Espanja on rajoittanut kansalaisten liikkumista merkittävästi. Atochan rautatieasema Madridissa oli keskiviikkona lähes tyhjä. Kuva: Pierre-Philippe Marcou / AFP

Moni Euroopan maa on alkanut rajoittaa kansalaistensa liikkumista. Tuorein esimerkki on Belgia, jossa rajoitukset tulivat voimaan keskiviikkona puoliltapäivin paikallista aikaa.

Uusilla rajoituksilla halutaan rajoittaa lähikontakteja. Välttämättömät ostokset ruokakaupassa ja apteekissa saa Belgiassa hoitaa, ja myös pankissa, postissa ja lehtikioskilla voi asioida. Muut kaupat suljetaan.

Vastaavia rajoituksia on tullut tai tulossa voimaan esimerkiksi Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Itävallassa. Italian, Espanjan ja Ranskan linjaukset ovat tiukimmasta päästä: ulkona ei saa liikkua, ellei siihen ole erityisen pakottavaa syytä. Välttämättömät ruokatarvikkeet voi ostaa, ja osa työmatkaliikkumisesta sallitaan.

Saksassa linjaukset vaihtelevat osavaltioittain, mutta esimerkiksi Berliinissä ravintolat ja baarit sekä vapaa-ajanviettopaikat on suljettu. Kaikki koulut ja päiväkodit ovat kiinni. Itävallassa kansleri Sebastian Kurz korosti, että sosiaaliset kontaktit pitää rajata vain niihin ihmisiin, joiden kanssa asuu. Yli viiden ihmisen kokoontumiset on kielletty.

Belgian hallitus ei esimerkiksi halunnut sulkea kansalaisia täysin sisätiloihin, vaan jopa kehotti ihmisiä hakeutumaan raikkaaseen ilmaan. Tämän täytyy tapahtua kuitenkin vain ydinperheen kanssa. Jos haluaa ulkoilla ystävän kanssa, on pidettävä välimatkaa.

Suomalainen Katariina Sura on asunut perheensä kanssa Belgian pääkaupungissa Brysselissä nyt puolitoista vuotta. Sura ei puhu ranskaa, joten uusia rajoituksia on ollut välillä hankala tulkita. Tulkinta-apua saa esimerkiksi ulkosuomalaisten someryhmistä.

Viimeisen aamun ennen kotiin ja perhepiiriin sulkeutumista Suran perhe vietti kaupoilla. Perhe metsästi apupyöriä viisivuotiaan Arthurin pyörään, tuloksetta.

”Vaihtoehdot ulkona ovat pyöräily, kävely ja juoksu. Puistot ja leikkipuistot ovat kiinni, joten kuljemme kadulla vaikka arkkitehtuuria tutkien. Se on meille ihan mieleen”, Sura kertoo puhelimitse.

Katariina ja Arthur Sura valmistautuvat koventuneisiin liikkumisrajoituksiin Belgiassa. Kuva: Jyrki Sura

Jo edellisenä iltana näkyi, että belgialaiset olivat siirtyneet hamstrausvaiheeseen. Pienestä lähikaupasta oli loppu ”oikeastaan kaikki, josta olisi voinut valmistaa ruokaa”, Sura kuvaa. Suunnitelmissa oli ostaa ruokatarvikkeita, jotka olisivat riittäneet esimerkiksi neljä päivää eteenpäin.

Belgia on tiukentanut linjaansa asteittain. Koulut menivät kiinni tämän viikon maanantaina. Päiväkodit ovat auki ja päivähoito taataan kouluissa tiettyjen avainryhmien lapsille.

Viime viikonloppuna suljettiin kahvilat, ravintolat ja baarit. Erikoiskaupat ja kampaamot olivat auki vain viikolla. Uusi linjaus sulkee loputkin. Uudet rajoitukset säätävät myös, että kaupassa ei saa olla kuin muutama asiakas kerrallaan, ja jonossa pitää olla tietty väli seuraavaan. Uusien rajoitusten mukaisia jonoja oli tullut jo kadulle.

”Apteekkarilla oli kasvosuoja ja hanskat, ja asiointipöytä desinfioitiin joka asiakkaan jälkeen. Myös postissa oli teipattu merkit, jossa pitää seistä. Noutoannoksia tarjonneet ravintolatkin näyttivät menneen kiinni”, Sura kuvaa.

