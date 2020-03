Yhdysvalloissa entinen varapresidentti Joe Biden on voittanut demokraattipuolueen esivaalit kaikissa kolmessa tiistaina äänestäneissä osavaltioissa. Bidenin voitot olivat selviä ja samalla hänen johtonsa puoluekokousedustajien määrässä nousee entisestään vastaehdokas Bernie Sandersiin verrattuna.

Yhdysvalloissa äänestettiin tiistaina paikallista aikaa Floridassa, Illinoisissa ja Arizonassa. Florida on osavaltioista väkirikkain. Biden on voittamassa Floridan äänistä yli 60 prosenttia ja saamassa 130 puoluekokousedustajaa, kun 98 prosenttia vaalipiireistä on raportoinut tuloksensa.

Puoluekokousedustajat äänestävät presidenttiehdokkaasta heinäkuun puoluekokouksessa. Varmaan voittoon tarvitaan 1 991 edustajaa. Keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Biden oli The New York Timesin mukaan varmistanut jo 1 147. Sandersilla niitä oli 861.

Sandersin tie ehdokkuuteen näyttää nyt liki mahdottomalta.

Tiistaina piti äänestää myös Ohiossa, mutta osavaltion kuvernööri ilmoitti maanantaina, että äänestyspaikat pysyvät suljettuina koronaviruspandemian vuoksi.

Epidemian luoma poikkeustila on vaikuttanut myös vaalikampanjointiin. Kasvotusten tapahtuva kampanjointi on päättynyt. Ehdokkaat ovat siirtäneet vaalitapahtumansa verkkoon.

CNN-kanavan kyselyn mukaan kaikissa kolmessa osavaltiossa esivaaliäänestäjien enemmistö luotti Bideniin enemmän kuin Sandersiin kriisin hoitamisessa. Illinoisissa ja Arizonassa kuusi kymmenestä luotti enemmän entiseen varapresidenttiin, Floridassa jopa seitsemän kymmenestä.

Sanders oli jälleen ylivoimaisesti suosituin ehdokas nuorten keskuudessa.