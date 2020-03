Uskonnollinen poliisi ei lepää Iranissa, vaikka maa on kaikkein pahimpia koronaviruspandemian keskuksia.

Iranilainen nuori korutaiteilijanainen kertoi HS:lle, että hänen harvoja huvejaan on nykyään ajella ystävänsä kanssa autolla ympäri hiljaista Teherania, mutta tiistai-iltana hän sai sakot. Hän ei rikkonut liikennesääntöjä tai epidemiaan liittyviä rajoituksia vaan moraalikäsityksiä. Poliisi oli huomannut hänen juttelevan autonsa ikkunasta nuorille miehille, jotka olivat pysähtyneet omalla autollaan hänen viereensä.

Iranin varaterveysministeri Alireza Raisi harmitteli keskiviikkona lehdistötilaisuudessa, että ”basaarit kuhisevat” ja ihmiset ajelevat autoillaan varoituksista huolimatta.

”Nyt kaikki tietävät tästä taudista. On kummallista, että jotkut eivät ota sitä vakavasti”, Raisi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Iranin pappishallinto ei ole asettanut maahan tai edes yksittäisiin kaupunkeihin virallista karanteenia tai ulkonaliikkumiskieltoa, vaan ihmisiä on vain kehotettu pysymään kotona.

Teheranin kaduilla liikkui tiistaina autoja, joskaan ei tavalliseen tapaan. Kuva: WANA

”Kadut ovat iltaisin pimeinä. Kaupunki ei ole koskaan tällainen”, teheranilaisnainen kirjoitti HS:lle Whatsappissa. Hän esiintyy tässä jutussa nimettömänä, koska Iranissa ei voi arvostella viranomaisia julkisesti ilman huolta seuraamuksista.

”Nuorten ainoa huvi olivat kahvilat ja hengailu ulkona, mutta kahvilatkin ovat kiinni. Melkein kaikki ravintolat ovat olleet kiinni kuukauden tai kaksi. Meidän asuinalueellamme on auki yksi tai kaksi ravintolaa.”

Ruokakaupat ovat auki, mutta moni haluaa pysyä pois niiden käytäviltä. Iranilainen teknologiasivusto Techrasa kertoi, että ruokakauppojen verkkomyynnin ja kotiinkuljetuksen suosio on kasvanut. Sen sijaan ravintolaruuan kotiinkuljetuspalvelujen myynti on vähentynyt niin paljon, että alan suurimmat iranilaisyritykset irtisanovat lähettejä ja uhkaavat ajautua konkurssiin.

Teheranin metrossa oli väljää tiistaina. Kuva: WANA

Runsaan 80 miljoonan asukkaan Iranissa oli keskivikkona vahvistettu yli 17 161 koronavirustartuntaa ja 1 135 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa, kumpiakin eniten Kiinan ja Italian jälkeen. Iranissa on pyöreästi yhdeksän kymmenestä Lähi-idän varmistetusta tautitapauksesta.

Todellisten lukujen on arveltu olevan paljon suuremmat, jopa moninkertaiset, sillä etenkin epidemian alkuvaiheessa hallitus pimitti tietoja tartuntojen laajuudesta. Myös useita hallinnon korkeita edustajia on kuollut.

Iran ilmoitti tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan vapauttaneensa väliaikaisesti 85 000 vankia tartuntojen ehkäisemiseksi. Tämä koski vain alle viiden vuoden tuomion saaneita.

Vapautettujen joukossa oli poliittisia vankeja ja esimerkiksi brittiläis-iranilainen Nazanin Zaghari-Ratcliffe, jonka Iran tuomitsi syyskuussa 2016 viiden vuoden vankeuteen vakoilusta. Hän toimi Iranissa avustustyöntekijänä ja on kiistänyt vakoilun. Hänen täytyy pitää nilkkapantaa ja pysyä 300 metrin säteellä vanhempiensa kodista Teheranissa.

Koulut ja yliopistot suljettiin jo lähes kuukausi sitten. Opetusta on siirretty televisioon ja internetiin, mutta suurin osa julkisen sektorin työntekijöistä käy tiettävästi yhä töissä.

