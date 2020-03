Lapsi kuoli tulipalossa Kreikan pakolaisleirillä

Lapsi kuoli tulipalossa Lesboksen pakolaisleirillä Kreikassa maanantaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Lesboksen saarella sijaitsee Euroopan isoin siirtolaiskeskittymä. Saaren Moria-leiri on rakennettu asuttamaan 3 000 ihmistä, mutta tällä hetkellä siellä asuu yli 19 400 ihmistä.

Tulipalon syy ei ole vielä selvillä, mutta se levisi ainakin muutamaan telttaan ja asuntoina käytettyihin rakennelmiin. Kuollut tyttö on lehtitietojen mukaan kuusi tai seitsemän vuotta vanha.

Elinolosuhteet ovat huonot Lesboksen pakolaisleirillä. Ahtauden lisäksi leirillä on huonosti saatavilla puhdasta vettä, ja hygieniasta on vaikea huolehtia. Leirillä on todettu myös ainakin yksi koronavirustartunta.

Kreikassa on tällä hetkellä yli 115 000 siirtolaista. Maaliskuun alussa Turkki aloitti päästämään maan rajan yli siirtolaisia Eurooppaan. Kreikka pyysi maaliskuun alussa EU:lta apua rajavalvontaan.