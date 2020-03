Italia on sulkenut muiden muassa kouluja ja lähes kaikki yritykset yrittäessään hidastaa koronaviruspandemiaa. Kuva: Matteo Trevisan

Italiassa maanantaihin mennessä on todettu yhteensä 24 747 koronavirustartuntaa. Kuolleita on viimeisimpien tietojen mukaan 1 809. Tällä hetkellä yli 90 prosenttia sairastuneista sairastaa koronavirusta lievästi. Italiassa on raportoitu myös 2 335:n parantuneen koronaviruksesta maanantaihin mennessä.

Italian terveysministeriö julkaisi perjantaina päivitetyt luvut koronavirukseen liittyvistä kuolemista ikäryhmittäin. Tilastojen valossa erityisesti yli 70-vuotiaat ja useita perussairauksia sairastavat henkilöt näyttävät menehtyvän muita useammin koronavirukseen.

Tilastojen julkaisun hetkellä Italiassa oli raportoitu yhteensä 1 016 kuolemaa. Tautikuolleisuus on tällä hetkellä Italiassa viiden prosentin luokkaa. Miehet näyttävät menehtyvän naisia useammin koronavirustartuntaan Italiassa.

Kuolemantapauksia on rekisteröity eniten 80–89-vuotiaiden ikäryhmässä, yhteensä 445. Koronavirustartuntaan menehtyneiden potilaiden keskimääräinen ikä oli 79,4 vuotta.

Seuraavaksi yleisin ryhmä oli 70–79-vuotiaat. Ikäryhmässä on todettu 362 kuolematapausta. Myös yli 90-vuotiaiden ryhmässä esiintyi koronaviruskuolemia, mutta huomattavasti vähemmän kuin 70–79 ja 80–89-vuotiaiden ryhmässä, 98 kuolemantapausta. Yli 90-vuotiaista tartuntaan menehtyy kuitenkin suhteellisesti suurempi osuus, lähes 20 prosenttia tartunnan saaneista yli 90-vuotiaista.

Italian kuolintilastojen mukaan suurimmalla osalla, 642 ihmisellä oli jokin perussairaus koronavirustartunnan lisäksi. Lähes puolella koronatartuntaan menehtyneistä esiintyi kolme tai useampi sairaus samanaikaisesti.

Ylivoimaisesti suurimmalla osalla, eli 76 prosentilla, perussairauksia sairastavista ja koronavirukseen kuolleista oli verenpainetauti. Lisäksi kuolemaan johtaneissa tartuntatapauksissa 37 prosentilla potilaista esiintyi sydänlihaksen hapenpuutetta ja diabetesta. Sydämen rytmihäiriöitä esiintyi 26,5 prosentilla. Menehtyneistä 19 prosentilla oli yli viisi vuotta jatkunut syöpä ja 17 prosentilla ilmeni kroonista munuaisten vajaatoimintaa.

Lisäksi koronavirukseen menehtyneillä potilailla ilmeni perussairauksia, kuten keuhkoahtaumaa (9,7%), verisuonten kalkkeutumiseen liittyviä sairauksia (8,2%), dementiaa (4,5%) ja kroonista maksasairautta (2,6%).

Lukujen valossa koronavirusepidemiaan näyttää kuolevan nyt Italiassa huomattavasti nopeammin kuin Kiinassa. Sunnuntaina Italiassa raportoitiin 368 uutta kuolemantapausta. Luku on suurempi kuin Kiinassa, jossa epidemian huippuaikana helmikuun lopussa raportoitiin enimmillään 150 kuolematapausta.

Tupakointi voi lisätä riskiä menehtyä koronavirukseen

Italialaistutkimuksessa on myös osoitettu, että tupakoinnilla ja koronaviruksen vakavamuotoisella sairastamisella saattaa olla yhteys.

Tutkimuksen mukaan aktiivinen ja passiivinen tupakansavu vahingoittaa vakavasti terveyttä ja edistää hengitystieinfektioita. Siksi koronaviruksella voi olla vakavampia seurauksia tupakoitsijoiden keskuudessa.

Kolmanneksella koronatartuntaan sairastuneella tupakoitsijalla taudin oireet olivat vakavammat kuin tupakoimattomilla. Tupakoitsijoilla arvioitiin myös olevan kaksinkertainen riski joutua tehohoitoon ja hengityskoneeseen. Tämä voi myös selittää vakavasti sairaiden potilaiden keski-iän laskun Lombardian alueella ja tuoreet tiedot, joiden mukaan nuorten aikuisten osuus tehohoidon potilaista on kasvanut.

Italialaistutkimuksen tiedot perustuvat WHO:n ja Kiinan tautientorjunta- ja ehkäisykeskuksen helmikuussa julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan miesten riski kuolla virukseen oli vahvistettujen tapausten kohdalla 4,7 prosenttia, kun vastaava luku naisten kohdalla oli vain 2,8 prosenttia.

Kiinan kohdalla riskiin menehtyä virukseen sukupuolen perusteella vaikutti se, että Kiinassa tupakoitsijoita on huomattavasti enemmän miesväestön kuin naisväestön keskuudessa.

Kiinalaistutkimus voi selittää sukupuolieroja kuolemissa myös Italiassa. Maassa on menehtynyt koronavirustartuntaan huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia.

Yksi selitys saattaa olla italialaisten tupakanpoltto. Esimerkiksi YK:n dataan perustuvasta tutkimusaineistoista selviää, että 28 prosenttia italialaisista miehistä ja 19 prosenttia naisista tupakoi.