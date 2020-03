Brittihallitus antoi uudet koronaohjeet: löyhä ja kritisoitu linja muuttui selvästi tiukemmaksi

Lontoo

Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti maanantaina Britannian koronalinjausten selvistä tiukennuksista. Hallituksen aiempi löyhä linjaus viime torstailta ehti kerätä paljon kritiikkiä viikonlopun aikana.

Toisin kun moni muu Euroopan maa, brittihallitus välttää kuitenkin yhä suoria käskyjä ja julkisten paikkojen sulkemista.

Johnsonin mukaan kiristyksiin ryhdytään, koska tartuntojen määrä on kasvamassa nopeasti. Lontoon alue on tässä pari viikkoa muuta maata edelle. Ilman entistä rajumpia toimia tartuntojen määrä kaksinkertaistuu aina viiden kuuden päivän välein.

Tiukennuksista huolimatta esimerkiksi kouluja ei suljeta. Sulkemispäätös voi tulla myöhemmin.

Suomen hallitus päätti maanantaina, että koulut sulkeutuvat keskiviikkona.

Uusien ohjeiden mukaan kaikkien niiden perheellisten, joilla on yskää tai kuumetta, pitää pysyä nyt kotona kahden viikon ajan. Vielä viime torstaina ohje oli seitsemän päivää.

Nyt uusi määräys koskee myös oireellisen perheenjäseniä.

Yksin asuvien kohdalla eristyksissä pitää olla yhä vain seitsemän päivää.

Toinen kehotus on lopettaa kaikki tarpeeton sosiaalinen kanssakäyminen.

”Nyt pitää lopettaa kaikki muut kuin aivan välttämättömät kontaktit muiden kanssa sekä kaikki tarpeeton matkustaminen”, Johnson sanoi maanantaina suorana lähetetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kehotus koskee kaikkia. Jokaisen joka vain pystyy, tulee tehdä töitä kotona. Pubeihin, klubeihin, ravintoloihin, teatteriin ynnä vastaaviin paikkoihin ei tule enää mennä. Vierailuja esimerkiksi vanhainkodeissa pitää välttää.

Johnson ei kuitenkaan sanonut suoraan, että ravintolat ja teatterit pitäisi sulkea. Sen sijaan hän pitää sitä loogisena lopputulemana. Tarvittaessa valtiovallan toimenpiteitä kiristetään.

”Tästä tulee iso haaste niin pienille kuin isoillekin yrityksille”, Johnson sanoi.

Kolmanneksi hallitus saattaa kehottaa jo loppuviikosta lähtien kaikkia yli 70-vuotiaita, raskaana olevia naisia sekä muuten erityisen haavoittuvaisia pysymään kotona seuraavat 12 viikkoa tai jopa pidempään.

”On erittäin tärkeää, että he eivät saa tartuntaa ja joudu nyt sairaalaan”, hallituksen terveysneuvoantaja Chris Whitty sanoi.

Britanniassa vahvistettuja koronavirustartuntoja on tähän mennessä 1 543. Vahvistamattomia tartuntoja on todennäköisesti huomattavasti enemmän. Kuolleita on 53.

Britannia aikoo lisätä koronavirustestausta.

Whittyn mukaan seuraavista viikoista ja kuukausista tulee Britannian terveydenhuoltojärjestelmälle erittäin vaikeat.

”Meidän ei kannata olla sen harhaluulon varassa, että tämä olisi ohi viikoissa. – – Tämä on maraton, ei pikamatka.”

Whittyn mukaan yksi isoista kysymyksistä on nyt se, kuinka monella henkilöllä on koronavirustartunta ilman mitään oireita.