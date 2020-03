Suomessa koulut menevät kiinni keskiviikkona, hallitus tiedotti maanantai-iltana. Käytännössä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Voit lukea hallituksen päätöksistä tarkemmin täältä: Tässä ovat kaikki hallituksen poikkeukselliset toimet koronaviruksen hillitsemiseksi – vaikuttavat lähes jokaisen kansalaisen arkeen

Yhdysvalloissa miljoonat lapset jäivät kotiin jo maanantaina. Yli 30 osavaltiota oli maanantaihin mennessä ilmoittanut, että koulut suljetaan, kertoo USA Today -lehti. Sulkulista sisältää myös New Yorkin ja Los Angelesin julkiset koulut.

Yhdysvalloissa koulut aloitetaan yleensä viiden tai kuuden vuoden iässä, mutta tätä nuoremmatkin lapset voivat olla kouluissa varhaiskasvatuksessa. Koulujen sulkeminen aiheuttaa lastenhoito-ongelmia miljoonille ja miljoonille perheille.

Jotkut työnantajat, kuten sairaalat, tarjoavat hätätilanteisiin lastenhoitopalveluita, joita nyt pyritään laajentamaan. Mutta eri puolilla maata koulujen sulkemisesta seuraavat käytännön ongelmat näyttävät yhdysvaltalaiseen tapaan jäävän suurelta osin yksilöiden ratkaistaviksi.

New Yorkissa maan suurimman koulupiirin sulkeminen jättää kotiopetukseen 1,1 miljoonaa koululaista.

Suomalaisamerikkalainen kahden lapsen äiti Anna Vuoria muutti kolme viikkoa sitten kahdentoista New Yorkin vuoden jälkeen takaisin Suomeen.

Maanantaina Vuoria seurasi newyorkilaisten vanhempien Facebook-keskusteluita lastenhoitojärjestelyistä. Moni oli jäänyt etätöihin. Lisäksi luovien alojen työntekijät tarjosivat verkossa perheille esimerkiksi musiikki- ja tanssitunteja.

Suomeen palannut Vuoria on huomannut eron vanhempien suhtautumisessa koronavirukseen maiden välillä. Suomessa ystäväpiirin lapsiperheet odottivat huoletta viranomaisten käskyjä, kun taas Yhdysvalloissa Vuorian tuttavat olivat jo ennen koulujen sulkupäätöstä päättäneet pitää lapsensa kotona.

New Yorkin osavaltion pääkaupungissa Albanyssa asuva kahdeksanvuotiaan lapsen äiti Anna Kivenheimo on myös seurannut vanhempien keskusteluita tilanteesta.

”Vanhemmat näyttävät nojautuvat isovanhempiin ja toisiinsa lastenhoidossa, mutta kyllä iso osa vain jää kotiin, vuorottelee työaikoja vanhempien välillä tai jää karanteeniin”, Kivenheimo kertoo HS:lle Facebookissa.

Lisäksi kotiäidit hoitavat myös naapurien ja ystävien lapsia.

Yhdysvalloissa koulut suljettiin ennen kuin moniin käytännön kysymyksiin oli ratkaisua. Albanyssa alakoulun opettajana työskentelevä Ida-Marie Lindberg kertoo, että ohjeet ovat muuttuneet päivästä toiseen.

”Koulurakennus pidetään auki tällä viikolla, ja vanhemmat voivat soittaa ja sopia ajan tulla hakemaan lastensa koulutöitä”, hän kertoo.

Lindberg kertoo, että opettajat kokoontuivat maanantaina suunnittelemaan etäopetusta. Hänellä itsellään on kaksi kouluikäistä lasta.

