Ranskan presidentti Emmanuel Macron määräsi maanantai-iltana televisioidussa puheessaan Ranskaan osittaisen ulkonaliikkumiskiellon koronavirusepidemian vuoksi. Samalla Ranskan hallitus komensi satatuhatta poliisia valvomaan määräyksen noudattamista.

Macronin mukaan Ranska ”on sodassa”.

”Tiedän, että pyyntöni on ennenkuulumaton, mutta olosuhteet vaativat sitä”, Macron sanoi. ”Vastassamme ei ole vieras armeija eikä toinen maa. Mutta vihollinen on edessämme: näkymätön ja hahmoton mutta voittoisa.”

Ranskassa oli Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan varmistettu tiistaiaamuna 6 650 koronavirustartuntaa, kuolemantapauksia oli kirjattu 148. Ranskan ja Espanjan terveysviranomaiset ovat arvioineet maiden olevan samalla kehitysuralla kuin Italia, jossa tautitapauksia on monin verroin enemmän.

Macronin määräyksen mukaan kaikki ”tarpeeton” liikkuminen ulkona on kielletty tiistaista kello 12:sta eli Suomen aikaa kello 13:sta lähtien. Vain työ- ja opintomatkat, päivittäistavaraostokset ja matkat sairaanhoitoon on sallittu. Asiattomasta ulkona liikuskelusta on Le Monden mukaan luvassa 130 euron sakko.

Kansalaisia neuvottiin tiedotusvälineissä tulostamaan tai kopioimaan matkapuhelimelle sisäministeriön sivulta lomake, jolle ulkona liikkumisen syy pitäisi selvittää, ellei työnantajan selvitystä ole. Kyseinen sisäministeriön sivu oli tiistaiaamuna tukossa.

Avenue des Champs Elysees -katu Pariisissa maanantai. Kuva: Edward Berthelot / Getty Images

Sisäministeri Christophe Castaner ilmoitti maanantai-iltana uutistoimisto Reutersin mukaan, että ulkonaliikkumiskieltoa valvomaan asetetaan satatuhatta poliisia. Pahimmalle tautialueelle Alsacen maakuntaan perustetaan ylimääräinen sotilassairaala.

Presidentin mukaan määräyksiin oli turvauduttava, koska vapaaehtoiset toimet eivät tepsineet eivätkä kansalaiset noudattaneet hallituksen antamia ohjeita.

Samalla Macron muistutti EU:n ulkorajojen sulkeutumisesta mutta ilmoitti Ranskan ryhtyvän matkustuksen rajoittamiseen ulkorajoillaan jo ennen tätä. Millä perusteella Ranskan rajan ylittäminen sallitaan, on toistaiseksi epäselvää.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että EU on sulkemassa ulkorajojaan. Päätökset asiasta on määrä tehdä aikaisintaan tänään tiistaina.

Suunnitelman mukaan ulkorajoiltaan osittain suljettuun alueeseen tulisivat mukaan Schengen-maat mukaan lukien Suomi sekä Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein. Von der Leyen lupaili briteille jonkinlaista erikoisasemaa rajatarkastuksissa.

Rajojen ylittäminen sallittaisiin suunnitelman mukaan työmatkalaisille ja alueelle palaaville, siihen kuuluvien maiden kansalaisille. Muut käännytettäisiin tiehensä.

Oikaisu 17.3. kello 9.28: Jutussa väitettiin ensin, että ulkona liikkumisen perusteet selvittävä lomake olisi jaettu poliisille. Kansalaisten on kuitenkin haettava se ministeriön sivulta itselleen.