TALLINNA

Monet valtiot sulkevat nyt rajojaan hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Se panee rajoja usein ylittävät ihmiset vaikean valinnan eteen. Pitäisikö lähteä vai jäädä?

Tallinnan satamassa oli maanantaina hyvin hiljaista. Tiistaista alkaen Viroon pääsevät enää Viron kansalaiset ja heidän ulkomailla asuvat omaisensa sekä ne, joilla on oleskelulupa tai oleskeluoikeus. Myös Suomen hallitus ilmoitti maanantaina valmistautumisesta Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla.

Samalla sekä Viro että Suomi ovat pyytäneet kaikkia ulkomailla oleskelevia kansalaisiaan palaamaan maahan. Kotimaan kutsua totteli virolainen Raili Eldemeel, joka matkasi Tallinnaan Suomesta, missä hän oli ollut raskaana olevan tyttärensä luona.

Tyttären laskettu aika on kuukauden päästä. Eldemeeliä surettaa, ettei hän voi olla lapsensa tukena.

”Kun Viro kutsuu omiaan takaisin, niin ei auta muuta kuin totella”, Eldemeel toteaa.

Viron kutsuun vastannut Raili Eldemeel toivoi, että koronatilanne väistyisi pian, jotta hän pääsisi tapaamaan lasta odottavaa tytärtään Suomeen. Kuva: Marko Mumm

Sen sijaan Suomessa jo vuosia tarjoilijana keikkatöitä tehneelle Katrin Pormanille päätös palata Viroon oli helppo. Työt Suomessa on peruttu, ja hänelle tärkeät asiat ja ihmiset ovat Virossa.

”Olisi kauheaa jäädä sinne [Helsinkiin] yksin kuukaudeksi, varsinkin jos ei olisi töitä. Toivotaan, että tämä tilanne menee äkkiä ohi”, Porman sanoo.

Laivalla oli Pormanin mukaan yllättävän vähän ihmisiä. Tunnelma oli hiljainen ja vakava, eivätkä ihmiset jutelleet keskenään.

Matkustusrajoituksista huolimatta maanantaina Tallinnaan saapuu vielä muutama viime hetken turisti. Joillakin on kaljakärrytkin mukana. Eräs suomalainen pariskunta kertoo, että hieroja ja hotelli on varattu illaksi. He palaavat seuraavana päivänä takaisin Suomeen.

Tiistaista alkaen risteilyjä ei enää myydä Helsinki–Tallinna-välille. Laivayhtiö Tallink kertoo, että yhdensuuntaiset reittimatkat ovat yhä mahdollisia, jotta ihmiset voivat palata kotimaihinsa.

Suomessa keikkatöitä tekevä Katrin Porman palasi Viroon, koska työt loppuivat Helsingissä. Kuva: Marko Mumm

Liis Pihu ja sylissä oleva Milenna sekä omaa laukkua kantava Brianna matkaavat kotiin Suomeen, missä he jäävät 14 päivän karanteeniin. Kuva: Marko Mumm

Myöskään Suomeen lähteville laivoille ei maanantaina ollut tungosta. Suomessa asuva Liis Pihu ja hänen lapsensa Brianna ja Milenna olivat olleet isovanhemmilla kylässä Virossa, mutta nyt perhe oli matkalla takaisin kotiin Kirkkonummelle.

Paluun jälkeen Brianna ja Milenna eivät mene päiväkotiin ainakaan pariin viikkoon. Hotellialalla työskentelevä Pihu jää kotiin lasten kanssa, sillä hotelli on kiinni eikä töitä ole.

Valtaosa Suomeen lähtijöistä vaikuttaa olevan yksittäisiä työmatkailijoita sekä Suomeen palaavia lomailijoita, joukossa muun muassa 76 hengen porukka julkisen alan eläkeläisten liitosta. He ovat olleet viikon Pärnussa kylpylälomalla, tosin kylpyläosastot menivät kiinni jo perjantaina.

”Pärnusta kertoivat, että lähtömme jälkeen koko kylpylähotelli menee kiinni. Suomalaiseläkeläisten voiminhan se toiminta pyörii, ja nyt suomalaisia ei enää tule”, kertoo Maria Rudov-Terävä.

Raija Immonen, Maria Rudov-Terävä ja Sirkka Härkönen palasivat maanantaina kylpylälomalta Pärnusta. Tosin kylpemisosuus oli jäänyt vähemmälle, sillä kylpylät suljettiin Virossa jo perjantaina. Kuva: Marko Mumm

Tiistaista lähtien kaikki Baltian maat ovat kiinni, kun sekä Viro, Latvia että Liettua sulkevat rajansa ulkomaalaisilta.

