Koronavirusepidemia on lamauttanut maailman ja uutiset epidemian leviämisestä, kuolemista ja rajoituksista ovat vallanneet tiedotusvälineiden etusivut. Kaiken huonon keskellä on kuitenkin myös jotain hyvää.

HS kokosi koronaviruksen aiheuttamia positiivisia ilmiöitä maailmalta.

Elämä jatkuu, koronavirus ei ole lannistanut ihmisiä

Koronavirus on ehkä aiheuttanut paniikkia, mutta se ei ole ainakaan lannistanut ihmisiä. Hädänkin keskellä ihmiset ovat osoittaneet hämmästyttävää yhtenäisyyttä.

Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kiertää videoita, kuinka koronakaranteenissa olevat italialaiset ovat piristäneet toisiaan laulamalla yhdessä parvekkeillaan.

Maanantaina myös italialainen oopperalaulaja Maurizio Marchini innostui tempauksesta. Hän on jo useampana iltana laulanut Firenzen asukkaille parvekkeeltaan serenadeja ja esittänyt muiden muassa kuuluisan Nessun Dorma -serenadin Puccinin oopperasta Turandot sekä La donna è mobile aarian Rigoletto oopperasta.

Vastaava yhteisöllisyyttä nähtiin tammikuussa Wuhanissa pahimpana epidemia-aikana. Tuolloin eristyksissä olevat naapurit tukivat toisiaan huutamalla ikkunoistaan rohkaisevia lauseita.

Ihmisten hyväntahtoisuus leviää

Hädän keskelle joutuneet ihmiset ovat ryhtyneet auttamaan naapureitaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Yhdysvalloissa eräs nainen sai Twitterissä kokonaisen ystävällisyysaallon liikkeelle, kun hän jakoi tarinansa siitä, kuinka auttoi iäkästä pariskuntaa hoitamaan ruokaostoksensa. Nainen kertoi CNN:lle, että parkkipaikalla ollut iäkäs rouva epäröi kauppaan menoa koronatartunnan pelossa. Nainen tarjoutui tekemään ruokaostokset tämän puolesta.

Nyt #kindnesskillscovid-kampanjasta inspiroituneena monet ovat innostuneet auttamaan yhteisöjään.

Vastaava pyyteettömän avun aalto on pyyhkinyt myös monien Euroopan maiden yli.

Saksalainen Deutsche Welle kertoo, että Itävallassa ryhmä koululaisia käynnisti Instagramissa ja Twitterissä aloitteen, jossa nuoret ovat tarjoutuneet hoitamaan alueellaan asuvien riskiryhmien kauppareissuja.

Saksassa taas ihmiset ovat perustaneet Facebook-ryhmiä koordinoimaan aputoimintaa lähiöissään ja moniin eurooppalaisiin rappukäytäviin on ilmestynyt ilmoituksia, joissa tarjotaan apua.

Esimerkiksi Saksan ulkoministeri Heiko Maas kehui kampanjaa.

"Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat siellä muita ihmisiä varten ja jotka pelastavat epäsuorasti ihmishenkiä, ” hän kirjoitti Twitterissä.

Saksalaiset ovat myös tarjonneet lastenhoitoapua vanhemmille, jotka eivät voi jäädä kotiin hoitamaan lapsia koulujen sulkeutumisen ajaksi. Esimerkiksi sveitsiläisamerikkalainen koomikko Hazel Brugger ja saksalainen TV-juontaja Aline von Drateln ilmoittautuivat lastenhoitoavuksi Twitterissä.

Käytännön avun lisäksi ihmiset tukevat toisiaan nyt kamppailuissa koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien kanssa.

Muiden muassa Fox News kertoo, että eräs asiakas jätti Ohion osavaltiossa 2 500 dollarin tipin 30 dollarin ruokalaskusta, kun viranomaiset ilmoittivat aikeistaan sulkea ravintolat sunnuntai-iltana.

Vermontin osavaltiossa puolestaan koulun vanhempainyhdistys aloitti varainkeruukampanjan, jonka aikana se onnistui keräämään 6 000 dollaria koulun henkilökunnalle. Rahat menevät esimerkiksi vahtimestareille, jotka ovat osallistuneet koulujen desinfiointitöihin.

