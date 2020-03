Venäjän viranomaiset vahvistivat sunnuntaina, että Venäjällä on havaittu ensimmäiset maan sisällä saadut tartunnat.

Asiasta kertoneen uutissivusto RBK:n mukaan tällaisia tapauksia on nyt kolme. Tähän asti kaikki viranomaisten vahvistamat tartunnat oli saatu ulkomailla.

Myöhemmin sunnuntaina tieto kuitenkin katosi asiasta kertoneen kuluttaja-asioista ja hyvinvoinnista vastaavan Rospotrebnadzorin tiedotteesta.

Venäjän virallinen tartuntamäärä oli sunnuntai-iltana 63. Se on kansainvälisessä vertailussa pieni, eivätkä läheskään kaikki usko siihen. Eri puolilta on esimerkiksi tullut tietoja vaikeudesta päästä tutkimuksiin, mutta myös ihmisten haluttomuudesta saada diagnoosi viranomaisten kovien otteiden pelossa.

Viranomaiset vakuuttavat kaiken olevan kunnossa ja selittävät pientä määrää varotoimilla. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kutsui sunnuntaina puheita piilossa olevista tartunnoista huhuiksi.

Venäjän viranomaiset ovatkin tehneet näyttäviä toimia. Kiinan raja suljettiin jo aikaisessa vaiheessa, sunnuntaina valtaosa ulkomaalaisista ei enää pääse Norjasta ja Puolasta Venäjälle. Lentoliikennettä Kiinaan ja EU:hun on rajoitettu voimakkaasti ja viikonloppuna myös junavuoroja alettiin perua. Lauantaina viranomaiset kehottivat välttämään matkoja ulkomaille.

Isoja joukkotilaisuuksia on kielletty, Moskovassa joukkoliikennettä on kehotettu välttämään ruuhka-aikoina ja kouluun meno on maanantaina vapaaehtoista. Sairaaloissa vierailuita on rajoitettu.

Korkean riskin alueelta tulevat on määrätty kahden viikon kotikaranteeniin. Valvonnan tehokkuus joutui tosin kyseenalaiseksi, kun torstaina selvisi yhden kansanedustajan rikkoneen määräyksiä matkansa jälkeen.

Arjessa uhka ei silti juuri näy. Moskovassa ihmiset jatkavat normaalia elämää, eikä viikonlopun aikana metrossa yritetty pysytellä erityisen etäällä muista. Hamstrauksesta ei ole kerrottu, eikä sitä ole Moskovan keskustassa näkynyt.

Myös ravintoloissa ja ostoskeskuksissa on ollut tavalliseen tapaan ihmisiä. Isoja tilaisuuksia on edelleen järjestetty.

Lauantaina Pietarissa jalkapallojoukkue Zenitin kannattajat lauloivat pelin aikana ”Me kaikki kuolemme”, uutissivusto Fontanka kertoi. Moskovassa järjestettiin Pyhän Patrikin päivän perinteiset bileet täydessä yökerhossa.

Pietarissa ihmiset ovat käyneet Kazanin tuomiokirkossa katsomassa ja suutelemassa sinne näytille tuotuja Johannes Kastajan pyhäinjäännöksiä. Ortodoksinen kirkko ei muutenkaan ole asettanut rajoituksia jumalanpalveluksille tai sulkenut kirkkoja.

Vallanpitäjien pääviesti on myös rauhoitteleva, televisiokuvissa presidentti Vladimir Putin kättelee edelleen ihmisiä. Televisiossa Euroopan tilanteesta on kerrottu hiukan huvittuneeseen sävyyn.

Vallanpitäjät ovat myös korostaneet, että kansallinen äänestys perustuslain muutoksista järjestetään suunnitellussa aikataulussa 22. huhtikuuta. Arvostelijoiden mukaan vallanpitäjien mukaan haluttomuus lykätä äänestystä on pääsyy vallanpitäjien haluttomuuteen ryhtyä tiukkoihin toimiin.

Viranomaiset kiistävät tämän ja vakuuttelevat kaikkiin tarvittaviin toimiin ryhdytyn.

Tosin viime päivinä eliitistä on alkanut kuulua myös erilaisia äänenpainoja. Oligarkki Oleg Deripaska vaati lauantaina rajojen sulkemista ja laajaa karanteenia kahdeksi kuukaudeksi. Senaattori Aleksei Puškov kutsui lauantaina suhtautumista virukseen "ironiseksi ja vastuuttomaksi". Sunnuntaina hän ilmoitti Twitterissä, ettei Venäjän alhaisen määrän pitäisi antaa hämätä ja luoda valheellista turvallisuuden tunnetta. Todennäköisesti myös television rauhoitteleva viesti on toiminut.

Mediassa on alkanut ilmestyä juttuja siitä, miksi venäläiset ovat pysyneet rauhallisina, vaikka ihmiset kyllä tietävät, ettei Venäjän heikossa kunnossa oleva terveydenhoito selviä laajasta epidemiasta. Pääselityksenä on pidetty sitä, että venäläiset ovat tottuneet erilaisiin mullistuksiin viime vuosikymmeninä.

Valtaosa Venäjän virallisesti vahvistetuista tapauksia on saatu Italiasta. Viruksen saaneista ainakin kahdeksan on jo todettu terveiksi ja kotiutettu.