Pohjoismaista rajansa ovat sulkeneet Norja ja Tanska.

EU-maista myös Tšekki, Saksa, Itävalta, Unkari, Kypros ja Kreikka ovat sulkeneet rajansa tietyin rajoituksin. Myös Portugalin ja Espanjan välinen raja on kiinni. Rajavalvontaa on tiukennettu Sveitsissä, Kroatiassa ja Sloveniassa.

Balkanin maat sekä Turkki ovat myös rajoittaneet maahantuloa tietyistä maista. Euroopan ulkopuolella rajoja kiinni ovat panneet Vietnam, Kazakstan, Jordania, Libanon sekä tietyin rajoituksin Venäjä sekä Yhdysvallat, joka on kieltänyt matkustamisen Euroopasta, Britanniasta ja Irlannista.

Useat maat ovat kehottaneet ulkomailla oleskelevia kansalaisiaan palaamaan kotimaihinsa, sillä lähteminen vaikeutuu päivä päivältä. Rajat ympäriltä sulkeutuvat, ja lentoyhtiöt lakkauttavat reittejä. Kaikkea matkustamista on myös kehotettu välttämään.

Vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin ydinperiaatteita, ja EU-komissio on vaatinut jäsenmaita koordinoimaan toimintaa keskenänsä niin, ettei rajojen sulkemisesta aiheutuisi haittaa esimerkiksi tavaraliikenteelle.

Monet maat ovatkin olleet myötämielisiä sen suhteen, että ihmisten annetaan palata koteihinsa. Latvia ja Liettua antavat esimerkiksi Keski-Euroopasta palaavien Viron kansalaisten matkata maidensa läpi maaliskuun 19. päivän loppuun asti. Tanskan ulkoministeri on luvannut myös, että ihmisillä olisi mahdollisuus matkustaa Tanskan läpi Saksasta Ruotsiin yksityisautoilla.

Virossa rajavartijoiden harkinnassa on päästää maahan ulkomaisia ihmisiä, joilla on virolaisia lähisukulaisia tai puoliso.

Siivoojat ahkeroivat likipitäen tyhjässä terminaalissa maanantaina Tallinnassa. Kuva: Marko Mumm

Näinä poikkeuksellisina aikoina tilanteet muuttuvat nopeasti, sen tietävät ruotsalaiset Isariya Jantharangsee ja Glenn Emilsson. Rajojen sulkeutuminen on heittänyt ystävykset erikoiseen seikkailuun neljän maan läpi.

Emilsson oli ollut vierailulla Liettuassa lääkäriksi opiskelevan Jantharangseen luona. Hänen oli tarkoitus palata Tukholmaan sunnuntaina Latvian Riiasta lähtevällä risteilyllä.

Jantharangsee oli sunnuntaina viemässä Emilssonia autolla Liettuasta Latviaan, kun tieto Riian-yhteyden perumisesta tuli. Kaverukset päättivät lennosta jatkaa matkaansa Viroon, mistä Emilssonin olisi pitänyt jatkaa yksin matkaa Tallinnan ja Helsingin kautta Tukholmaan.

Ruotsalaisnuoret yöpyivät Tallinnassa. Maanantaiaamuna Liettua sulki rajan kaikilta ulkomaisilta henkilöiltä, ja Jantharangsee sai viestin yliopistonsa rehtorilta. Kaikkia ulkomaisia opiskelijoita kehotettiin palaamaan kotimaihinsa.

Jantharangseella ei siis ollut muita vaihtoehtoja kuin jatkaa matkaa Suomen kautta Ruotsiin Emilssonin kanssa. Maanantaina he varasivat D-terminaalista autolautan Helsinkiin.

”Minun piti vain lähteä heittämään kaveria lautalle, mutta tässä onkin saanut jännittää, että ehtiikö sitä ylittämään kaikkia rajoja ennen kuin ne sulkeutuvat. Kaikki tavarani jäivät kotiini Liettuaan läppäriä myöten”, Jantharangsee päivittelee.

Glenn Emilsson ja Isariya Jantharangsee matkasivat läpi sulkeutuvien Liettuan ja Latvian kohti Ruotsia. Tilanne eteni niin yllättävästi, että Jantharangsee ei ehtinyt pakata mitään mukaan Liettuan-kodistaan. Kuva: Marko Mumm