Tyhjä ravintola Los Angelesissa sunnuntaina. Kuva: Apu Gomes / AFP

Yhdysvalloissa koulut miettivät, jatketaanko ruokailun järjestämistä vähävaraisten perheiden lapsille. Kevääseen ajoittuu myös valtakunnallisia kokeita, ja koulujen on myös ratkaistava, järjestetäänkö kokeita – ja jos järjestetään niin miten.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio määräsi kaupungin viranomaiset laatimaan 24 tunnissa suunnitelman, miten kouluista pois jääville lapsille järjestetään hoivaa. Sitä olisi järjestettävä erityisesti niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla, kuten terveydenhuollossa. Myös lasten ruokailu olisi järjestettävä, de Blasio sanoo The New York Timesin mukaan.

Tämän viikon aikana ryhdytään valmistelemaan etäopetuksen järjestämistä. Jotkin koulukeskukset avataan 23. maaliskuuta. Niissä tarjotaan neuvontaa ja palveluja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, kuten kodittomille.

Blasio sanoo, että tavoitteena on avata koulut jälleen 20. huhtikuuta. Hän kuitenkin varoitti, että se voi olla liian optimistista.

Suomessa hallituksen poikkeustoimet ovat alkuun voimassa 13. huhtikuuta asti.

Myös ravintoloiden sulkeminen on iso isku yhdysvaltalaisten arjelle ja taloudelle. Esimerkiksi New York ja Los Angeles ovat ilmoittaneet, että baarit ja ravintolat suljetaan. Myös Kalifornian, Ohion, Illinoisin ja Washingtonin osavaltiot ovat päättäneet, että ainakin baarit ja ravintolat suljetaan. Erilaisista kielloista satelee uutisia ympäri liittovaltiota.

Etenkin miljoonakaupungeissa ravintoloihin ja baareihin kytkeytyvä liiketoiminta on valtavaa. Ne tarjoavat työtä suurelle määrälle ihmisiä, kuten tarjoilijoille, kokeille, tarjoilijoille, ovimiehille ja kuljetustehtävissä toimiville.

Kun esimerkiksi New Yorkin ravintolat pysähtyvät, niissä työnsä menettävät työntekijät joutuvat ahdinkoon. Usein he ovat pienipalkkaisia ja vailla kattavaa sairausvakuutusta.

Ahdinkoon joutunee myös iso joukko ravintoloiden omistajia, sillä kun ravintola sulkeutuu, tulovirta tyrehtyy. Ravintolat toimivat tyypillisesti pienillä voittomarginaaleilla.

New Yorkissa ja Los Angelesissa on määrätty myös baarit, ravintolat ja teatterit suljettaviksi, uutistoimistot kertovat. New Yorkissa sulkumääräys tulee voimaan tiistaina kello 9, New York Times -lehti kertoo.

”Nämä paikat ovat osa kaupunkimme sydäntä ja sielua. Ne ovat osa sitä, mitä newyorkilaisena oleminen tarkoittaa, mutta kaupunkiamme uhkaa ennenkuulumaton uhka, pormestari Bill de Blasio varoittaa.

”Elämämme muuttuu tavalla, jota emme voineet kuvitella vielä viikko sitten”, Blasio sanoi sunnuntaiyönä New York Timesin mukaan.

Ohion kuvernööri Mike DeWine valittelikin USA Todayn mukaan ravintolatyöntekijöiden ahdinkoa.

”En voi kertoa, kuinka pahoillani olen, mutta työskentelemme lieventääksemme kärsimyksiä. Tavoitteemme on saada kaikki tästä läpi.”

Sulkemisaallosta sunnuntaina ilmoittanut New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi, että kaupunkilaisilta vaaditaan nyt ”sota-ajan mentaliteettia”. Konserttejakaan ei sovi toistaiseksi järjestää.

Yhdysvaltojen tartuntatautiviranomainen CDC (Centers fo Disease Control and Prevention) suosittelee, ettei maassa järjestetä kahdeksaan viikkoon tapahtumia, jotka kokoavat yli 50 ihmistä. New York oli jo aiemmin kieltänyt tapahtumat, jotka kokoavat yli 500 ihmistä.

Muutokset leviävät kaikille yhteiskunnan aloille. Tuomioistuimetkin siirtävät rikosjuttujen käsittelyä hamaan tulevaisuuteen.