Moskova

Moskovassa elämä jatkui maanantaina normaalisti.

Kaupoissa oli ihmisiä. Illalla metrossa kukaan ei yrittänyt pitää tavallista isompaa etäisyyttä. Ovelle tavaraa tuonut lähetti ei yrittänytkään yskiä hihaan tai kämmeneensä. HS:lle puhunut moskovalainen ala-asteen opettaja sanoi 1–3-luokkien kaikkien oppilaidensa tulleen kouluun, vaikka viranomaiset olivat ilmoittaneet, ettei pakkoa ole.

Koronavirus on ollut iso uutinen Venäjällä jo viikkoja, mutta useimpien suhtautuminen on siihen edelleen varsin huoleton.

Maanantaina alkuillasta alkoi kuitenkin tapahtua.

Ensin virallinen tartuntaluku hypähti, kun viranomaiset kertoivat 30 uudesta tartunnasta. Virallinen luku oli sen jälkeen 93. Vuorokauden aikana määrä kasvoi 47 prosenttia.

Pian sen jälkeen Moskovan kaupunki ilmoitti, että kaikki ulkoilmatapahtumat kielletään ja sisällä järjestettävissä tilaisuuksissa saa olla enintään 50 ihmistä. Moskovan koulut suljetaan lauantaina.

Illalla hallitus ilmoitti estävänsä ulkomaalaisilta pääsyn maahan keskiviikosta alkaen ainakin vappuun.

Useat viestimet myös kertoivat Kremlin lähteisiinsä vedoten, että presidentti Vladimir Putinin on määrä puhua kansalaisille lähipäivinä koronaviruksesta ensimmäistä kertaa. Uutissivusto Meduzan mukaan vallanpitäjät pohtivat perutuslain muutoksia koskevan yleisen äänestyksen siirtämistä.

Viikonloppuna kriitikot epäilivät, etteivät vallanpitäjät halunneet myöntää epidemiaa, koska pitivät äänestystä niin tärkeänä. Perustuslain muutokset, joista tärkein mahdollistaa Putinin jatkon presidenttinä kausirajoituksista huolimatta, on jyrätty läpi pikavauhtia, ja äänestyksen on määrä antaa niille legitimiteetti.

Vielä aamupäivällä Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi uutissivusto RBK:n mukaan, ettei mitään ”objektiivisia todisteita” 22. huhtikuuta järjestettäväksi suunnitellun äänestyksen lykkäämiselle ole.

Tämä kaikki enteili sitä, että viranomaiset tietävät epidemian iskevän Venäjään vielä kovaa.

Viranomaiset ovat tehneet näyttäviä toimia jo pitkään. Raja Kiinaan suljettiin aikaisessa vaiheessa, korkean riskin alueelta tulevia on määrätty kotikaranteeniin ja lentoja EU-alueella on vähennetty runsaasti.

Maanantaiaamuna hallitus ilmoitti sulkevansa Valko-Venäjän rajan, mikä oli yllätys. Illalla tuli sitten tieto lopuistakin rajoista.

Julkinen viestintä on silti pitkään korostanut kaiken olevan hallinnassa. Putin on kätellyt ihmisiä televisiokuvissa vanhaan malliin, uutisissa EU-maiden otteisiin on suhtauduttu pienellä huvituksella. Maanantaina hän asetteli liikemies Arkadi Rotenbergin rintaan työn sankarin -merkkiä, jonka Rotenberg sai miehitetylle Krimille vievän sillan rakentamisesta.

Vielä maanantaina hallituksen lehti Rossijskaja Gazeta julkaisi talousjutun, jonka mukaan koronavirus voi hyödyttää Venäjän turismia.

Maanantaina alkuillasta Moskovan keskustan tuntumassa sijaitsevassa Dobryninskajan Perekrostok-supermarketissa tunnelma oli rauhallinen. Viranomaisten ilmoittamat aiempaa selvästi tiukemmat rajoitukset eivät saaneet ihmisiä ryntäämään ostoksille.

Huolettoman käytöksen takana harva kuitenkin näytti luottavan virallisiin lukuihin, vaikka vallanpitäjät korostavat niiden oikeellisuutta. Internetin kommenttikentät täyttyivät epäilijöistä.

Epidemian suurin huoli liittyy terveydenhoitoon, joka on Venäjällä surkeassa tilassa. Mielipidemittauksissa venäläiset ovat pitäneet sitä jopa maan vakavimpana ongelmana. Edes monissa isoissa miljoonakaupungeissa ei saa monia erikoisterveydenhoidon palveluita.

Harva uskookaan terveydenhuollon pystyvän vastaamaan epidemiaan, vaikka viranomaiset ovat vakuutelleet hyvää varautumista. Julkisuudessa on esimerkiksi esitelty kuvaa koronavirusta varten rakennettavan uuden sairaalan työmaalta.

Esimerkiksi tunnettu lääkäri Pavel Brand kirjoitti jo maaliskuun alussa, että viranomaiset piilottelevat koronaviruksen saaneiden määrää. Hän sanoi suurimman ongelman olevan terveydenhoidon kriisin.

”Ongelma on se, ettei terveydenhoitomme toimi. Ei vain toimi siinä mielessä, että olisi mennyt rikki. Ei toimi siinä mielessä, että on kuollut.”

Yhtenä selityksenä tartuntojen pienelle määrälle on pidetty ihmisten haluttomuutta hakeutua hoitoon, koska he pelkäävät joutumista karuihin laitoksiin. Tosin monet ovat kertoneet, ettei testeihin ole päässyt ja oireidenkin kanssa on lähetetty kotiin.

Venäläiset ovat huolissaan myös taudin talousvaikutuksista.

Öljyn kysyntä on vähentynyt selvästi, mikä on näkynyt jo selvänä halpenemisena. Öljy on Venäjälle taloudellisesti tärkeä, joten rupla on heikentynyt selvästi.