parisataa tiedossa olevaa koronavirustartuntaa. Berliini on toistaiseksi selvinnyt vähemmällä koronakaaoksella kuin osa läntisen ja eteläisen Saksan alueista, mutta dynaamisessa miljoonakaupungissa riskit viruksen tehokkaaseen leviämiseen ovat suuret.

Suurin osa Saksan osavaltioista ilmoitti perjantain aikana sulkevansa koulunsa ja päiväkotinsa ensi maanantaista alkaen, Berliini mukaan lukien.

Täysin vapaalle koululaiset eivät pääse. Berliinin senaatin koulujen johtajille lähettämässä kirjeessä ohjeistetaan kouluja, että kaikki suunnitellut kokeet on kuitenkin pidettävä ja oppilaat saapuvat kouluille kokeisiin.

Tarvetta pitää päiväkodit ja koulut auki perusteltiin vielä alkuviikosta Saksassa myös sillä, että yhteiskunnan kannalta keskeisiin ammattiryhmiin kuuluvien koululaisten ja pienten lasten vanhempien on tärkeää päästä edelleen töihin.

Loppuviikkoa kohden viruksen leviämistahti pakotti tekemään saman ratkaisun kuin moni naapurimaa jo ennen Saksaa.

Saksassa on tähdennetty jo pitkään, ettei lapsia pidä viedä isovanhemmille hoitoon, koska iäkkäät kuuluvat riskiryhmään.

Ainakin Berliinissä asia on ratkaistu niin, että hoitohenkilöstöön kuuluvien vanhempien 1.–6.-luokkalaisille lapsille järjestetään tarvittaessa hätäapupäivähoitoa toisen asteen oppilaitoksissa.

Myös monet naapurustot ja tuttavapiirit järjestävät hoitorinkejä ja hoitovuoroja niin, että etätöitä tekevät vanhemmat voivat välillä keskittyä töihinsä.

Lauantaina Berliini päätti sulkea muun muassa baarit, teatterit, bordellit ja yli 50 asiakkaan muutkin tilat lukuun ottamatta ruokaravintoloita, jotka saavat olla auki tietyin edellytyksin.