Koronaviruksen puhkeaminen Euroopassa aiheutti monissa maissa paniikinomaisen ostoaallon ruokakaupoissa. Saksan ruokapankit, jotka toimittavat säännöllisesti ruokaa noin 1,6 miljoonalle ihmiselle ovat saaneet viime aikoina huomattavasti vähemmän ruokalahjoituksia.

Ruokakauppojen hyllyt ovat tyhjentyneet Saksan Stuttgardissa. Kuva: Agron Beqiri /ZUMA

Osnabrücker Zeitung -lehden mukaan ruoka-apuryhmät ovat nyt pyytäneet lahjoituksia ja kehottaneet myös tapahtumajärjestäjiä, joiden tapahtumat ovat peruuntuneet, lahjoittamaan ylimääräisen ruoan järjestölle. Järjestö kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä sen jälkeen kun juttu julkaistiin.

Koronavirus runtelee taloutta, mutta myös työllistää

Koronavirusepidemia on saanut monet yrittäjät varpailleen ja työntekijöitä on lomautettu. Moni on huolissaan toimeentulostaan. Viruksen isku taloudelle on kova.

Jotkin amerikkalaiset ja australialaiset ruokakauppaketjut ovat kuitenkin ilmoittaneet palkkaavansa lisätyövoimaa, sillä verkko-ostosten määrä on kasvanut epidemian aikana. Yhdysvalloissa yritykset kertovat tarjonneensa töitä ihmisille, jotka ovat aiemmin työskennelleet ravintola-, matka- ja viihdealoilla, mutta ovat nyt epidemian takia vailla töitä.

Epidemia on myös luonut kysyntää tietyille työntekijäryhmille. Esimerkiksi BBC kertoo, että verkkokauppa Amazon palkkaa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Euroopassa ihmisiä ja nostaa työtekijöiden palkkoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yritys aikoo palkasta 100 000 uutta varastotyöntekijää ja lähettiä.

Luonto kiittää

Maailmassa eletään tällä hetkellä poikkeuksellisia aikoja. Valtiot sulkevat rajojaan, lentoyhtiöt peruuttavat lentojaan ja julkiset tapahtumat perutaan tai ne siirtyvät verkkoon. Kaikella tällä on kuitenkin merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin.

Epidemian aikana kasvihuonekaasupäästöjen määrä ilmakehässä on pienentynyt. Amerikkalainen tiedelehti Scientific American luettelee, että syitä tähän ovat tuotannon väheneminen Kiinassa, öljyn kysynnän lasku ja lentomatkustajien määrän vähentyminen.

Kiinassa päästöt vähentyivät helmikuussa peräti neljänneksellä, mikä heijastui saman tien sen ilmanlaatuun.

Paikallisella tasolla koronaviruksen ilmastovaikutukset ovat monimutkaisempia ja asiantuntijoiden mukaan ne riippuvat ihmisten arkielämän päätöksistä, esimerkiksi liikkumisesta ja kulutuksesta.

Yksi huomattava paikallistason muutos havaittiin Italian Venetsiassa tällä viikolla.

Venetsian asukkaat raportoivat, että kaupungin vesistöt on kirkastuneet. Venetsian Canal Grande sunnuntaina 15. maaliskuuta. Kuva: Giacomo Cosua / ZUMA

Paikalliset ovat raportoineet, että turistien katoaminen näkyy vesistöjen kunnossa. CNN kertoo, että paikalliset ovat jakaneet kuvia kirkkaista kanaaleista ja kertoneet, että vesistöissä voi jopa nähdä kalojen uivan. Paikallisviranomaisten mukaan vaporetti- ja veneliikenteen vähentyminen kanaaleissa on heijastunut veden kirkkauteen, sillä liikenne ei nosta vettä sumentavaa sedimenttiä kanaalien pohjalta.

Vaikka paikallisviranomaisten mukaan veden saasteet eivät ole vähentyneet lukujen valossa, Venetsian ilmansaasteet ovat.

New Yorkin kadut hiljentyivät sen jälkeen kun viranomaiset ilmoittivat osa-valtioon hätätilan. Kuva: Selcuk Acar / ZUMA

Yhdysvalloissa taas hätätilan julistaminen useissa osavaltiossa on heijastunut liikenteen virtaan ja sen myötä haitallisten pienhiukkasten määrään ilmassa. New Yorkin osavaltiossa on myös huomattu, että pyöräilijöiden määrä kaupungissa kasvanut helmikuussa.