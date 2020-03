Koronavirukseen liittyvien huijausten määrät lisääntyivät Britanniassa epidemian puhkeamisen jälkeen. Brittiläinen The Independent-lehti kirjoittaa, että petoksia torjuva viranomainen kirjasi helmikuussa 21 koronaepidemiaan liittyvää petostapausta. Huijausten yhteenlaskettu tappio teki yli 800 000 puntaa.

Lähes puolissa tapauksista uhrit yrittivät ostaa hengityssuojaimia vilpillisiltä verkkosivustoilta.

Britanniassa on myös lähetetty tietojenkalastelusähköposteja muun muassa Maailman terveysjärjestön WHO:n nimissä. Viestien tarkoituksena on ollut huijata ihmisiä avaamaan haitallisia linkkejä ja paljastamaan arkaluontoisia tietoja.

Ammattihuijarit ovat myös väittäneet tarjoavansa luettelon tartunnan saaneista ihmisistä, jos käyttäjä klikkaa linkkiä, tai he ovat pyytäneet ihmisiä suorittamaan maksun kryptovaluutassa potilastietojen saamiseksi.

Petoksiin erikoistuneet huijaritkin ovat käyttäneet koronavirusta verukkeena viedä ihmisiltä rahaa. Britanniassa ainakin yksi huijari väitti tarvitsevansa rahaa koronavirustartunnan hoitojen rahoittamiseen.

Koronavirus on myös synnyttänyt uudentyyppistä rikollisuutta Euroopassa. Viime viikolla ranskalainen radioasema RFI kertoi, että Pariisissa sijaitseva Kiinan suurlähetystö on varoittanut matkailijoita terveydenhuollon virkamiehinä tai poliiseina esittäytyvistä huijareista, jotka ovat lähestyneet hengityssuojaa käyttäviä turisteja ja sakottaneet heitä jopa 150 eurolla.

Ranskalaismies pukee hengityssuojainta sairaalan edustalla Vannesissa tiistaina. Ranskassa kasvojen peittäminen julkisella paikalla on sallittua vain terveysperusteella. Kuva: STEPHANE MAHE / Reuters

Huijarit ovat hyödyntäneet Ranskassa vuodesta 2010 voimassa olevaa lakia, joka kieltää kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla. Ranskan viranomaisten mukaan laki ei koske terveysperustaista kasvojen peittämistä.

Sunnuntaina myös Suomen poliisi tiedotti ensimmäisestä koronavirushuijauksesta. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii lauantaina Vihdissä tapahtunutta varkautta, jossa ”koronavirustutkijoiksi” tekeytyneet miehet anastivat 2 000 euroa käteistä ja lukuisia arvoesineitä.

Hengityssuojaimien ja käsien desinfiointiaineiden kysyntä on lisääntynyt huomattavasti eri puolilla maailmaa. Amerikkalainen CNN kertoo, että verkkokauppa Amazonin käyttäjät ovat hakeneet verkkokaupasta tuotteita hakusanalla hengityssuojain (N95 mask) yli 862 000 kertaa helmikuussa. Vastaava luku joulukuussa oli 4 500.

Kysyntä on myös kasvattanut hengityssuojainten hintaa. The New York Times esimerkiksi kertoo, että Amazonin myyjät ovat pyytäneet hengityssuojaimista jopa 10 dollaria kappaleelta, vaikka keskimäärin 100 hengityssuojaimen paketin hinta on ollut kahdeksan dollaria. Verkkokauppa on varoittanut myyjiään kohtuuttomista hinnankorotuksista porttikiellon uhalla.

Joissain maissa viranomaiset ovat ryhtyneet valvomaan hengityssuojainten hintaa. The Bangkok Postin mukaan Thaimaan hallitus on asettamassa hengityssuojaimet ja alkoholipohjaiset käsienpuhdistusaineet luetteloon, jonka tuotteiden hintoja säätelee valtio.

Venäjällä viranomainen taas on tehnyt yllätystarkastuksia apteekkeihin.

Venäläinen sanomalehti Kommersant kertoi torstaina poliisin paljastaneen Itä-Siperiassa toimineen farmasia-alan kartellin. Kartellin muodosti viisi yritystä, ja ne toimivat Krasnojarskin alueen suurissa kaupungeissa. Yritysten epäillään nostaneen hengityssuojainten hintaa 132–408 prosenttia joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä.

Hengityssuojainten ja lääketarvikkeiden varkaudet ympäri maailmaa ovat myös yleistyneet.

The Wall Street Journal kertoi, että toissa viikolla Ranskan Marseillessa varkaat veivät ainakin 2 000 hengityssuojainta sairaalan leikkausosastolta.

Espanjassa lääkäri jäi kiinni, kun hän yritti viedä 12 hengityssuojaimia sisältävä laatikkoa varastosta, kun taas Japanissa Punaisen ristin sairaala ilmoitti 1 500 hengityssuojaimen katoamisesta viime kuussa. Taiwanin rannikkovartiosto puolestaan pysäytti kalastusaluksen, jossa yritettiin salakuljettaa yli 70 000 hengityssuojainta pois maasta. Ukrainan rajaviranomaiset ilmoittivat löytäneensä viisi muovipussillista hengityssuojaimia Romanian rajalta. Viranomaisten mukaan salakuljettajat pakenivat paikalta moottoripyörällä.

