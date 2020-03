Poliisi pidätti kuningas Buyelekhaya Dalindyebon, kun tämä oli mediatietojen mukaan tunkeutunut palatsiin ja hyökännyt sijaishallitsijana toimivan poikansa ja muiden perheenjäsentensä kimppuun Etelä-Afrikassa aamuyöllä viime perjantaina. Silminnäkijöiden mukaan hän kantoi kirvestä ja viidakkoveitsiä ja murtautui sisään ikkunasta sorkkaraudalla. Sijaishallitsija pääsi pakenemaan ikkunasta.

Tapaus sattui Mthathan kaupungissa Itä-Kapin maakunnassa. Siitä kertoivat muiden muassa sanomalehti The Citizen ja Etelä-Afrikan yleisradioyhtiö SABC.

Tilanteen rauhoituttua kuningas Dalindyebo, 56, poltti rauhassa tupakkaa usuttaen poliiseja pidättämään hänet, näkyi paikalta kuvatuista videoista Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Etelä-Afrikka on tasavalta, mutta se tunnustaa seitsemän monarkkia. He ovat kansanryhmien perinnöllisiä johtajia, joilla on vain vähän poliittista valtaa mutta kuitenkin alamaisia. Kuninkaiden asema on korkeampi kuin Etelä-Afrikan tuhansien muiden heimojohtajien, joilla heilläkin on paljon arvovaltaa.

Dalindyebo on xhosa-kansaan kuuluvan thembu-klaanin kuningas. Samaa klaania ja melko läheistä sukua Dalindyebolle oli Etelä-Afrikan edesmennyt presidentti, rotuerottelun vastaisen taistelun johtohahmo Nelson Mandela.

Mandela on Etelä-Afrikan kansallissankari, mutta Dalindyebo on häpeäpilkku Etelä-Afrikan kuninkaiden joukossa.

Thembu-klaanin kuningas Buyelekhaya Dalindyebo (kesk.) seurasi Etelä-Afrikan entisen presidentin Nelson Mandelan ruumisarkun saapumista tämän suvun maille Mthathan kaupungin lentoasemalla joulukuussa 2013. Kuva: Siphiwe Sibeko / Reuters

Dalindyebo oli päässyt vankilasta ehdonalaiseen vapauteen joulukuussa kärsittyään neljä vuotta 12 vuoden tuomiostaan, jonka hän sai muun muassa seitsemän ihmisen sieppauksesta, kolmesta pahoinpitelystä ja kolmesta tuhopoltosta 1990-luvulla. Kyse oli yhdestä rikosten sarjasta, jonka motiivi oli, että eräs uhrien sukulainen ei ollut saapunut kuninkaan eteen perinteisen oikeusistuimen kuultavaksi.

Oikeus totesi Dalindyebon syylliseksi jo vuonna 2005, mutta hänet tuomittiin vankilaan valituskierrosten jälkeen vasta vuonna 2015. Thembu-klaanin alemmat johtajat olivat vuonna 2013 vedonneet Etelä-Afrikan silloiseen presidenttiin Jacob Zumaan, jotta ”paha kuningas” Dalindyebo voitaisiin syrjäyttää vallasta.

Dalindyebon poika oli nimetty sijaishallitsijaksi juuri vankilatuomion takia, mutta helmikuussa kuningashuone päätti jatkaa järjestelyä vuoden ajan, vaikka kuningas oli päässyt ehdonalaiseen.

Dalindyebon tapaus asettaa kyseenalaiseksi koko perinnekuninkaiden järjestelmän Etelä-Afrikassa, kirjoittaa BBC:n Afrikan-kirjeenvaihtaja Andrew Harding analyysissään.

Kuninkailla on paljon erioikeuksia, he saavat julkista rahoitusta ja heidän asemansa katsotaan jossain määrin suojaavan heitä seuraamuksilta heidän väärinkäytöksistään. Hardingin mukaan moni seuraa siksi kiinnostuksella, miten raskaan tai lepsun tuomion Dalindyebo saa viime perjantain hyökkäyksestään.