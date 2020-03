Italiassa hoitohenkilökuntaa on ohjeistettu laittamaan ne koronaviruspotilaat hengityskoneeseen, joilla on parhaat selviämismahdollisuudet. Nyt muut Euroopan maat yrittävät reagoida äkilliseen hengityskoneiden kysynnän nousuun ja pyrkivät turvaamaan koneiden riittävyyden erilaisin keinoin.

Britanniassa terveysministeri Matt Hancock totesi viikonloppuna maan haluavan ostaa hengityskoneita hinnalla millä hyvänsä. Sitä varten maa toivoo apua yrityksiltä, joilla on pienikin mahdollisuus valmistaa henkiä pelastavien koneiden osasia.

”Jokaisen joka siihen pystyy, pitäisi kääntää insinöörimielensä ja tuotantoketjunsa tekemään niitä [hengityskoneita]. Meidän täytyy tuottaa enemmän”, sanoi Hancock brittiläismedia The Guardianin mukaan.

Ministerin mukaan Britannialla on noin 5 000 hengityskonetta. Maan hallitus aikoo maanantaina neuvotella useiden yhtiöiden kanssa koneiden tuotannosta. Esimerkiksi autotuottaja Rolls-Roycea ja työkoneita valmistavaa JCB:tä huokutellaan käyttämään tuotantolinjojaan hengityskoneiden valmistamiseen.

”On toistaiseksi epäselvää, voimmeko auttaa, mutta brittiläisenä yhtiönä teemme kaikkemme auttaaksemme maatamme”, JCB kommentoi pyyntöä tiedotteessa.

Tehohoitoa tarvitsevilla potilailla koronavirus aiheuttaa hengityksen lamaantumista ja siksi nämä potilaat tarvitsevat erityisesti hengityskoneita. Asiantuntijat ovat arvioineet, että sairaalaan joutuneista Covid-19-potilaista noin 20–30 prosenttia tarvitsee hengityskonetta. Luvut ovat kuitenkin vielä karkeita arvioita.

Euroopassa Saksalla on parhaat valmiudet hoitaa tehohoitoa tarvitsevia potilaita. Sataatuhatta asukasta kohden Saksalla on 29,2 tehohoitopaikkaa. Seuraavaksi parhaat valmiudet ovat Luxemburgilla sekä Itävallalla, joilla on 24,8 ja 21,8 tehopaikkaa 100 000 asukasta kohden. Samalle määrälle asukkaita Britannian teho-osastoilla on sänkyjä 6,6 ja Suomessa 6,1.

Osa Euroopan maista on ottanut hengityskoneiden määrän turvaamisen asiakseen. Esimerkiksi Saksa on tilannut 10 000 hengityskonetta paikalliselta tuottajalta ja Ranskassa hengityskoneiden tarkkaa määrää kartoitetaan, kertoo Financial Times.

Lehden mukaan Saksan 28 000 tehohoitopaikasta 25 000 on varustettu hengityskoneella. Ranskassa puolestaan 5 065 tehohoitopaikalla on hengityskone.

Italian ainoa hengityskoneita valmistava yhtiö Siare kertoi viime viikolla Corriere Della Sera -lehdelle, että se on peruuttanut kaikki ulkomaiset tilaukset ja tuottaa Italiaan hengityskoneita 125 kappaleen viikkotahtia eli 500 laitetta kuukaudessa.

Siare on saanut tuotantoon apua Italian armeijalta: lehden mukaan yhtiöön siirtyi hätäaputyöhön 25 ase-eksperttiä, jotka kokoavat nyt hengityskoneita.

”Aivan yhtäkkiä yrityksellämme on edessä Titanicin kokoinen operaatio: meidän tulee tuottaa kahden kuukauden sisällä se, mitä normaalisti tuottaisimme kahdessa vuodessa”, Siaren johtaja Gianluca Preziosa kirjoitti Facebookissa.

Myös moderni teknologia on valjastettu avuksi Italiassa. Kun hengityskoneiden venttiilien saatavuudessa oli katkos, niitä 3D-tulostettiin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtokunnan jäsen ja Italian terveysministeriön asiantuntija Walter Ricciardi kertoi viime tiistaina HS:lle, että Italian hallitus yrittää pikavauhtia palkata ja kutsua takaisin eläkkeeltä noin 20 000 lääkäriä ja sairaanhoitajaa. Lisäksi tehohoitohoitoyksiköiden määrää aiotaan kasvattaa 5 000:sta 7 500:aan.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpilta kysyttiin hengityskoneiden riittävyydestä lehdistötilaisuudessa perjantaina. Trumpin mukaan maa on tilannut lisää koneita varmuuden vuoksi.

Yhdysvalloissa arvioidaan olevan noin 62 000 hengityskonetta.

Suomessa ei ole toistaiseksi ollut samanlaista huolta hengityskoneiden riittävyydestä, vaan niitä on arveltu olevan tarpeeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee vastasi maanantaina Ylen aamussa kysymyksiin tehohoidon kapasiteetista. Sillanaukee korosti, etteivät hengityskoneet ole ainoa hengityshoidon muoto ja niiden määrää tärkeämpää on pitää hoitohenkilökunta terveenä.

Suomessa sairaanhoitopiirit ovat kommentoineet vaihtelevasti hengityskoneiden määrää. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on yli 300 hengityskonetta. Maanantaina sairaanhoitopiiri kertoi yhden potilaan olevan tehohoidossa koronaviruksen vuoksi.