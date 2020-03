Ranskan alpeilla työskennellyt latvialainen Rihards Pliska, 29, jäi työttömäksi, kun hiihtokeskukset Ranskassa pistivät ovensa kiinni koronavirustilanteen takia.

Kuten sadat muutkin Keski-Euroopassa ja Britanniassa työskentelevät liettualaiset, latvialaiset ja virolaiset, hänkin päätti lähteä kotimatkalle. Maat sulkevat rajansa, ja ovat kutsuneet ulkomailla oleskelevat kansalaisensa palaamaan kotimaahan.

Matka tyssäsi Saksan ja Puolan rajalle. Puola laittoi sunnuntaiyönä rajan kiinni, ja läpi pääsee vain Puolan passilla tai oleskeluluvalla. Rajalle kertyi pian pitkä jono autoja.

Monet ajoivat rajalle siksi, että Baltian maiden ulkoministerit olivat luvanneet kansalaisilleen läpiajon onnistuvan. Neuvotteluja Puolan kanssa oli käyty. Puolan rajaviranomaiset eivät kuitenkaan päästäneet ketään läpi maanantaina.

Liettuan pääministeri Saulius Skvernelis sanoi tiistaina olevansa hyvin pettynyt Puolaan, joka ei järjestänyt liettualaisille paluukäytävää lupauksistaan huolimatta.

Pliskan odotus Saksan ja Puolan rajalla venyi 12 tunnin mittaiseksi. Olosuhteet olivat hyvin epämiellyttävät, Pliska kertoo. Jonottajille ei ollut mahdollisuutta päästä vessaan, ja puolalaiset viranomaiset kohtelivat rajalle kerääntyjiä tylysti.

”Puolan viranomaiset suostuivat puhumaan ainoastaan puolaa, emmekä saaneet informaatiota mistään”, Pliska kertoo puhelimitse HS:lle.

Puolalaiset rekkakuskit jäivät muiden maiden kansalaisten tavoin jumiin rajalle. He käyttäytyivät aggressiivisesti muista maista tulevia autoilijoita kohtaan.

”Puolalaiset rekkakuskit sylkivät autojen päälle, kiroilivat ja tönivät ihmisten autoja”, Pliska kertoo.

Maanantaina moottoritiellä A12 lähellä Puolan ja Saksan rajaa oli kymmenen kilometrin rekkajono. Kuva: Odd Andersen

”Nukahdin itse kesken odottamisen, ja kun jono yllättäen liikkui, heräsin siihen, kuinka eräs puolalainen huusi ja paukutti autoni ovea hyvin vihaisen oloisena.”

Tiistaina Puola päästi läpi minibusseja ja linja-autoja, jotka olivat matkalla Baltian maihin.

Pliska pääsi myös tiistaina rajan yli, sillä hän on rekisteröitynyt puolalaisen yrityksen listoille. Todistusta näyttämällä hän pääsi jatkamaan matkaa Puolan läpi muutaman muun auton kanssa.

Airueet kulkevat Puolan läpi poliisisaattueessa.

”Takanani on auto, jossa on suomalaiset rekisterikilvet. En tiedä, miten he ovat päässeet läpi, koska itse pääsin läpi ainoastaan työtodistusta näyttämällä”, Pliska sanoo.

Tiistai-iltapäivänä ruuhkat rajalla alkoivat liudentua, kun autoilijat käänsivät nokkansa kohti Saksan satamakaupunkeja.

Laivayhtiö Tallink lähettää tiistai-iltana Riiassa seisovan Romantika-aluksensa Saksan Sassnitziin noutamaan jumissa olevia virolaisia ja latvialaisia. Samalla laiva kuljettaa Saksaan Latviasta kotiin haluavat saksalaiset.

Laiva lähtee Saksan Sassnitzista keskiviikkoiltana, ja vie matkustajat Riikaan Latviaan. Sieltä virolaiset voivat ajaa kotiin.

Saksan Travemündesta on myös tarkoitus lähettää autolautta Latvian Liepājaan.

Osa Puolan rajalle jääneistä virolaisista on jo ajanut muihin Saksan satamiin, joista he ovat jatkaneet matkaansa Ruotsiin. Heillä on vaihtoehtona tulla Viroon Tukholman ja Helsingin kautta kulkevilla lautoilla tai Kapellskäristä Paldiskiin kulkevalla lautalla.

Myös Liettua on lähettänyt lautan Sassnitziin hakemaan autoilevia liettualaisia, lopuille matkustajille on tarjolla junamatka Frankfurtista Liettuaan.

Ihmisillä on kuitenkin vaikeuksia päästä Sassnitziin ja Frankfurtiin liikenneruuhkien takia, kertoo liettualainen mediasivusto LRT.

Maanantain jälkeen myös Liettuan ja Puolan väliselle rajalle on muodostunut jopa 12 kilometriä pitkä jono, kun kuorma-autot odottivat pääsyä Puolan läpi muualle Eurooppaan.

Puolan läpi ajava Pliska arveli soittohetkellä, että hänellä on vielä kahdeksan tunnin ajomatka edessään.

Hänen mielestään Euroopan maat ylireagoivat koronavirustilanteeseen.

”Olen melko varma, että minulla itselläni oli koronavirus. Olin pari viikkoa sitten kuumeessa ja melko kipeänä. Nyt olen kunnossa, vaikka kurkku on vielä vähän kipeä”, Pliska sanoo.

Puolan rajalla hänen kuumeensa mitattiin, ja se oli kunnossa.

”Jään karanteeniin, kun pääsen perille, mutta nyt aion vain päästä kotiin, maksoi mitä maksoi.”