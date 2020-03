Pietari

Pietarin hengellinen akatemia on sisäoppilaitos, jossa opiskelijoiden päivärutiineihin kuuluu jumalanpalveluksia aamuin illoin.

Ensimmäinen alkaa arkisin aamukuudelta akatemian evankelista Johannekselle pyhitetyssä kirkossa. Pyhäpäivinä palvelus on erityisen näyttävä. Silloin pappeja on parikymmentä, ja palvelusta säestää kolme 30 hengen kuoroa.

Arkena kuorossa laulavat kirkkoslaaviksi myös akatemian kaksi suomalaista: ortodoksisen teologian opiskelija Harri Linna, 23, Itä-Suomen yliopistosta ja noviisi Mikael, 24, Valamon luostarista. Yllään heillä on ”koulupuvut” eli valkoinen kauluspaita ja musta viitta.

Liturgia kestää kaksi tuntia ja päättyy ehtoolliseen, johon kaikki opiskelijat osallistuvat.

Jumalanpalveluksia on paljon, jotta ne tulisivat tutuiksi tuleville ortodoksisen kirkon ammattilaisille. Pietarin hengellinen akatemia on kouluttanut pappeja, kanttoreita, munkkeja ja ikonimaalareita jo Pietari Suuren ajoista lähtien.

Akatemiasta on valmistunut muun muassa Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, patriarkka Kirill. Suomalaisista akatemiassa ovat opiskelleet muun muassa Oulun hiippakunnan eläkkeelle jäänyt metropoliitta Panteleimon sekä Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta Arseni.

Rehtorina toimii Pietarhovin piispa Siluan.

Opiskelijoita on kolmisensataa, joista 25 on ulkomaalaisia. Eniten on filippiiniläisiä, sillä Venäjän ortodoksinen kirkko tekee Filippiineillä lähetystyötä.

Lisäksi on muun muassa thaimaalaisia ja syyrialaisia sekä ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen kaksi suomalaista – Linna ja noviisi Mikael, siviilinimeltään Mikaeli Lappi.

Linna on Pietarissa opiskelijavaihdossa, munkkikokelas Mikael suorittamassa Valamon luostarissa saamaansa kuuliaisuustehtävää. Molempien ensisijaisena tavoitteena on oppia venäjän kieli.

”Voisin lukea laajemmin teologista kirjallisuutta venäjäksi ja tulevaisuudessa kääntää venäjästä suomeksi. Kirjallisuuden kääntäminen on perinteinen munkin tehtävä. Se on itsenäistä ja yksinäistä työtä, joten sitä pystyy hyvin tekemään luostarissa”, Mikael suunnittelee.

Harri Linna ja noviisi Mikael juovat kahvia oppilaitoksensa kahvilassa. Kuva: Nikolai Gontar

Linna tähtää papiksi. Hän on huomannut, että ortodoksisen teologian opiskelussa Suomessa ja Venäjällä on eroja. Pietarissa kirkon kanssa ollaan tiiviimmässä yhteydessä. Hengellisessä akatemiassa jokainen luento alkaa ja päättyy rukoilemalla.

”Suomessa tällainen tuntuisi yliopiston tiloissa hieman tunkeilevalta ja yksilön vapauden rajoittamiselta. Maallisessa yliopistossa ei voi vaatia uskonnon harjoittamista, vaan kyse on pelkästään tieteestä ja oppimisesta”, Linna huomauttaa.

Välillä tuntuu, että jumalanpalveluksia on hengellisessä akatemiassa vähän liikaakin. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella eli maallisessa yliopistossa niihin taas ei aina pääse. Kurssit pyörivät kirkollisista juhlapyhistä välittämättä.

”Saattoi olla joku ortodokseille suuri kirkollinen juhlapäivä, mutta kahdeksalta aamulla oli ruotsin tunti. Samaan aikaan oli liturgia kirkossa, joten välillä tuntui todella hassulta joutua menemään sinne ruotsin tunnille. Ruotsinopettajana oli tavallinen suomalainen, jolle juhlapäivä ei merkinnyt mitään”, Linna kertoo.

Pietarin hengellisessä akatemiassa on toisin. Kirkollisina juhlapyhinä opetus perutaan.

”Sen takia lauantai on varmaan myös työpäivä, koska kirkollisia pyhäpäiviä on niin paljon. Muuten emme ehtisi opiskella tarpeeksi”, Linna arvelee.

