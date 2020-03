Useat Etelä-Amerikan maat ilmoittivat viikonvaihteessa rajojensa sulkemisesta koronaviruksen vuoksi, ja pahiten nämä päätökset kohtelevat taloudellisessa kurimuksessa matelevaa Venezuelaa.

Venezuelan virallinen tartuntaluku nousi tiistaina 17:stä 33:een, mikä on 30 miljoonan asukkaan maassa todella vähän. Lukuun ei tosin usko kukaan.

Opposition kansanedustajan José Trujillon mukaan koronavirustestejä voidaan tehdä vain pääkaupunki Caracasissa.

”Juuri näin kävi ensimmäiselle koronavirustartunnan Araguan alueella saaneelle”, Trujillo kertoi El Nacional -verkkolehdelle. Aragua on 1,6 miljoonan osavaltio Caracasin lounaispuolella.

”Potilas tuli sairaalaan, hänestä otettiin näytteet, jotka lähetettiin Caracasiin ja potilas passitettiin kotiin. Positiiviset tulokset saatiin kahden päivän kuluttua, ja sen ajan kaveri levitti virusta ympäriinsä.”

Presidentti Nicolás Maduro laajensi tiistaina aiemmin seitsemään osavaltioon julistamansa ”sosiaalisen karanteenin” koko maahan. Ajatus on samantapainen kuin Ranskan julistamassa osittaisessa ulkonaliikkumiskiellossa: kokoontumiset on kielletty ja vain välttämätön liikkuminen ulkosalla on sallittu.

Venezuelan tapauksessa määräystä ei kuitenkaan näytä valvovan juuri kukaan, eikä se liikkumista muutenkaan rajoita. Kansalaisilla ei nimittäin ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa niitä töitä, joita heillä on.

”Mitäs minä karanteenissa teen?” 60-vuotias taksikuski Pasto Árevalo kysyi ABC-uutisten haastattelussa läntisessä San Cristóbalin kaupungissa lähellä Kolumbian rajaa. ”Kotona ei ole yhtään ruokaa. Jos en tee töitä, en syö. Kuka minulle tuo kilon riisiä?”

Árevalo antoi lausuntonsa bensiiniaseman jonossa. Tämän kokoontumismuodon presidentti Maduro on erikseen kieltänyt, mutta kiellolla ei ollut vaikutusta ainakaan Kolumbian rajalla. Itse asiassa ABC:n haastattelemat, pisimpään jonossa olleet kansalaiset olivat odottaneet polttoainetta jo kolme päivää.

Polttoaineen lisäksi muun muassa lääkkeet ovat lopussa. Tiedotusvälineiden haastattelemien lääkäreiden kertoman mukaan sairaaloissa on jäljellä muutama prosentti alkuperäisistä lääkevarastoista. Terveydenhuollon romahtaminen on johtanut trooppisten sairauksien yleistymiseen, joten melkoinen osa venezuelalaisista on valmiiksi koronavirustartunnan riskiryhmässä.

Lähes viisi miljoonaa kansalaista on tehnyt johtopäätöksensä ja paennut maasta. Eniten siirtolaisia on länsinaapuri Kolumbiassa, 1,7 miljoonaa. Siirtolaisten tienestit ja ruuan ja lääkkeiden hakumatkat naapuriin ovat olleet Venezuelalle elintärkeitä.

Kolumbia sulki Venezuelan-vastaisen rajansa lauantaina ja loputkin ulkorajat maanantaina. Maduro protestoi ankarasti nimittäen päätöstä ”vastuuttomaksi”.

Presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaidó vaati El Nacionalissa Maduroa sallimaan ulkomaisen hätäavun tuonnin Venezuelaan.

”Yhtään avustuslastia ei pidä tuoda poltettavaksi”, Guaidó kommentoi viitaten Yhdysvaltain viime syksyn yrityksiin tuoda Venezuelaan humanitaarista apua. Maduro lähetti sotilaat rajalle vastaan torjumaan avustuskuormia, ja osa niistä tuhottiin.

Venezuelalaiset istuvat maailman suurimpien tunnettujen öljyvarantojen päällä, mutta polttoaineen tuotanto on tuhoutunut Maduron ja hänen edeltäjänsä Hugo Chávezin omaperäisen korruptio- ja vainososialismin aikana. Yhdysvaltain asettamat talouspakotteet ovat viimeistelleet asian.

Saudi-Arabian ja Venäjän öljysota ja koronaviruksen säikäyttämä maailmantalous saattavat olla viimeinen niitti Venezuelan vaikeuksille. Ainoat valtiollisen öljy-yhtiön asiakkaat ovat olleet Venäjä, Kiina ja Intia, mutta 30 dollarin tynnyrihinnalla ei välttämättä kateta edes Venezuelan tuotantokustannuksia.

”Todellinen kriisi on vasta alkamassa”, Maduro kommentoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan, ja saattoi olla kerrankin oikeassa.