Kiina on maailman suurin hengityssuojainten tuottaja, ja sekin on joutunut vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Time-lehden mukaan Kiina on ilmoittanut pystyvänsä tuottamaan 20 miljoonaa hengityssuojainta vuorokaudessa, mutta valmistajien arvioiden mukaan pelkästään kotimainen kysyntä on noin 50–60 miljoonaa kappaletta päivässä.

Jotkut yritykset ovatkin vaihtaneet toimialaa ja alkaneet valmistaa hengityssuojaimia. Esimerkiksi Foxconn, joka valmistaa Applen puhelimia Kiinassa, on keskittänyt osan toiminnastaan hengityssuojainten valmistamiseen. Myös Etelä-Kiinassa toimiva autonvalmistaja on siirtynyt tekemään hengityssuojaimia.

Kova kysyntä on kuitenkin synnyttänyt myös lukuisia maanalaisia tuotantolinjoja. Esimerkiksi Indonesian pääkaupungissa Jakartassa poliisi teki ratsian laittomaan tehtaaseen. Liike tuotti ja myi hengityssuojaimia, joita ei ollut valmistettu terveysstandardien mukaisesti.

Poliisi tutki maanantaina hengityssuojaimia indonesialaisessa kaupassa, jota epäiltiin laittomien tuotteiden tuomisesta Kiinasta ja niiden uudelleen pakkaamisesta. Kuva: AFP

Viime päivinä ainakin Yhdysvaltojen ja Hongkongin on raportoitu hyödyntävän vankeja hengityssuojainten ja käsien desinfiointiaineiden tuotannossa. Brittiläisen The Guardianin mukaan Hongkongissa sijaitsevan naisvankilan vankeja on pyydetty työskentelemään jopa yövuoroissa nostaakseen tuotantovolyymia.

Lehden tietojen mukaan noin 100 naisvankia työskentelee kuusi päivää viikossa 6–10 tunnin työvuoroissa. Vangeille maksetaan heidän tekemästään kolmivuorotyöstä kuukaudessa noin 800 Hongkongin dollaria eli 90 euroa.

Vankien oikeuksien puolesta kampanjoivat aktivistit ovat huomauttaneet, että palkka on huomattavasti alle Hongkongin minimipalkan, ja monet pitävät toimintaa hyväksikäyttönä ja nykyaikaisen orjuuden muotona.

Hongkongin hallitus on kieltänyt väitteet orjuudesta ja ilmoittanut, että yövuorossa työskentelevät tekevät sitä vapaaehtoisesti.

Maanantaina myös Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti, että osavaltio aikoo käyttää vankeja valmistaakseen lähes 400 000 litraa käsienpuhdistusainetta muun muassa kouluihin ja valtion virastoihin.

Maanantaina tiedotustilaisuudessa Cuomo sanoi, että päätös käsien puhdistusaineen valmistuksesta on vastaus koronaviruksen aiheuttamaan hygieniatuotteiden kysyntään.

Lausunto herätti kritiikkiä.

Esimerkiksi demokraattipuolueen kongressin edustaja Ayanna Pressley piti ironisena osavaltion aikeita käyttää vankityövoimaa käsien puhdistusaineen valmistamisessa varsinkin siksi, että vangit elävät usein epäinhimillisissä olosuhteissa, eikä heillä itsellään ole mahdollisuutta käyttää käsisaippuaa tai käsien desinfiointiainetta.

Maailmalla jylläävä koronaepidemia on kultakaivos myös lääkeyhtiöille.

Venäjän kilpailuviranomainen totesi tällä viikolla venäläisen lääkeyhtiön rikkoneen mainoslakia.

Useiden venäläisten tiedotusvälineiden mukaan tammikuun lopulla radiossa pyörineessä mainoksessa väitettiin brändin influenssan hoitoon tarkoitettujen viruslääkkeiden tehoavan uudenlaiseen koronavirukseen. Mainoksessaan yhtiö vetosi ”tutkimusten antamaan näyttöön siitä, että tuote toimii jopa koronavirusta vastaan”.

Kahden päivän päästä mainoskampanjan käynnistämisestä lääkeyhtiötä vastaan tehtiin kantelu.

Venäjän terveysministeriön mukaan mainosväite ei vastannut lääkkeen käyttöohjetta. Lääkepaketin ohjeet eivät sisältäneet mainintaa lääkkeen todennetusta tehosta uuden koronaviruksen hoidossa.

Nyt lääkeyhtiötä uhkaa jopa puolen miljoonan ruplan sakko mainoslain rikkomisesta.

Taloussanomalehti RBK:n mukaan mainos ehti pyöriä vain 26 kertaa kolmella radiokanavalla Moskovan ja Pietarin taajuuksilla.

Silti lääkettä valmistavan yhtiön lääkemyynti kasvoi 27. tammikuuta ja 2. helmikuuta välisenä aikana 14 prosenttia aikaisempaan viikkoon verrattuna. Helmikuun ensimmäisellä viikolla kasvu oli 15 prosenttia ja toisella 24 prosenttia.

Sanomalehti Vedomosti kertoo, että koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen kaikkien influenssahoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kysyntä samana ajankohtana maassa on kasvanut 50–80 prosenttia.