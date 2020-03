Koronaviruksen syntysijoilla Kiinan Wuhanissa työskennelleet lääkärit varoittavat Eurooppaa toistamasta samoja virheitä, jotka he tekivät. Kiinalaislääkäreiden mukaan pahin virhe epidemian alkaessa oli vähäinen huolehtiminen hoitohenkilökunnan tartunnoista.

Lääkärit kertovat näkemyksistään saksalaislehti Die Weltin haastattelussa. Ainakin 46 lääkäriä ja hoitajaa on kuollut Kiinassa saatuaan koronavirustartunnan.

”Eurooppalaiset kollegamme saavat päivittäisessä hoitotyössään tartuntoja samaan tahtiin kuin henkilökunta sai tartuntoja aikanaan Wuhanissa”, pekingiläisprofessori Wu Dong sanoo haastattelussa.

Pekingiläissairaalan teho-osaston päällikkö Du Bin puolestaan kertoo, että Wuhanissa erityisesti kurkku-, nenä- ja korvalääkärit näyttivät saavan tartuntoja muita lääkäreitä useammin.

”Oman tulkintani mukaan nämä lääkärit ovat hyvin läheisessä kontaktissa potilaiden kanssa”, Du Bin sanoo. ”Se on heidän korkeiden tartuntalukujensa pääasiallinen syy. On tärkeää, että lääkärit koulutetaan suojaamaan itseään.”

Uuden koronaviruksen aiheuttamalle covid-19-taudille on tyypillistä, että oireet alkavat hitaasti ja ovat alkuvaiheessa vähäisiä. Siksi kiinalaislääkäreiden mielestä onkin tärkeää testata hoitohenkilökuntaa koko ajan, jotta he eivät työskentele taudin kantajina.

”Testaa, testaa, testaa”, Du Bin neuvoo. ”En yksinkertaisesti ymmärrä, miten tautiepäilyt voidaan varmistaa ja kontaktit estää, ellei virustestiä tehdä.”

Wuhanissa ja sitä ympäröivässä Hubein maakunnassa on todettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 81 961 koronavirustartuntaa. Tautiin on kuollut 3 122 potilasta, 56 886 on parantunut.

Hubein uudet tautitapaukset alittivat kymmenen päivittäisen tapauksen rajan viime viikolla.