Harri Linnan ja noviisi Mikaelin yhtenä tavoitteena on oppia Pietarissa venäjää. Kuva: Nikolai Gontar

Linna ja noviisi Mikael opiskelevat Pietarin hengellisessä akatemiassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Suomen ja Venäjän ortodoksiset kirkot ovat perinteisesti pitäneet tiiviisti yhteyttä, mutta nyt välit ovat olleet muodollisesti poikki lähes puolitoista vuotta. Moskovan patriarkaatti katkaisi vuoden 2018 lokakuussa ehtoollisyhteyden Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin kanssa, jonka alaisuuteen Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu.

Moskovan patriarkaatin päätöksen taustalla on Ukrainan kirkon hallintaan liittyvä arvovaltakiista, jonka juuret juontavat Itä-Ukrainan sotaan. Ukraina on halunnut ottaa etäisyyttä Venäjään ja itsenäisen kirkon lujittamaan kansallista identiteettiä, mutta Venäjälle se ei ole sopinut. Sille Ukrainan kuuluminen Moskovan patriarkaattiin on ollut tärkeää historiallisista syistä ja valtapoliittisesti.

Konstantinopolin patriarkaatti tunnusti ensimmäisenä Ukrainan kirkon itsenäisyyden, mihin Moskovan patriarkaatti reagoi katkaisemalla ehtoollisyhteyden.

Viime vuonna Moskovan patriarkaatti katkaisi ehtoollisyhteyden Aleksandrian patriarkaatin kanssa, joka niin ikään tunnusti Ukrainan kirkon autokefaalisen eli itsenäisen paikalliskirkon aseman. Välit ovat samasta syystä poikki myös useimpien Kreikan kirkon hiippakuntien kanssa.

Ehtoollisyhteyden katkaiseminen on voimakas toimenpide, sillä se lopettaa kirkkojen yhteistyön.

Moskovan ja Konstantinopolin patriarkaattien raja kulkee Venäjän ja Suomen välillä, mutta kirkkokriisi on globaali.

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian apulaisprofessorin Pekka Metson mukaan tilanne on antanut Venäjän kirkolle oikeutuksen ryhtyä laajentamaan toimintaansa Keski-Euroopassa alueille, joilla se ei perinteisesti ole ollut.

Moskovan patriarkaatti on ottanut yhteyteensä Ranskassa toimivia, Konstantinopolin patriarkaatin alaisia seurakuntia.

”Venäjän kirkolla on ekspansiivinen ajatus laajentaa toimintaansa mielellään kaikkialle, missä venäläisiä on. Se synnyttää jännitteitä Moskovan patriarkaatin ja muiden kirkkojen välille”, Metso kuvailee.

Suomessa laajentumisyrityksiä ei ole ollut nähtävissä.

Suomen ortodoksisen kirkon piispat ovat muistuttaneet, että ehtoollisyhteys on katkaistu yksipuolisesti, ja pitäneet tilannetta valitettavana. Metson mukaan kyse on kirkollisesta reaalipolitiikasta.

”Asennemittaristolla se ei tarkoita sitä, että Venäjän papit suhtautuisivat aggressiivisesti tai vihamielisesti suomalaisiin. Suhteita on rajan molemmin puolin, mutta nyt emme voi tehdä sitä, mitä normaalisti tekisimme”, Metso selittää.

Käytännössä ehtoollisyhteyden katkaisu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suomalainen ortodoksi ei voi tällä hetkellä käydä ehtoollisella Venäjän kirkoissa.

Linna ja noviisi Mikael ovat poikkeuksia, sillä heillä on patriarkka Kirillin siunaus osallistua ehtoolliseen ja muihin sakramentteihin siinä missä muutkin hengellisen akatemian opiskelijat.

Välirikon yksipuolisuus näkyy siinä, että suomalaiset ortodoksit ovat vähentäneet virallisia vierailujaan Venäjälle, koska jumalanpalveluksiin osallistuminen on hankalaa. Sen sijaan venäläiset ortodoksit ovat edelleen tervetulleita palveluksiin Suomessa.

Kirkkokiistan aikana Suomessa on nähty arvovaltaisia venäläisiä vieraita. Hengellisen akatemian rehtori, piispa Siluan vieraili helmikuussa Joensuussa, Kuopiossa sekä Valamon ja Lintulan luostareissa.

Patriarkka Kirill puolestaan toteuttaa vuosikausia pohjustetun vierailunsa Suomeen toukokuussa. Metson mukaan välirikko vaikuttaa vieraiden ohjelmaan, joka yleensä rakentuu jumalanpalvelusten ympärille.

”Normaalisti ohjelmaan kuuluvat yhteiset jumalanpalvelukset ovat poissa.”

Kirill ei toimita yhteistä liturgiaa arkkipiispa Leon kanssa Uspenskin katedraalissa, vaan ainoastaan vierailee kirkossa.