Belgia on painottanut, että yritysten pitää varmistaa henkilökunnan etätyömahdollisuudet tai työpaikkojen sosiaalinen etäisyys sakon uhalla. Julkisessa liikenteessä ihmisten pitää pystyä matkustamaan erillään. Belgia asettaa poliisit valvomaan uusia ohjeistuksia.

Sura pohtii, ottavatko belgialaiset määräykset vihdoin tosissaan.

”Tuntuu, että pitää ottaa kovemmat toimet käyttöön ennen kuin moni asia menee täällä perille.”

Ranskassa kaksi viikkoa kestävä ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan tiistaina.

Filosofian opettaja Vanina Mozziconaccilla ja poliisina työskentelevällä miesystävällä Maxime Pointudilla on menossa päivä numero kaksi sulkeutuneina Mozziconaccin asuntoon Lyonissa.

Vanina Mozziconacci ja Maxime Pointud laittoivat kauppareissulle hengityssuojaimet keskiviikkona Lyonissa. Kuva: Vanina Mozziconacci

Molemmat vaikuttavat videopuhelussa hyväntuulisilta. ”Teen muutenkin paljon töitä etänä”, Mozziconacci sanoo. ”Mutta kadut ovat tyhjät.”

Edellisenä iltana talon talon asukkaat menivät ikkunoihin tasan kello 20 ja antoivat kaupungin hoitohenkilökunnalle aplodit. Aloite levisi sosiaalisessa mediassa.

Oman ulkona liikkumisen syy pitää pystyä todistamaan poliisille. Kyse voi olla työnantajan todistuksesta, jossa kerrotaan, miksi etätyö ei ole mahdollinen.

Muilla tärkeillä asioilla pitää käyttöön ottaa sisäministeriön sivuilta tulostettava lomake, johon syy täytetään itse. Rikkeen tekijöitä uhkaa 135 euron sakko.

Taloyhtiön ilmoitustaululle oli Lyonissa tulostettu valmiiksi lomakkeita, joihin ulkona liikkumisen syy kirjataan. Jos lomaketta ei ole poliisille esittää, voi saada 135 euron sakon. Kuva: Vanina Mozziconacci

Mozziconaccin taloyhtiössä joku oli ystävällisesti tulostanut ilmoitustaululle nipun lomakkeita. Lähikaupassa Mozziconacci ja Pointud ovat kyllä käyneet ilman moisia papereita.

”Tunnustan. Ajattelimme, että voimme selittää suullisesti. Ja Maximella on poliisikorttinsa.”

Pointudilla on flunssaoireita, joten hänen täytyy pysyä poliisin töistä poissa 20 päivää. Kollegat kertovat, että muuten on rauhallista, mutta autojen hajottamisia ja varkauksia on ollut tavallista enemmän.

”Ihmiset eivät ole niitä valvomassa. Moni on lähtenyt kaupungista.”

Pointudin ongelmana on nyt tietokone. Hän haluaisi hakea sen kotoaan Lyonin lähiöstä. Siinä olisi mieluinen tietokonepeli.

”Mutta se ei ole riittävä syy liikkumiseen.”

Molemmat ymmärtävät, miksi näin ankara kielto nyt tehtiin.

”Sitä voi pitää naurettavana, mutta aiempaa kehotusta ei otettu vakavasti”, Mozziconacci sanoo.

”Ihmiset tappavat enemmän kuin korona”, sanottiin graffitissa Lyonissa. Kuva: Vanina Mozziconacci

Viime viikonloppuna ranskalaiset lähtivät ravintoloihin kuten tavallisesti. Vielä maanantaina lähimarkettikin oli täynnä ihmisiä. Tiistaina siellä oli otettu käyttöön suojaavat muovit kassatyöntekijöiden ja asiakkaiden väliin ja ihmisiä oli vähemmän.

”Ensin oli kyse vain presidentin suosituksesta, nyt puhutaan rikoksesta. Se on eri asia”, Mozziconacci sanoo.

Viestintä on ollut ristiriitaista. Vielä kymmenen päivää sitten presidentti Emmanuel Macron kävi vaimonsa kanssa suurieleisesti teatterissa osoittaakseen, että elämä jatkuu. Ja vielä sunnuntaina Ranskassa pidettiin kunnallisvaalit.

”Ei ihmisiä siis voi pitää tyhminä, jos he olivat vähän epäileviä.”