Pankit työntekijät palvelivat asiakkaita muovikelmun takaa pukeutuneina suojavarusteisiin Teheranissa tiistaina. Kuva: WANA

Kermanin kaupungissa Kaakkois-Iranissa asuva opiskelijamies arvioi, että hallitus ei ole määrännyt kansalaisia karanteeniin, koska taloustilanne on niin onneton, että hallitus ei pysty takaamaan ihmisille toimeentuloa ja palveluja karanteenin ajaksi.

”Kukaan ei luota enää hallitukseen. Suurin osa heidän lausunnoistaan on valheita. Ensimmäisten viikkojen aikana emme uskoneet lukuja, tiesimme tapauksia olevan enemmän”, kermanilaismies kirjoitti HS:lle

”Nyt luulen, että luvut ovat lähempänä totuutta, koska hallituksen pitää saada ihmiset ymmärtämään, miten vakava tilanne on.”

Perjantaina koittaa iranilaisten kansojen uusivuosi, Iranin vuoden tärkein juhla, joka tarkoittaa ihmisille tavallisesti jopa kahden viikon lomaa ja matkoja maan sisällä. Nyt juhlia ei ole.

”Tämän pitäisi olla vuoden vilkkainta aikaa, mutta olemme omaehtoisessa karanteenissa ja jatkamme sitä, kunnes tilanne väistyy.”

Hallitus on ottanut käyttöön uusia tarkistuspisteitä tartuntojen havaitsemiseksi, mutta muulla tavalla se ei estä ihmisten liikkumista.

Kermanissa koronavirus ei ole levinnyt yhtä pahasti kuin monissa muissa kaupungeissa. Kermaninkin ensimmäiset tartunnat olivat tiettävästi peräisin pyhästä Qomin kaupungista, joka on epidemian pahimpia keskuksia.

Iranin valtionuskonto on shiialaisen islamin suurin haara, joka painottaa kahtatoista imaamia profeetta Muhammedin oikeutettuina seuraajina.

Hallitus vältteli pitkään Iranin kahden pyhimmän paikan, Mašhadissa sijaitsevan imaami Rezan hautamoskeijan ja hänen siskonsa Fatiman Qomissa sijaitsevan hautamoskeijan sulkemista. Viranomaiset tyytyivät sitkeästi desinfioimaan niitä ja kieltämään hautojen suutelun. Osa maan pappishallinnosta uskoo, että paikoilla on parantavia voimia.

Kun hallitus viimein maanantaina sulki nämä kaksi moskeijaa, tiukan linjan islamistien ryhmät tunkeutuivat kummankin alueelle, kertoi uutistoimisto AP.

Terveystyöntekijät desinfioivat imaami Rezan hautamoskeijaa Mašhadissa helmikuun lopussa. Kuva: Wana

Viime viikolla kansainvälinen media, myös HS, uutisoi nopeaan tahtiin kaivetuista uusista haudoista Qomin laitamilla sijaitsevalla hautausmaalla. Iranin ja Euroopan taloussuhteisiin keskittyvän Bourse & Bazaar -mediayhtiön perustaja Esfandyar Batmanghelid kommentoi ulkomaista uutisointia aiheesta sanomalla, että vaikka Iranin hallinto pimitti uhrilukuja, se ei kuitenkaan salannut kaivu-urakkaa Qomissa.

Batmanghelid kirjoitti Twitterissä, että myös Iranin media on kertonut haudoista. Niitä on kaivettu etukäteen kriisin takia, koska islamissa hautajaiset kuuluu järjestää hyvin pian kuoleman jälkeen ja koronaviruksen kaikkien qomilaisuhrien hautaus on keskitetty samalle hautausmaalle, jotta ruumiiden asianmukainen käsittely helpottuu.

Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein Qomin-edustaja Mahmud Mohammadi Iraqi vieläpä vieraili hautausmaalla toissa viikolla ennen kansainvälisiä uutisia haudankaivuusta, ja valtiollinen Mehr-uutistoimisto kertoi vierailusta.

”Tällaista vierailua ei tehtäisi, jos viranomaiset pimittäisivät tietoa hautauksista”, Batmanghelid kirjoitti.