”Yhteisen jumalanpalveluksen toimittaminen on kaunein ilmaisu olemassa olevalle yhteydelle. Kun sitä ei toimiteta, niin yhteyttä ei ole”, Metso sanoo.

Kirkkopoliittisen kriisin ei Metson mielestä tarvitse heijastua tavallisten ihmisten tasolle. Linna ja noviisi Mikael eivät pidä omaa opiskeluaan Venäjällä erikoisena kirkkojen kiistasta huolimatta.

”Mikäs sen parempi tapa lähestyä Venäjän kirkkoa ja parantaa suhteita kuin tulla tänne”, Mikael sanoo.

Alkuaan lapualainen noviisi Mikael on munkkikokelaana Valamon luostarissa Heinävedellä, mutta aikoo jatkaa opiskelua Pietarissa useita vuosia. Kuva: Nikolai Gontar

Noviisi Mikael on munkkikokelas Valamon luostarista Heinävedeltä, missä hän on asunut runsaan vuoden. Ennen luostariasukkaaksi ryhtymistä lapualainen Mikael opiskeli filosofiaa ja maailmankirjallisuutta Warwickin yliopistossa Coventryssä, Englannissa.

Opinnot sujuivat aluksi hyvin ja sitten huonosti. Ateistiksi lukiossa ryhtynyt Mikael löysi yliopistossa uudelleen kristinuskon ja kääntyi ortodoksiksi.

”Opin pikkuhiljaa käsittämään paremmin uskontoja ja niiden paikkaa maailmassa ja ihmisille.”

Opinnot hän suoritti lopulta toiseksi parhaalla arvosanalla. Sitä hän vain ei keksinyt, mitä tutkinnollaan tekisi.

”Sanotaan, että luostariasukkaan pitää muuttaa luostariin omasta tahdostaan ja mikään ei saa ajaa häntä siihen, mutta mielestäni se ei pidä ihan täysin paikkaansa. En kokenut yliopistossa, että minulle olisi auennut mitään muutakaan uraa”, Mikael sanoo.

Ortodoksiuskontoon tutustuessaan hän katsoi internetistä dokumentteja luostareista ja luki luostarikilvoituksesta. Luostariasukas luopuu muun muassa perheestä ja maallisesta omaisuudesta. Päivät täyttyvät rukoilemisesta ja työn tekemisestä.

Selvisi, että Suomessakin on ortodoksiluostari. Sinne oli pakko päästä.

”Luostari oli kaikista houkuttelevin vaihtoehto, kun kuulin, että sellainen on olemassa.”

Linnan vaihto-opiskeluvuosi päättyy kesällä. Sen jälkeen hän palaa Joensuuhun viimeistelemään maisterintutkinnon. Valmistumisen jälkeen odottaa työ ortodoksisena pappina jossain päin Suomea.

Venäjän kielen taidolle on käyttöä. Suomen ortodoksisen kirkon 60 000 jäsenestä noin 15 prosenttia on venäjänkielisiä.

”Seurakunnissa on paljon aktiivisia venäläisiä ortodokseja, mutta varsinkaan vanhemmat eivät usein osaa suomea. Heidän kanssaan tarvitaan venäjän kieltä, joten Pietari oli käytännöllisistä syistä paras paikka tulla opiskelijavaihtoon”, Linna sanoo.

Pietarin hengellinen akatemia on sisäoppilaitos, jossa ”koulupukuna” toimivat valkoinen kauluspaita ja musta viitta. Kuva: Nikolai Gontar

Noviisi Mikael aikoo jäädä hengelliseen akatemiaan kahdeksaksi vuodeksi. Valmistavat venäjän kielen opinnot kestävät kaksi vuotta, kandidaatintutkinto vie neljä vuotta ja maisteriopinnot kaksi.

Opinnot Pietarissa olivat oma haave, mutta luostarista hän sai sen toteutukseen tarvitsemaansa rohkaisua. Opiskelu on kuuliaisuustehtävä, sillä kuuliaisuusveljenä hänen tulee noudattaa jokaista luostarissa annettua käskyä.

”Kuulostaa rajulta, etenkin kun nykypäivänä on niin paljon individualismia. Ihmiset haluavat tehdä kaiken omaa itseään toteuttaakseen, mutta se on raskasta. Itse koin yliopistossa, että se on vain todella raskasta.”

Mikaelin mielestä päätösvallan antamisesta toiselle ihmiselle voi olla apua. Luostarissa kyvyt ja lahjat on joka tapauksessa tunnistettu paremmin kuin yliopiston uraohjauksessa.

”Tarkoitus on palata luostariin täältä sellaisella kykypaketilla – set of abilities”, Mikael virnistää.